Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні "ЛНР"

Міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні так званої "ЛНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

32-річний Кантор визнаний винним за обвинуваченнями у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі.

Кантора судили заочно, оскільки він не повернувся з України до Чехії та і його місцезнаходження невідоме. Вирок не остаточний.

"Хоча суд не побачив деяких доказів, спочатку заявлених обвинуваченням, вина підсудного була доведена поза всяких розумних сумнівів", - сказав суддя Ян Шотт.

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У 2015 році Кантор вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас, де, згідно з обвинувальним висновком, пройшов підготовку і став снайпером в армії "ЛНР". Згідно з досьє, він дослужився до сержанта і брав участь у бойових діях.

"Як член розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни та гранатомети в районі лінії розмежування", - сказав прокурор Мартін Білі.

У ході судового процесу свідчили кілька експертів і свідків - друзі Кантора. Вони розказали, що підсудний говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на стороні проросійських сепаратистів і що він писав їм про свої успіхи в сепаратистської армії.

Один з друзів Кантора заявив, що вони підтримували контакт до 2016 року. Потім він нібито отримав електронною поштою повідомлення про те, що Кантор мертвий, але підтвердити це не вдалося.