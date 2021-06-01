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У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка

Росія продовжує посилювати бойові можливості з'єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР

Так, за даними української розвідки, протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння - зокрема артилерійське та стрілецьке - та боєприпаси російського виробництва.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
А заминировать дистанционно можно неконтролируемый участок границы или слабо? ,перед этим можно нанести ракетные удары на эти участки границы
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01.06.2021 15:50
+2
Треба вдень і вночі виробляти снаряди, ПТУРи, копати укріплення, вивчати тактику міських боїв, облаштовувати дахи, підвали. Напад буде точно
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01.06.2021 14:15
+2
а так же оккупанты РФ прислали большую партию снайперских винтовок на Донбасс ...будут отстреливать ВСУ как мишени или как куропаток....
То есть оккупанты..российские снайпера теперь будут пировать.


мудило Зеленский и Ермак же запретил снайперов у ВСУ и развед беспилотники.
Следовательно, ВСУ не могут использоваться дроны, теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции. У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка - Цензор.НЕТ 9543
агрессор оккупант РФ...Московская сторона однозначно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и нарушала всегда и будет нарушать.

Все предыдущие «прекращения огня» от Зеленского и «разведение» заканчивались для украинцев трагически. Это и рост количества обстрелов, и большое количество погибших.
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01.06.2021 17:34
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Треба вдень і вночі виробляти снаряди, ПТУРи, копати укріплення, вивчати тактику міських боїв, облаштовувати дахи, підвали. Напад буде точно
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01.06.2021 14:15 Відповісти
https://mm-v.livejournal.com/186229.html

Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.Зная когда можно ожидать войны, зададимся вопросом, с кем будут эти войны. Для этого во Второй части проанализируем временные циклические зависимости для ведущих стран мира.
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01.06.2021 14:30 Відповісти
Россия перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов/ На что у кодлана Коломойского есть ответ. Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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01.06.2021 14:19 Відповісти
Клоун - пацифіст.
В мае Россия перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 2474
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01.06.2021 14:20 Відповісти
А что Зеля никак не растелится (телиться), зови войска миротворческие и закрой с кацапами границу с Мордором, и через пару недель даунбасяне скажут тебе спасибо, и войне конец, если только потом ватники немного попортят нервы со стороны Беларуси. Я бы на месте Зели прекратил войну за месяц полностью, и от ********** получил миллиардов около 170 $ убытка от Мордора.
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01.06.2021 14:28 Відповісти
так купите у них еще элекричество, нефть, д.т. бензин.... у них тогда хватит денег даже на современную авиацию для бедных шахтеров и подлодки скоро появяться. и обязательно загляните в глаза, пусть сбудеться мечта идиота.
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01.06.2021 14:57 Відповісти
А заминировать дистанционно можно неконтролируемый участок границы или слабо? ,перед этим можно нанести ракетные удары на эти участки границы
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01.06.2021 15:50 Відповісти
а так же оккупанты РФ прислали большую партию снайперских винтовок на Донбасс ...будут отстреливать ВСУ как мишени или как куропаток....
То есть оккупанты..российские снайпера теперь будут пировать.


мудило Зеленский и Ермак же запретил снайперов у ВСУ и развед беспилотники.
Следовательно, ВСУ не могут использоваться дроны, теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции. У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка - Цензор.НЕТ 9543
агрессор оккупант РФ...Московская сторона однозначно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и нарушала всегда и будет нарушать.

Все предыдущие «прекращения огня» от Зеленского и «разведение» заканчивались для украинцев трагически. Это и рост количества обстрелов, и большое количество погибших.
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01.06.2021 17:34 Відповісти
 
 