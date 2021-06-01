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Новини Політика України
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ВР (11726) Зеленський (17406) Кондратюк Олена (83) Разумков Дмитро (1449)

Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк

Керівництво монобільшості контактує з президентом Володимиром Зеленським та узгоджує з ним питання, що стосуються порядку денного Ради.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила віцеспікерка ВР Олена Кондратюк.

"Я дійсно вважаю, що між президентом і парламентом має бути тісний контакт і співпраця. Вони є обов’язкові тому, що, по-перше, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, та й для людей ми всі влада. По-друге, всі відповідальні рішення повинні проходити через парламент. Я теж, на жаль, мушу констатувати, що ми президента в парламенті бачимо тільки на урочистостях. Але, наскільки я знаю, з монобільшістю, зі спікером, з першим віцеспікером вони зустрічаються часто. І керівники монобільшості постійно узгоджують всі питання, які стосуються порядку денного. Це така нова паралельна реальність: є постійна робота, яка в режимі пленарних засідань Верховної Ради, а є паралельна…", - зазначила вона.

"І там, напевно, ведуться всі розмови. Але на тому рівні, який повинен бути відкритий, відповідального діалогу, на жаль, немає", - уточнила вона.

"Якщо я даю запит з того чи іншого питання, мене інформують. Просто ми ж розуміємо - це зараз унікальне явище, яке є в парламенті - монобільшість. Більшість комітетів очолюють представники "Слуг народу". Вони якось між собою все одно узгоджують ці питання та вирішують, що передусім виносити на порядок денний", - додала Кондратюк.

З повним текстом інтерв'ю з Оленою Кондратюк можна ознайомитися на Цензор.НЕТ за посиланням.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Спасіба жітєлам Кривбаса за прєзідєнта .....!
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01.06.2021 14:30
+7
Так оно на работу ходит только ,когда торжества
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01.06.2021 14:38
+5
Йому просто ніколи.
Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 6211
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01.06.2021 15:18
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Правила форума Рада форумчан
Спасіба жітєлам Кривбаса за прєзідєнта .....!
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01.06.2021 14:30 Відповісти
кокоса?
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01.06.2021 14:34 Відповісти
Трідвараса...
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01.06.2021 14:37 Відповісти
Продажа Земли и прочие ублюдочные законы это у вас Торжества???
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01.06.2021 14:33 Відповісти
Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 9327
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01.06.2021 14:39 Відповісти
Так оно на работу ходит только ,когда торжества
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01.06.2021 14:38 Відповісти
диалога нет/ Говорить своё пианисту не дано. Попытки ни к чему хорошему не приводят. К примеру "В Израиле высмеяли выступление Зеленского в Давосе. Украинский лидер наговорил массу абсурдных вещей". А "Для Израиля Зеленский не чужой".
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01.06.2021 14:43 Відповісти
А какой толк приЗЕденту с вами тусить?
Ни поржать, ни похохмить... Скукотень...
С кем надоть, он и без вас "порешаеть"...
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01.06.2021 14:45 Відповісти
А видосики? Разве мало видосиков? Это же вершина мастерства, верх развития интеллекта, чудо враждебной техники...Чего тебе еще надобно, собака?
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01.06.2021 14:48 Відповісти
Йому просто ніколи.
Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 6211
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01.06.2021 15:18 Відповісти
какие то мутные хлопцы с дивчинами в цирке сидят, и рояль им не тот, и коверный уже не по вкусу
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01.06.2021 15:27 Відповісти
 
 