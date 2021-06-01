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діти (4401) вирок (895) в'язні (278)

Торік в Україні 2 208 дітей отримали вирок суду, з них 259 були засуджені до позбавлення волі

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Торік в Україні 2 208 дітей отримали вирок суду, з них 259 були засуджені до позбавлення волі

В Україні протягом останніх 5 років близько 300 дітей щорічно засуджуються до позбавлення волі.

Про це сказала представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина під час онлайн-презентації результатів моніторингу судових процесів "Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (кримінальний аспект)", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Торік в судах розглядалися 6 377 справ, де були присутні діти в якості або підозрюваних, або жертв. Розглянуто 3094 справи, і засуджено було 2208 дітей. З них 259 дітей були засуджені до позбавлення волі. Хочу сказати, що ця цифра в останні роки є доволі стабільною. Близько 300 дітей щороку за останні близько років 5 засуджуються до позбавлення волі", - розповіла Філіпішина.

Водночас вона зазначила, що минулого року понад 5 тисяч українських дітей офіційно визнані такими, що постраждали від кримінальних правопорушень, за її словами, торік суди розглянули справи стосовно півтори тисячі дітей, які стали потерпілими від кримінальних правопорушень.

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"На превеликий жаль, моніторинг засвідчив, що неможливо виокремити статистику, яка кількість дітей як свідків проходила по кримінальному процесу і відсутня статистика стосовно участі дітей у справах про адміністративні правопорушення", - додала Філіпішина.

Автор: Анастасія Потіха
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.06.2021 14:33 Відповісти
Системе не выгодны умные и образованные. Если бы это было так, миллионы шли бы не на мусоров и поиск виновных, а на развивающее мероприятия. Науку. Без доступного досуга, народ будет бездельничать, прокрастенировать, тупеть но непременно будет размножаться. Умных должно быть не много, с ними и так трудно. А грязной и тяжелой роботы, всегда полно.
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01.06.2021 15:23 Відповісти
на жаль пане tom peter, тут до таких слів не дослухаються, сатана і гроші прав'ять бал Торік в Україні 2 208 дітей отримали вирок суду, з них 259 були засуджені до позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8011думають, що їх не омине чаша сія, тобто "будуть жити вічно"... а гівна вам...навіть 1х2 не буде...
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01.06.2021 15:44 Відповісти
 
 