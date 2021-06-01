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З 1 червня заборонено рух вантажівок дорогами загального користування за температури вище 28 градусів, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 1 червня заборонено рух вантажівок дорогами загального користування за температури вище 28 градусів, -

З 1 червня почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажівок дорогами державного значення за температури вище 28 градусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Так, заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Виняток лише для вантажівок, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух будуть обмежувати в денний час доби за температурних показників повітря вище 28 градусів за Цельсієм.

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Водіям вантажівок рекомендують перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Згідно з чинним законодавством, дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень та вагових параметрів перевіряють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.

Автор: Анастасія Потіха
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жарт зараховано: Західна Україна сьогодні +10, центральна +12..
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01.06.2021 12:42 Відповісти
Кто будет контролировать ? В Днепре иногда вижу фуру в центре города .
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01.06.2021 12:44 Відповісти
А влітку асфальт нагрівається за 50. Що тоді будете робити?
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01.06.2021 12:46 Відповісти
ну навіщо Ви таке кажете, зебіли випускники трускавецького супер-університету про це не знали
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01.06.2021 13:03 Відповісти
И то правильно. Зачем же делать качественные дороги, выдерживающие нагрузку? Запретить! Кстати, можно еще людям запретить болеть, чтобы чтобы не инвестировать в качество медицины. Вариант?
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01.06.2021 12:49 Відповісти
О це правильно , мусора будуть брити , а доріг не мае і не буде, український закон, для українців.
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01.06.2021 12:55 Відповісти
Ага.Щаз. Перестали передвигаться в солнечное время суток..
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01.06.2021 13:29 Відповісти
Як все виявляється просто:
28.1 °С - СТІЙ МЕРЗОТНИК, ти руйнуєш наші дороги!;
28.0 °С - Можєшь йєхать, вот теперь всьо прєкрасно і дороги будут жіть вєчно
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01.06.2021 15:30 Відповісти
 
 