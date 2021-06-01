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Новини Політика України
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РНБО (1717) Агентство із запобігання корупції (9) Кондратюк Олена (83)

РНБО зараз фактично - і Генпрокуратура, і НАЗК, і податкова, і суд. Не можна підміняти роботу інституцій, - віцеспікерка Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО зараз фактично - і Генпрокуратура, і НАЗК, і податкова, і суд. Не можна підміняти роботу інституцій, - віцеспікерка Кондратюк

Не можна підміняти роботу інституційних органів у країні штучною перебудовою.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила віцеспікерка ВР Олена Кондратюк.

"Коли робота інституційних органів у країні фактично підміняється такою штучною перебудовою, мені здається, що це такий егоцентризм. Не можна підміняти роботу інституцій у країні. Тому що РНБО у нас зараз фактично - це і Генпрокуратура, і НАЗК, і податкова, і суд, і так далі", - зазначає вона.

"Подібним же чином, напевно, починався і турборежим. Коли здавалося, що за тиждень треба прийняти все. Таке саме і тут. Коли з’ясовується, що багато органів, які повинні працювати в унісон, або принаймні виконувати свою роботу, діють в межах довгої процедури, нагорі вирішують: а давайте зробимо все швидко, та ще й напоказ!" - зазначає Кондратюк.

"Воно, до речі, дуже нагадує цей турборежим. Коли я прийшла на перші засідання Ради і почула: а давайте ми друге читання скасуємо, щоб швидко його проходити. Для чого ці правки, довгі процедури, обговорення? Це ж теж минув час, щоб переконати монобільшість, що нічого поганого в другому читанні немає. Що немає куди поспішати, хіба що за якістю. Навіть в останній резолюції Європарламенту окремо вказувалося на те, що турборежим погано впливає на якість законотворення. А всі звинувачення, які є проти тих, хто потрапив під санкції РНБО - я би дуже хотіла, щоб вони були доведені в суді. Це ж і є робота різних гілок влади в державі насправді", - резюмувала віцеспікерка.

З повним текстом інтерв'ю з Оленою Кондратюк можна ознайомитися на Цензор.НЕТ за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк

Автор: Наталя Джума
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Если наши "правоохранительные" институты ничего не делают, так их скоро сами налогоплатильщики подменят, как в 2014. Тогда опять возникнет вопрос, а зачем они вообще нужны в таком виде, при чём уже переименованные, переодетые и с новыми зарплатами, однако со старыми результатами своей работы?
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01.06.2021 14:45 Відповісти
Можно. особенно если незаконно разгонять Раду. После этого уже все неважно. И можно.
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01.06.2021 14:46 Відповісти
А потом зелень еще "удивляется" почему нас никуда не зовут. Типа почему мы до сих пор не в Европе и не в НАТО?
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01.06.2021 14:49 Відповісти
А СНБО может снизить цену на газ и колбасу? ( можно еще и пиво)
Это не мне... Просто тут один знакомый интересуется...
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01.06.2021 14:51 Відповісти
Так институты не работают. Всё сгнило и деградировало. Шило мылом подменяется.
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01.06.2021 14:54 Відповісти
..Нельзя подменять работу институциональных органов в стране искусственной перестройкой... СНБО сейчас фактически - и Генпрокуратура, и НАПК, и налоговая, и суд. Нельзя подменять работу институтов, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 3500 .В Украине .заработок на бардаке в государственном управлении оказался делом довольно прибыльным и безопасным.... в нашем случае государство Украина находится в подвешенном состоянии, ,украинский народ на своей земле это обычные крепостные ,даже СМИ им не принадлежат, СМИ в Украине принадлежат еврейской общине и представителям народа московской Орды этим двум группам выгодно чтобы Украина и дальше развивалась по пути КОРРУПЦИИ, .Скажите что можно ещё развивать в Украине?.Источник: https://censor.net/ru/n3268777Источник: https://censor.net/ru/n326877заработок на бардаке в государственном управлении оказался делом довольно прибыльным и безопасным.... в нашем случае государство Украина находится в подвешенном состоянии, ,украинский народ на своей земле это обычные крепостные ,даже СМИ им не принадлежат, СМИ в Украине принадлежат еврейской общине и представителям народа московской Орды этим двум группам выгодно чтобы Украина и дальше развивалась по пути КОРРУПЦИИ, .Скажите что можно ещё развивать в Украине?
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01.06.2021 14:54 Відповісти
та це ж ново-хау в управлении дяржавой, которое срочно надо клонировать,
и за гроши впарить остальному развивающемуся миру, клоун в натуре с ветеринарами на подтанцовке называется
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01.06.2021 14:56 Відповісти
ишак с пятничными концертами СНБО-95 уже натанцевал себе на импичмент, и начленоиграл на десятку общего режима.
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01.06.2021 15:02 Відповісти
Не РНБО, а пан Зеленський, а він уже і РНБО, прокуратура, СБУ, поліція і суд.
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01.06.2021 16:33 Відповісти
Клоун йде до диктатури під популістськими псевдоукраїнськими лозунгами.
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01.06.2021 17:14 Відповісти
 
 