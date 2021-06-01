Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет
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На будівництві "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) не буде знищено жодного дерева.
Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ніякої забудови парку там немає, жодне дерево не знищується", - сказав він.
Міністр підкреслив, що будівництво нового вишу повністю вписується в концепцію розвитку ВДНГ.
Як повідомлялося, 31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки.
Топ коментарі
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Члена наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко розкритикував журналістів видання "Українська правда" Романа Романюка та Романа Кравця, які авторами статті "Один для всіх. Як створюють культ Зеленського".https://bykvu.com/ua/bukvy/chlen-nagljadovoi-radi-ukrzaliznici-leshhenko-rozkritikuvav-zhurnalista-ukrainskoi-pravdi/
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- А скільки "дубів" буде вирощено в його стінах!!! І вони будуть "впарювать" нам "липу"...
Українська книжкова революція
25 травня о 05:53 ·
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Форум "Українська книжкова революція"
начнут со строительства "инфраструктуры" для нужд "студентов"
маркет, парковка, магазины пафосные. универ не построят, а ларьки останутся
А тим часом ПДЧ пішло у туман, ціни на газ та електрику приготувалися до стрибка, стратегічні підприємства оборонного комплексу несуть збитки..
У них там по ходу сходняки каждую неделю. Типа - чем можно удивлять нарид, чтоб он о#уел и не смотрел в холодильник.
- А давайте индусам поможем концентраторами?
- Так нам же самим не хватает. Их нет у нас. И индусы нам по вакцинам сроки срывают.
Зе - А вот по#уй, возьмем и передадим. Зато какая картинка как маленькая окруженная врагами Украина отрывает от своих умирающих граждан концентраторы которых нет, для миллиардной страны лидирующей в производстве вакцины от коронавируса. Все, передаем.
- Ше… (под нос) закупочки, закупочки...
- А давайте построим президентский университет за 7,2 млрда гривен?
- Та куда нам еще один ВУЗ, и так все секретари и манагеры с ВО. Половину разогнать бы.
- А мы туда напихам всяких модных професий, сделаем типо икубатор для специалистов украинской силиконовой долины. А пока они будут учиться, мы и долину организуем указом. Как раз шоу с пролонгацией.
- Преподавать кто будет? Толковые ВУЗы за преподавателей воюют. Не можем платить конкурентные зарплаты.
Зе - Точно. Универ. Имени меня. Пусть все заткнуться что мне папа диплом нарешал когда с КВНом ездил.
Вот просто заткнуться, когда поведут своих детей и внуков в мой универ.
Ше… (под нос) - 7,2 ярдов опять таки...
Роман Доник
А нельзя ли показать нынешний план ВДНХ и указать ГДЕ посторят это чюдо?
І це в час, коли орки збільшують кількість військ на границі і готується план на вторгнення, при тому що НАТО досить чітко дало зрозуміти, що знову обмежиться в основному стурбованістю.
Питання. Він реально на стільки не розуміє, що зараз є набагато важливіші задачі, які потрібно закривати коштами платників податків?
А потом это все *****@ть с приходом новой власти.
Так уж вот сложилось, что я был практически на всех этапах испытаний этой ракеты. От самого-самого первого, в конце августа 2016 года. И вот совсем поверхностно, но знаю, КАК тяжело было восстанавливать производство в стране.
Одним из "смежников" в производстве является Павлоградский химзавод. Это топливо ракеты, это боевая часть ракеты. Завод поднимали из долговой ямы, завод запускали.
Завод снова утонул. Заказов на ракеты нет, ДКР по новым образцам остановлены, на заводе за прошлый год 156 миллионов гривен убытков и уволен персонал.
Уволен персонал, квалифицированный, опытный. Зачастую - уникальный. И вот тут сейчас давайте поговорим про 7.2 миллиарда гривен, которые Зеленский собрался потратить на строительство своего "университета".
Юрий Бирюков
та построили б уже на Майдане 300метровый памятник Зеле и не морочили бы своим, 73% когда-то, зебилам голову разными прожектами Вовки Найвэлычнишого-Закомплексованного..
..як діти, їй Бо