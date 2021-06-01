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Новини За кордоном Нормандські переговори
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Путін обговорював з Меркель і Макроном зустріч глав МЗС у Нормандському форматі, дата не визначена, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін обговорював з Меркель і Макроном зустріч глав МЗС у Нормандському форматі, дата не визначена, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін обговорював у телефонних розмовах з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель можливість організації зустрічі на рівні глав МЗС у Нормандському форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"У ході телефонних розмов Путіна і з Макроном, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово різні сторони з цим згодні. Але поки дата не визначена", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон наполягають на важливості Нормандського формату

Автор: Анастасія Потіха
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Нас привлекают европейскими ценностями . Они такие ?
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01.06.2021 13:21 Відповісти
какие есть. альтернатива еще хуже
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01.06.2021 13:25 Відповісти
А может Турция права ?
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01.06.2021 13:28 Відповісти
а может у нас не тот ресурс и возможности на данный момент?
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01.06.2021 13:32 Відповісти
Нічого не помітили? Отож!
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01.06.2021 13:22 Відповісти
занятно. а с чего такая спешка?!
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01.06.2021 13:34 Відповісти
обсуждать "нормандский" формат с своими немецко- французскими подельниками ,которые не признают рашиста участником и спонсором войны в Украине , все равно,что обсуждать и создавать планы дальнейшей оккупации Украины ,который воплотила эта антиукраинская троица ,в 2014 году в Минске
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01.06.2021 13:53 Відповісти
Оооо, сутенёр собирает "плечевых" на оперативку!
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02.06.2021 10:39 Відповісти
 
 