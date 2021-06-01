Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу: "Не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу ... Вони ж не Україна"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит газу в країни Європи, оскільки тоді доведеться мати справу з РФ, з якою "краще не мати справу".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SB.by, про це він заявив сьогодні на нараді з питань співпраці з Росією, відповідаючи на запитання журналістів
Лукашенко зазначив, що санкції колективного Заходу проти Білорусі - це ще й спроба рейдерського захоплення секторів білоруської і не тільки економіки і заявив, що за 4 місяці цього року ВВП Білорусі додав 2,5 відсотка: "Хто б міг подумати ... Я, наприклад, цього не очікував. Ну і в інших напрямках - промисловість нарешті додала, виходить і село на хороші показники. Хлопці на Заході розгубилися: як так? Їм треба було якось це зростання зупинити".
Лукашенко додав, що "будь-яка криза - це не тільки труднощі, а й можливості. І той, хто першим вийде з кризи, той і отримає певні дивіденди. Тому одна з цілей Заходу і наших утікачів - вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам, щоб погіршити ситуацію в економіці і в країні в цілому. Це стосується і загрози санкції щодо газового транзиту трубою "Ямал - Європа"".
"Я не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді дуже дорого коштуватиме. І тут вони вже матимуть справу не тільки і не стільки з Білоруссю, скільки з Росією. А з Росією, вони розуміють, що краще не мати справу ... Їм (західникам. - Ред.) треба сьогодні зберегти обличчя. Вляпалися по вуха", - сказав він.
Як повідомлялося, 28 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про підготовку санкційного пакету проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, і його передачу на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відомство розгляне питання про запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі, які брали участь у фальсифікаціях і репресіях у Білорусі, лише після відповідного подання від прем'єр-міністра України.
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Сергій Кривенченко +*****% опору капітуляції@artsergiy1
Лукашенко наказав встановити камери спостереження в катівнях і особисто, разом з Колєнкою спостерігає за знущаннями катів над людьми. Це я почув зі спілкування Муждабаєва з білоруською опозиційною журналісткою.
Якщо диктаторів не зупиняти кулею - вони почувають себе безкарними. Так тварини-хижаки привчають своїх дитинчат до вбивства. Якщо білоруси змиряться з усім тим беззаконням і звірством, то перетворяться на «північнокорейців».
Я це пишу тому, що небезпека ходить поруч з нами і нам потрібно мати рішучість знищувати проросійську наволоч типу ЗаЖОПи.
Источник: https://censor.net/ru/n3268780
Геополитический таракан из последней щели просто жжоть!
похоже на то, что усыпят скотинку
Адже якщо буде заборонений транзит газу через білорусь, то Росія змушена буде збільшить прокачку через Україну... Європі - без різниці, Україна - "в шоколаді", а Білорусь - "в прольоті"... Валюта ж, на підлозі не валяється...
И таки да, как точно сказал. С Россией просто нельзя вести дела, никакие. Себе дороже.
поскольку тогда придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело".
Вшануймося друзі, бо ми того варті.