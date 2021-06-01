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Новини За кордоном
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Білорусь (5965) газ (2586) Європа (857) Лукашенко (2308) санкції (6834) РНБО (1717)

Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу: "Не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу ... Вони ж не Україна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит газу в країни Європи, оскільки тоді доведеться мати справу з РФ, з якою "краще не мати справу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SB.by, про це він заявив сьогодні на нараді з питань співпраці з Росією, відповідаючи на запитання журналістів

Лукашенко зазначив, що санкції колективного Заходу проти Білорусі - це ще й спроба рейдерського захоплення секторів білоруської і не тільки економіки і заявив, що за 4 місяці цього року ВВП Білорусі додав 2,5 відсотка: "Хто б міг подумати ... Я, наприклад, цього не очікував. Ну і в інших напрямках - промисловість нарешті додала, виходить і село на хороші показники. Хлопці на Заході розгубилися: як так? Їм треба було якось це зростання зупинити".

Лукашенко додав, що "будь-яка криза - це не тільки труднощі, а й можливості. І той, хто першим вийде з кризи, той і отримає певні дивіденди. Тому одна з цілей Заходу і наших утікачів - вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам, щоб погіршити ситуацію в економіці і в країні в цілому. Це стосується і загрози санкції щодо газового транзиту трубою "Ямал - Європа"".

"Я не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді дуже дорого коштуватиме. І тут вони вже матимуть справу не тільки і не стільки з Білоруссю, скільки з Росією. А з Росією, вони розуміють, що краще не мати справу ... Їм (західникам. - Ред.) треба сьогодні зберегти обличчя. Вляпалися по вуха", - сказав він.

Також читайте: Рада має визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, - Кондратюк

Як повідомлялося, 28 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про підготовку санкційного пакету проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, і його передачу на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відомство розгляне питання про запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі, які брали участь у фальсифікаціях і репресіях у Білорусі, лише після відповідного подання від прем'єр-міністра України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Довыступается старый пенёк. Совсем не понимает, что в этом мире происходит.
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01.06.2021 15:00
+20
Вірно брешеш, Бюльбофюрер: ти - холуй путлєра, а твоя білорашка - дійсно не Україна, а сировинний придаток кацапстану. Україна свій однозначний вибір зробила під час Революції Гідності.
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01.06.2021 15:01
+18
білоруський кугут, певно, в себе повірив, як з ****** перепихнувсь
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01.06.2021 15:01
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Сергій Кривенченко +*****% опору капітуляції@artsergiy1





Лукашенко наказав встановити камери спостереження в катівнях і особисто, разом з Колєнкою спостерігає за знущаннями катів над людьми. Це я почув зі спілкування Муждабаєва з білоруською опозиційною журналісткою.
Якщо диктаторів не зупиняти кулею - вони почувають себе безкарними. Так тварини-хижаки привчають своїх дитинчат до вбивства. Якщо білоруси змиряться з усім тим беззаконням і звірством, то перетворяться на «північнокорейців».
Я це пишу тому, що небезпека ходить поруч з нами і нам потрібно мати рішучість знищувати проросійську наволоч типу ЗаЖОПи.
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01.06.2021 14:59 Відповісти
Отстаньте от белорусов! Им в большинстве своем, нравится Лукашенко и жизнь в Беларуси Отстаньте! Никто, никуда не пойдет протестовать, всех все устраивает.
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01.06.2021 15:32 Відповісти
А кто к ним пристаёт? Похер на них. Вот кацапы хорошо пристали.
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01.06.2021 15:35 Відповісти
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент ************ ложкарей...
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01.06.2021 15:53 Відповісти
Для того, щоб відчепитись, треба спочатку причепитись, ми до них не чіплялись, і Гриба не ми затримували, і піратські літак не ми садили, яким чином ми до них пристали? А на рахунок, ніхто не піде протестувати, хіба Лука не протестувальників ловить?
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01.06.2021 15:54 Відповісти
На українських ментів в цьому році поступило вже 700 заяв про застосування тортур (вранішня стаття на Цензорі). А скільки ще побоялось написати? І нічого, ти ж цим змирився. То чого присікався до білорусів? І яким боком сюди опзж? Це вони в "реформованій" твоїм ідолом мєнтовці людей катують?
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02.06.2021 00:41 Відповісти
Театр одного актёра и безумный словесный понос . А по газу для нас интересно, закрыть краник для Бульбо-фюрера и усилить прокачку через нас Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 5895
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01.06.2021 14:59 Відповісти
вообще то европейцы целятся в твою пустую башку
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01.06.2021 15:00 Відповісти
Довыступается старый пенёк. Совсем не понимает, что в этом мире происходит.
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01.06.2021 15:00 Відповісти
Кацы под видом помощини лишили Луку другого выхода...
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01.06.2021 15:09 Відповісти
Или наоборот - ПОНИМАЕТ!
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02.06.2021 08:25 Відповісти
Вірно брешеш, Бюльбофюрер: ти - холуй путлєра, а твоя білорашка - дійсно не Україна, а сировинний придаток кацапстану. Україна свій однозначний вибір зробила під час Революції Гідності.
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01.06.2021 15:01 Відповісти
Деменция прогрессирует
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01.06.2021 15:01 Відповісти
білоруський кугут, певно, в себе повірив, як з ****** перепихнувсь
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01.06.2021 15:01 Відповісти
Ага, відчув у своїй прямій кишці прохолодну і чіпку керуючу руку путлєра.
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01.06.2021 15:04 Відповісти
....компетентно заявил только что разрядивший себе в ногу целую обойму))))
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01.06.2021 15:02 Відповісти
это 100% - лучше никогда и вообще не иметь дело с рфией
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01.06.2021 15:02 Відповісти
Иди усы брей!!!
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01.06.2021 15:02 Відповісти
от яка падлюка, цей бульбаш лука, с ним, понимаешь, дружили-дружили, а от него одни пакости теперь только
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01.06.2021 15:04 Відповісти
Им (западникам. - Ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши",
Источник: https://censor.net/ru/n3268780

