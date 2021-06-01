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Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні "ЛНР"

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні

Міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні так званої "ЛНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

32-річний Кантор визнаний винним за обвинуваченнями у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі.

Кантора судили заочно, оскільки він не повернувся з України до Чехії та і його місцезнаходження невідоме. Вирок не остаточний.

"Хоча суд не побачив деяких доказів, спочатку заявлених обвинуваченням, вина підсудного була доведена поза всяких розумних сумнівів", - сказав суддя Ян Шотт.

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У 2015 році Кантор вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас, де, згідно з обвинувальним висновком, пройшов підготовку і став снайпером в армії "ЛНР". Згідно з досьє, він дослужився до сержанта і брав участь у бойових діях.

"Як член розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни та гранатомети в районі лінії розмежування", - сказав прокурор Мартін Білі.

У ході судового процесу свідчили кілька експертів і свідків - друзі Кантора. Вони розказали, що підсудний говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на стороні проросійських сепаратистів і що він писав їм про свої успіхи в сепаратистської армії.

Один з друзів Кантора заявив, що вони підтримували контакт до 2016 року. Потім він нібито отримав електронною поштою повідомлення про те, що Кантор мертвий, але підтвердити це не вдалося.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
круто ... , а суды Украины осмеливаются осуждать террористов максимум на 5 лет ...
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01.06.2021 14:34
+13
Получи по полной ублюдок.
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01.06.2021 14:32
+12
Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6872
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01.06.2021 15:12
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01.06.2021 14:32 Відповісти
круто ... , а суды Украины осмеливаются осуждать террористов максимум на 5 лет ...
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01.06.2021 14:34 Відповісти
Умовно.
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01.06.2021 15:34 Відповісти
Так вони ж тільки на блок посту стояли і нЄвінаватиЄ
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01.06.2021 16:43 Відповісти
"Война XXI века- это ведь не бомбежка городов, это - бомбежка мозгов. Я не устаю повторять: у Сталина не было интернета, у Гитлера не было телевидения, давайте об этом не забывать. Сегодняшние кандидаты в диктаторы и во властители Вселенной оснащены таким инструментарием обработки мозгов, который теоретически очень и очень способен удешевить расходы на убийства, на уничтожение. ...
Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.

Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
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01.06.2021 14:35 Відповісти
"у Гитлера не было телевидения"

Что?! Bо времена Гитлера в Германии как раз и появилось массово телевидение. Германия и была первой кто это сделал массовым явлением.
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01.06.2021 16:10 Відповісти
звідки таке береться в країні, котру "сторона ДНР" розчавила танками у 1968-му?
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01.06.2021 14:38 Відповісти
там же де і мільйони малоросів після голодоморів та сталінських катівень.
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01.06.2021 14:57 Відповісти
«... за війну проти України на стороні ЛНР»- так ту центральну єшиву про котру об'явив верховний клоун вже відкрили?
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01.06.2021 14:52 Відповісти
Гражданина Чехии осудили на 20 лет за войну против Украины на стороне "ЛНР"/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов. Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
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01.06.2021 14:54 Відповісти
а був би громадянином України обміняли б на таксиста.
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01.06.2021 14:55 Відповісти
Блін, да його давно хробаки змотлошили, можна було і 200 років дати.
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01.06.2021 15:00 Відповісти
Кантора судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный. Источник: https://censor.net/ru/n3268772
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01.06.2021 15:01 Відповісти
Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6872
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01.06.2021 15:12 Відповісти
удобрением чернозема будет как и сепары... очищать нацию от рашисткой заразы под корень
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01.06.2021 15:19 Відповісти
А наші найсправедливіші суди дають умовні терміни. Малороси Сівохи ще вимагають вибачення.
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01.06.2021 15:52 Відповісти
Насыщено молодость проведет,будет что вспомнить!
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01.06.2021 19:32 Відповісти
 
 