Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні "ЛНР"
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Міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні так званої "ЛНР".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
32-річний Кантор визнаний винним за обвинуваченнями у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі.
Кантора судили заочно, оскільки він не повернувся з України до Чехії та і його місцезнаходження невідоме. Вирок не остаточний.
"Хоча суд не побачив деяких доказів, спочатку заявлених обвинуваченням, вина підсудного була доведена поза всяких розумних сумнівів", - сказав суддя Ян Шотт.
У 2015 році Кантор вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас, де, згідно з обвинувальним висновком, пройшов підготовку і став снайпером в армії "ЛНР". Згідно з досьє, він дослужився до сержанта і брав участь у бойових діях.
"Як член розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни та гранатомети в районі лінії розмежування", - сказав прокурор Мартін Білі.
У ході судового процесу свідчили кілька експертів і свідків - друзі Кантора. Вони розказали, що підсудний говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на стороні проросійських сепаратистів і що він писав їм про свої успіхи в сепаратистської армії.
Один з друзів Кантора заявив, що вони підтримували контакт до 2016 року. Потім він нібито отримав електронною поштою повідомлення про те, що Кантор мертвий, але підтвердити це не вдалося.
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Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.
Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
Что?! Bо времена Гитлера в Германии как раз и появилось массово телевидение. Германия и была первой кто это сделал массовым явлением.