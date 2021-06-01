Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк

Керівництво монобільшості контактує з президентом Володимиром Зеленським та узгоджує з ним питання, що стосуються порядку денного Ради.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила віцеспікерка ВР Олена Кондратюк.

"Я дійсно вважаю, що між президентом і парламентом має бути тісний контакт і співпраця. Вони є обов’язкові тому, що, по-перше, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, та й для людей ми всі влада. По-друге, всі відповідальні рішення повинні проходити через парламент. Я теж, на жаль, мушу констатувати, що ми президента в парламенті бачимо тільки на урочистостях. Але, наскільки я знаю, з монобільшістю, зі спікером, з першим віцеспікером вони зустрічаються часто. І керівники монобільшості постійно узгоджують всі питання, які стосуються порядку денного. Це така нова паралельна реальність: є постійна робота, яка в режимі пленарних засідань Верховної Ради, а є паралельна…", - зазначила вона.

"І там, напевно, ведуться всі розмови. Але на тому рівні, який повинен бути відкритий, відповідального діалогу, на жаль, немає", - уточнила вона.

"Якщо я даю запит з того чи іншого питання, мене інформують. Просто ми ж розуміємо - це зараз унікальне явище, яке є в парламенті - монобільшість. Більшість комітетів очолюють представники "Слуг народу". Вони якось між собою все одно узгоджують ці питання та вирішують, що передусім виносити на порядок денний", - додала Кондратюк.

З повним текстом інтерв'ю з Оленою Кондратюк можна ознайомитися на Цензор.НЕТ за посиланням.