Російські окупанти мінують місцевість уздовж лінії зіткнення забороненими мінами без функції самоліквідації, - розвідка

Російські окупанти продовжують підготовку найманців для укомплектування своїх підрозділів і мінують прилеглі до лінії зіткнення території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР

За даними української розвідки, під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів.

Крім того, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними Конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

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