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ВР прийняла за основу законопроєкт щодо внесення змін до закону про державну і регіональну політику

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР прийняла за основу законопроєкт щодо внесення змін до закону про державну і регіональну політику

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про основи державної та регіональної політики".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 247 народних депутатів.

Перед голосуванням народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко зазначив: "Регіональна політика - це не про урядовий квартал, а про наші регіони. І найголовніший зараз тут - Донбас, де існує колосальний попит, щоб України там було більше. Зараз, на жаль, її там мало".

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Автор: Наталя Джума
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