Геополитический таракан из последней щели просто жжоть!
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01.06.2021 15:05 Відповісти
у этого придурка тяжкая стадия.
похоже на то, что усыпят скотинку
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01.06.2021 15:06 Відповісти
Що, вкусила скажена ботоксна лисиця?
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01.06.2021 16:43 Відповісти
Кремлядська міль півтораметрова.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 1353
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01.06.2021 15:10 Відповісти
Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 9175
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01.06.2021 15:11 Відповісти
Кстати,СП2 может сильно ударить и по белорашке.Как рычаг давления со стороны рашки на таракана тоже сгодится
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01.06.2021 15:19 Відповісти
Цікавий "розклад"... Значить, Лукашенку стрілять собі у голову - можна, а Європі - йому в ногу - не можна?
Адже якщо буде заборонений транзит газу через білорусь, то Росія змушена буде збільшить прокачку через Україну... Європі - без різниці, Україна - "в шоколаді", а Білорусь - "в прольоті"... Валюта ж, на підлозі не валяється...
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01.06.2021 15:22 Відповісти
Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 4443 Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 4443 ...сразу видно с куйлом поплавал. Они теперь......ПАРТНЕРЫ!!!!!
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01.06.2021 15:25 Відповісти
Лука Голубков?
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01.06.2021 19:28 Відповісти
А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело..., - сказал Лукашеску Источник: https://censor.net/ru/n3268780
И таки да, как точно сказал. С Россией просто нельзя вести дела, никакие. Себе дороже.
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01.06.2021 15:27 Відповісти
Вот,шо полезного в температурном бреду шизофреников,шо они в ложь вплетают неосознанно правду.Из всего потока бреда Луки,внимание стоит обратить только на это-
поскольку тогда придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело". Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 8755
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01.06.2021 15:28 Відповісти
Придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело". Типа никто нас, Киса, не любит кроме уголовного розыска, который тоже нас не любит.
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01.06.2021 15:29 Відповісти
Придурок. Такое мелет-на голову не натянешь.
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01.06.2021 15:33 Відповісти
Лука , - Ты что Так про Украину , скоро будишь свое ВВП черпать ложкой с лужи. Думаешь твой бензин с соляркой и в придачу битум на вечно на просторах Украины. Неразумный отрок.
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01.06.2021 15:37 Відповісти
Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу: "Не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу ... Вони ж не Україна" - Цензор.НЕТ 5179
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01.06.2021 15:47 Відповісти
Мойша, і вось за гэтага лысасці вырадак - свінапаса, ты і твае бацькі галасавалі, з пакорай авечак, з 1994 года. Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу: "Не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу ... Вони ж не Україна" - Цензор.НЕТ 5163
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01.06.2021 15:49 Відповісти
3%-ный бульбофюрер не понимает, что на его транзит ху.ло давно положил, Рашка скоро запустит "Северный поток-2". Европе хватит российского газа с головой, а таракану за каждую лишнюю копейку с барского стола (Германии и ху.лостана) придется более качественно вылизывать барский зад.
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01.06.2021 15:49 Відповісти
Лука, ты уже выстрелил в ногу и себе, и своей стране. Так что сиди молча.
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01.06.2021 15:51 Відповісти
Не стрелять себе в ногу нас научил эксперт, недавно улучшивший свою авиацию)))
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01.06.2021 16:03 Відповісти
Лукашенко почувствовал безнаказанность и теперь во всю отжигает.
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01.06.2021 16:03 Відповісти
Я вважаю, що найкращий варіант дійсно не мати ніяких справ з людожерами. Надання коштів людожерам стимулює їх апетити та манію величі. Тільки повний карантин та тривале лікування.
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01.06.2021 16:04 Відповісти
Дуже шкода білоруський народ. Не з квітками требе ходити, а бігати з коктейлями.
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01.06.2021 16:08 Відповісти
Те що Україна це Європа у північно-східних сусідів вже давно не викликає сумнівів. Проте зараз диктатор навіть ставить Україну у приклад Європі.
Вшануймося друзі, бо ми того варті.
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01.06.2021 16:11 Відповісти
Neftianyje produkti i udobrenije po sankcijam pajdut dalse.Pro tranzit gaza poka ecio nedumajet ES
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01.06.2021 16:46 Відповісти
Как быстро эта мразь от "братская Украина" перешла на "это же не Украина". Скоро биндеровцами начнет называть, жалкое отродие.
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01.06.2021 17:45 Відповісти
тільки лукавий плутає: це не Україна вистрелила собі в ногу, а москалі стріляють в Україну!
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01.06.2021 17:46 Відповісти
Главное Лукадрищ не выстрелить себе в ж*пу как сделал ты . Транзит газа скоро итак прекратиться когда твой московский хозяин достроит СП2 . Украина уйдет от россии дальше , а ты будешь лезть еще глубже в кацапскую дупу .
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01.06.2021 19:39 Відповісти
При Порохе Бульбафюрер не позволял себе так откровенно гавкать в сторону Украины. А сейчас приплетает Украину по поводу и без повода.
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01.06.2021 19:42 Відповісти
 
 