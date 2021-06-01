Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет

На будівництві "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) не буде знищено жодного дерева.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ніякої забудови парку там немає, жодне дерево не знищується", - сказав він.

Міністр підкреслив, що будівництво нового вишу повністю вписується в концепцію розвитку ВДНГ.

Як повідомлялося, 31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки.

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