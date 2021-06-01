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Російські окупанти мінують місцевість уздовж лінії зіткнення забороненими мінами без функції самоліквідації, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські окупанти мінують місцевість уздовж лінії зіткнення забороненими мінами без функції самоліквідації, - розвідка

Російські окупанти продовжують підготовку найманців для укомплектування своїх підрозділів і мінують прилеглі до лінії зіткнення території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР

За даними української розвідки, під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів.

Крім того, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними Конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А бубокчка фотки зі спортзалу постить, зараз прокачає пупік і розмінувати піде певне?
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01.06.2021 14:41
+3
"Война XXI века- это ведь не бомбежка городов, это - бомбежка мозгов. Я не устаю повторять: у Сталина не было интернета, у Гитлера не было телевидения, давайте об этом не забывать. Сегодняшние кандидаты в диктаторы и во властители Вселенной оснащены таким инструментарием обработки мозгов, который теоретически очень и очень способен удешевить расходы на убийства, на уничтожение. ...
Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.

Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
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01.06.2021 14:33
+3
А мы их абитуриентов принимаем в вузы...Бггг...
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01.06.2021 14:45
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"Война XXI века- это ведь не бомбежка городов, это - бомбежка мозгов. Я не устаю повторять: у Сталина не было интернета, у Гитлера не было телевидения, давайте об этом не забывать. Сегодняшние кандидаты в диктаторы и во властители Вселенной оснащены таким инструментарием обработки мозгов, который теоретически очень и очень способен удешевить расходы на убийства, на уничтожение. ...
Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.

Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
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01.06.2021 14:33 Відповісти
А бубокчка фотки зі спортзалу постить, зараз прокачає пупік і розмінувати піде певне?
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01.06.2021 14:41 Відповісти
в шахтах тільки такі міни були
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01.06.2021 14:41 Відповісти
А мы их абитуриентов принимаем в вузы...Бггг...
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01.06.2021 14:45 Відповісти
Это далеко не новость на 8м году войны.
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01.06.2021 14:47 Відповісти
Раз минируют, значит наступать на этом участке не будут.
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01.06.2021 14:51 Відповісти
Главное не забыть где минировали.
Наступление, в классическом смысле слова, предполагает предварительную массированную артподготовку, в ходе которой к месту наступления спокойно подъедут установки разминирования и сделают всё необходимое и со своими минами, и с чужими.
В общем, минирование значит только то, что минируют. Не более.
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01.06.2021 15:24 Відповісти
что мешает убивать российских оккупантов, минирующих местность запрещенными минами?
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01.06.2021 14:57 Відповісти
"Миролюбність" презЕдента.
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01.06.2021 15:18 Відповісти
1. Они не минируют в оранжевых жилетах и с расстановкой знаков "Внимание производится минирование"
2. Это делается дистанционно, из укрытия, поэтому минер в процессе минирования не попадает в поле зрения прицела. А расхерачивание этого укрытия чем-то более-менее тяжелым, будет называться "нарушением тишины и нападением" ...
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01.06.2021 15:35 Відповісти
Кацап - дикий, агресивний нелюдь. Таким був, таким є, таким залишится. У когось ще є сумніви?
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01.06.2021 15:18 Відповісти
Ну и пусть минируют ! У них нет президентского института,а у нас будет,вот Російські окупанти мінують місцевість уздовж лінії зіткнення забороненими мінами без функції самоліквідації, - розвідка - Цензор.НЕТ 1983
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01.06.2021 15:24 Відповісти
 
 