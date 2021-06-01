ВР внесла зміни до КПК щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 276 народних депутатів.

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