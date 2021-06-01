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ВР прийняла за основу законопроєкт щодо внесення змін до закону про державну і регіональну політику
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про основи державної та регіональної політики".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 247 народних депутатів.
Перед голосуванням народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко зазначив: "Регіональна політика - це не про урядовий квартал, а про наші регіони. І найголовніший зараз тут - Донбас, де існує колосальний попит, щоб України там було більше. Зараз, на жаль, її там мало".
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