У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка
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Росія продовжує посилювати бойові можливості з'єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР
Так, за даними української розвідки, протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння - зокрема артилерійське та стрілецьке - та боєприпаси російського виробництва.
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Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.Зная когда можно ожидать войны, зададимся вопросом, с кем будут эти войны. Для этого во Второй части проанализируем временные циклические зависимости для ведущих стран мира.
То есть оккупанты..российские снайпера теперь будут пировать.
мудило Зеленский и Ермак же запретил снайперов у ВСУ и развед беспилотники.
Следовательно, ВСУ не могут использоваться дроны, теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции.
агрессор оккупант РФ...Московская сторона однозначно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и нарушала всегда и будет нарушать.
Все предыдущие «прекращения огня» от Зеленского и «разведение» заканчивались для украинцев трагически. Это и рост количества обстрелов, и большое количество погибших.