Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу: "Не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу ... Вони ж не Україна"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит газу в країни Європи, оскільки тоді доведеться мати справу з РФ, з якою "краще не мати справу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SB.by, про це він заявив сьогодні на нараді з питань співпраці з Росією, відповідаючи на запитання журналістів

Лукашенко зазначив, що санкції колективного Заходу проти Білорусі - це ще й спроба рейдерського захоплення секторів білоруської і не тільки економіки і заявив, що за 4 місяці цього року ВВП Білорусі додав 2,5 відсотка: "Хто б міг подумати ... Я, наприклад, цього не очікував. Ну і в інших напрямках - промисловість нарешті додала, виходить і село на хороші показники. Хлопці на Заході розгубилися: як так? Їм треба було якось це зростання зупинити".

Лукашенко додав, що "будь-яка криза - це не тільки труднощі, а й можливості. І той, хто першим вийде з кризи, той і отримає певні дивіденди. Тому одна з цілей Заходу і наших утікачів - вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам, щоб погіршити ситуацію в економіці і в країні в цілому. Це стосується і загрози санкції щодо газового транзиту трубою "Ямал - Європа"".

"Я не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді дуже дорого коштуватиме. І тут вони вже матимуть справу не тільки і не стільки з Білоруссю, скільки з Росією. А з Росією, вони розуміють, що краще не мати справу ... Їм (західникам. - Ред.) треба сьогодні зберегти обличчя. Вляпалися по вуха", - сказав він.

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Як повідомлялося, 28 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про підготовку санкційного пакету проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, і його передачу на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відомство розгляне питання про запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі, які брали участь у фальсифікаціях і репресіях у Білорусі, лише після відповідного подання від прем'єр-міністра України.