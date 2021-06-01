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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, повідомив про майбутні постачання Мінську сучасного російського озброєння.

Росія поставить до Білорусі сучасне озброєння. Про це Лукашенко розповів сьогодні на нараді з питань білорусько-російського співробітництва, коментуючи підсумки переговорів у Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "СБ. Беларусь сегодня".

За словами Лукашенка, одна з тем стосувалася кооперації у військово-промисловому комплексі, в тому числі поставок сучасного озброєння в Білорусь. На яких умовах це буде зроблено - ще належить визначитися, уточнив він.

При цьому Лукашенко звернув увагу, що "ніяких обговорень у плані перекидання збройних сил Росії на постійній основі, створення якихось баз - про це навіть не йшлося".

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"І це нам не потрібно. Тому що за нашою концепцією військової безпеки Союзної держави в цьому поки немає ніякої необхідності. Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби (бази у нас, аеродроми та інше визначені) російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь", - зазначив він.

Крім цього, дотримуючись лінії російської пропаганди, Лукашенко звинуватив Захід і НАТО в загостренні ситуації.

"Хоча на Заході ці мерзотники не мають права нам дорікати щодо баз Росії, Китаю або ще когось. Чого нам дорікати? Ви ж підтягуєте і створюєте бази в Польщі. У себе колоду в оці не бачать, а нас починають мочити в усіх напрямках: "Ах, Білорусь стає країною, куди іноземні війська підтягуються ..." Ви на себе подивіться", - обурився диктатор.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3856
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01.06.2021 13:35
+44
И кто на вас нападать собрался, кроме колорада?
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01.06.2021 13:34
+27
Та не лякай ти нас, лякані вже...
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01.06.2021 13:31
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Що не так?
Переклад то "каверкати" ? Чи не вірний?
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02.06.2021 11:08 Відповісти
У Вас, свинособака, проблемы ещё и с пониманием письменной речи?
Я так и написала, это не перевод, а исковерканная фраза. Презрительный стёб над беларуским языком.
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02.06.2021 11:47 Відповісти
Украине нужно большое строительство вдоль всей границы военной инфраструктуры! Нужно болота делать вдоль границы, чтобы там русская техника вязла и тонула. Как первый дешевый шаг, но эффективный. А перед болотом с нашей стороны нужно делать искусственные насыпи огромные - создание высот с которых будет видно противника, как на ладони, а противнику будет не видно тех, кто на высоте. первые относительно дешевые шаги. Заминировать еще границы нужно. колючей проволоки раскидать. Линию Маннергейма создать или валунов больших просто повкалывать. Дотов внутри насыпей сверх крутых сделать и с масками делать сверх прочными на орудиях. И нужно лучшие ПРО и ПВО Украине покупать и создавать!
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01.06.2021 15:29 Відповісти
а для верности в эти болота нужно еще нильских крокодилов и миссисипских аллигаторов запустить РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1727ты хоть понимаешь сколько бабла, сил и людей для столь масштабного проекта нужно?
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01.06.2021 15:49 Відповісти
Каждая область пусть тянет шланги с насосами и пускают воду и так болота образуются на кордоне. Смотрел военные фильмы и танки и техника грузла и тонула в болотах только так. И пусть каждая область выделяет трактора и эскалаторы для создания перед болтами на нашей стороне насыпей и для создания высоты. Сколько на это денег надо??? на электроэнергию для насосов и на топливо для тракторов и зарплату трактористам. Это дешевле будет, чем стену, как в Израиле или стену Трампа строить и на такую большую границу, как у нас.
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01.06.2021 17:28 Відповісти
Літаки і ракети з снарядами теж "в болотах грузнуть" будуть "ескалаторщик"? Хоч-би людей не смішив! Поїдь і подивися на берег Дніпра в районі Кобрина Йолчі Брагина Лоєва! На кордон з Київщиною не потрапиш - там Чорнобильська зона
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03.06.2021 04:52 Відповісти
Проведя параллели между мерседесом 2021г выпуска и ладой 2021 г выпуска можно четко представить , что обозначает на языке Кремля выражение "современное вооружение"
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01.06.2021 15:30 Відповісти
в этой ситуации врага нельзя недооценивать.лада то такэ.
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01.06.2021 19:18 Відповісти
Понятно,если учесть,что у нас и "лады" нет
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01.06.2021 19:23 Відповісти
Він хоче перетворити власну країну на поле бою між кацапами і НАТО? Ну і хто він після цього?
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01.06.2021 15:38 Відповісти
Лука в черговий раз хоче "усидіть на двох стільцях" і продать Білорусь Росії подорожче і так щоб він і його дітки при владі залишилися!
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03.06.2021 05:02 Відповісти
Враги собираются захватить родной колхоз... Страшно жить...
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01.06.2021 15:57 Відповісти
Клятий таракан! Шо ти твориш багатоніжка вусата?
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01.06.2021 15:58 Відповісти
адмирала кузю подгонят, или памогут как карабаху " аналагав нету"
