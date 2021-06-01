Торік в Україні 2 208 дітей отримали вирок суду, з них 259 були засуджені до позбавлення волі
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В Україні протягом останніх 5 років близько 300 дітей щорічно засуджуються до позбавлення волі.
Про це сказала представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина під час онлайн-презентації результатів моніторингу судових процесів "Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (кримінальний аспект)", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Торік в судах розглядалися 6 377 справ, де були присутні діти в якості або підозрюваних, або жертв. Розглянуто 3094 справи, і засуджено було 2208 дітей. З них 259 дітей були засуджені до позбавлення волі. Хочу сказати, що ця цифра в останні роки є доволі стабільною. Близько 300 дітей щороку за останні близько років 5 засуджуються до позбавлення волі", - розповіла Філіпішина.
Водночас вона зазначила, що минулого року понад 5 тисяч українських дітей офіційно визнані такими, що постраждали від кримінальних правопорушень, за її словами, торік суди розглянули справи стосовно півтори тисячі дітей, які стали потерпілими від кримінальних правопорушень.
"На превеликий жаль, моніторинг засвідчив, що неможливо виокремити статистику, яка кількість дітей як свідків проходила по кримінальному процесу і відсутня статистика стосовно участі дітей у справах про адміністративні правопорушення", - додала Філіпішина.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.