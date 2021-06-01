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Новини Політика України
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ВР (11726) Зеленський (17406) Шабунін (459) Окружний адмінсуд Києва (377) Костін (185)

Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити "слугам народу" критичність ухвалення цього рішення, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити

Профільний комітет Ради повинен розглянути законопроєкт президента про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва вже завтра, щоб встигнути ліквідувати суд до кінця парламентської сесії.

Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада проголосувала включення до порядку сесії законопроєкту №5369 про ліквідацію ОАСК. ... Щоб встигнути ліквідувати ОАСК до кінця сесії, профільний комітет Ради (Костіна) повинен розглянути законопроєкт президента вже завтра", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ЦПК, депутатам пропонують гроші за порятунок ОАСК.

"Їм достатньо пропустити комітет чи утриматися при голосуванні. Вовк пропонує депутатам прикритися фейковим конфліктом інтересів. Для цього вони мають звернутися в ОАСК з будь-яким позовом. На найближчому комітеті побачимо, хто саме з депутатів облизав руки голові ОАСКу. Головне, щоб не Андрій Костін, тому що це - єдина причина, щоб "забути" поставити це питання до порядку денного комітету", - додав Шабунін.

Читайте також: З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін

Глава ЦПК зазначив, що в цьому комітеті Ради у "Слуг народу" - арифметична більшість, голова комітету (Андрій Костін) - теж від фракції монобільшості.

"А це значить, що НЕ ліквідація ОАСК - відповідальність президента. Безвідносно того, хто саме з його депів взяв/не взяв гроші Вовка. Якщо Зеленський правда хоче ліквідувати ОАСК, я б попросив його офіс прямо зараз пояснити Костіну критичність завтрашнього комітету. Законопроект потрібно голосувати одразу в першому читанні та в цілому. Інакше ліквідація ОАСКу перейде на осінь, а значить просто захлинеться. В такому випадку Костін перетворить Зеленського в Ющенка, який теж голосно заявив про ліквідацію ОАСК, але не спромігся довести її до кінця", - підсумував Шабунін.

Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
За все що твориться в країні відповідає гороховий шут в кацаваротці.
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01.06.2021 13:34
+5
Те, що обрали Зеленського - відповідальність Шабуніна.
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01.06.2021 13:37
+3
Та ніфіга . Вафсьомвіноватпорошенко . Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин - Цензор.НЕТ 579 .
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01.06.2021 13:51
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За все що твориться в країні відповідає гороховий шут в кацаваротці.
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01.06.2021 13:34 Відповісти
Та ніфіга . Вафсьомвіноватпорошенко . Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин - Цензор.НЕТ 579 .
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01.06.2021 13:51 Відповісти
Те, що обрали Зеленського - відповідальність Шабуніна.
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01.06.2021 13:37 Відповісти
За те, що обрали Косоворотку відповідальні друзі-шахраї: Сирожа Лещ, Найом Пуштуновича, Заліщук, Шабунін, Зімін(Соболєв) Семен Семенченко і ще аж 73% клаповухих, які слухали вухами фікалії Бені і путіна, а не думали мізками.
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01.06.2021 14:20 Відповісти
Когда Янукович не хотел выпускать из тюрьмы Йульку по требованию Запада, он кивал на своих рыгак в Раде - они мол такие независмые не хотят голосовать, а то я б давно подписал и выпустил вароффку
Когда надо было снять с премьера бывшего соратника Арсения Петровича Кроля, Гэцьман как верный ученик Овоща тоже говорил, не клипаючи честными очыма, - это депутаты БудкиПП моего друга Сеню хотят снять, а не я. А они жутко самостоятельные.
Шабунин намекает, что Клован ничем не отличается от двух своих папередников?
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01.06.2021 13:40 Відповісти
Когда зебуины пытаются оправдать свой выбор , они становятся изворотливы как инструмент
Членограя Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити "слугам народу" критичність ухвалення цього рішення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4927
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01.06.2021 15:12 Відповісти
Ото назвем корупцію купою гівна (бо так воно, по суті, і є), а борцуна з корупцією - візьмемо минулого Зеленського-коміка (колиь такий був, але вмер), або Шарія чи ще є біля них кілька. Та це й не лише про них.
Ото ж сміявся зелений борцун про те, що ото є в Києві шаражка, де всі на голові носять купу гівна, того не стидаються і ним щеголяють. Поки сам не наляпав собі купу гівна на голову. Подивився на себе в дзеркало й каже - а мені ж гівно так пасує - ну я просто в ньому як сир в маслі. Ну і що, що всі сміються - зате у мене на голові тепло.
А ти тепер хоч раз спробуй піти проти того і спробуй оте гівно з голови зняти. Побачиш, що буде.
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01.06.2021 13:43 Відповісти
ой, сколько визгу от этого юноши в последнее время! гораздо больше чем в 2019 на Порошенко. и шо случилось?
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01.06.2021 13:52 Відповісти
Зеленый ведет как петя - ничего не делает. Поэтому и шумит.
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01.06.2021 14:15 Відповісти
А можно членограй как петя, ничего не сделает в бюджет? Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити "слугам народу" критичність ухвалення цього рішення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7155
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01.06.2021 15:14 Відповісти
нє шабунька, он вам нічьо нє должен!
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01.06.2021 14:16 Відповісти
Вовча зграя "супротивляється".
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01.06.2021 16:18 Відповісти
Главное пообещать и сказать , что это срочно, с потом не обращать внимания что ничего не делается и не ликвидируется.
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01.06.2021 20:02 Відповісти
 
 