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01.06.2021 16:06 Відповісти
Ахаха, армянам уже поставили, чем закончилось все знают.
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01.06.2021 16:15 Відповісти
Бульбофюрер вместе с вооружением получает и воинские части, уже размещенные в Беларуси. Первым они придушат Луку, а потом, установив абсолютную власть ху.ла, могут напасть на соседей. Но свой черенок от лопаты таракан получит в любом случае, что от одних, что от других.
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01.06.2021 16:45 Відповісти
хватит его называть президентом, даже в кавычках
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01.06.2021 16:49 Відповісти
Современное вооружение эрэфии это восстановленное и слегка модернизирование советское, не конкурент натовскому но намного дешевле.
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01.06.2021 17:02 Відповісти
Анекдот: "У москалів є ******* зброя!"
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01.06.2021 17:34 Відповісти
дурко колгоспне вон ормяне тоже на бальшова брата понадеялись и он даже самолетиков продал, правда без ракет ))
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01.06.2021 17:49 Відповісти
Поздравляю, братья сябры, вы успешно просрали свою страну.
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01.06.2021 17:52 Відповісти
А что, нейтронные бомбы уже закончились?
Помнится мне в 80-х о ней тогдашние скабеевы о ней верещали с каждого чугунного утюга РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4250
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8788
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01.06.2021 18:24 Відповісти
введут кацапы свои войска в Беларусь или не введут, бульбафюрер уже не решает, теперь он будет безропотно выполнять что скажет кремлевское ху@ло... де факто Беларусь уже не независимое государство, утратив даже те немногие признаки самостоятельности, которые были совсем недавно... самое хреновое то, что северная граница Украины теперь де-юре граничит с Беларусью, а де-факто с московской ордой...
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01.06.2021 18:26 Відповісти
Минск не субъект права, оружие в Б. не для защиты, а для нападения на Украину, когда московскому фюреру окончательно клеммы в мозгу перемкнет.
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01.06.2021 18:29 Відповісти
интересно ....що буде після путіна?
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01.06.2021 19:58 Відповісти
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2982
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01.06.2021 18:36 Відповісти
А схож ще більше ніж *****....
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02.06.2021 13:39 Відповісти
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1908
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04.06.2021 17:06 Відповісти
Правильно, в первую очередь оружие, с едой можно повременить.
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4734
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01.06.2021 19:03 Відповісти
А срать (если есть чем) можно и на дырку.
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3940
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01.06.2021 19:07 Відповісти
Это дно. И какое дно!
Это дно выгребной ямы! РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2392
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2608
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01.06.2021 19:09 Відповісти
"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток.
Кроме этого Лукашенко обвинил Запад и НАТО в обострении ситуации".
Судя по обстановке, в самое ближайшее время эта "активизация НАТО" и произойдёт, и войдут скрепоносцы в Беларусь, даже без всякого "благословения" бульбофюрера.
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01.06.2021 19:19 Відповісти
от прастітутки....суки вкрали КРИМ і ДОНБАС.......а винні НАТО і Европа...
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01.06.2021 20:02 Відповісти
Во, "помощники" подтянулись... все по сценарию...
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01.06.2021 19:20 Відповісти
Беларусь окончательно потеряла суверенитет. Думаю, теперь мы уже не увидим споров между РФ и Беларусией по нефти ,газу и молочке. Теперь лукашенко имеет должность гауляйтера , а силовые структуры напрямую подчиняются российским. После окончательного переваривания есть большой риск вторжения с севера.
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01.06.2021 19:33 Відповісти
Вторжения не буде...якщо буде вторгнення.... росію буде захоплено Китаем
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01.06.2021 20:04 Відповісти
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6931
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01.06.2021 20:28 Відповісти
надо срочно мочить картофельного фюрера, иначе будет большая война
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01.06.2021 21:40 Відповісти
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 641
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01.06.2021 22:48 Відповісти
За " современной " российской техникой подтянутся так называемые инструкторы с Чечни, Бурятии и прочих исконно русских регионов с азиатскими братьями белорусов. Армения уже понадеялась на российскую технику и отгребла по самые не балуй.
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01.06.2021 23:17 Відповісти
Это правда .только гамселить свой народец .нах кому он нужен
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03.06.2021 00:00 Відповісти
значит, нужно взять Минск за сутки
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05.06.2021 15:05 Відповісти
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