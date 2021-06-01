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Новини Політика України
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ВР (11726) донос (34) Зеленський (17406) корупція (4068) нагорода (1099)

Рада внесла запропоновані Зеленським зміни в закон про викривачів корупції: вилучили формулювання "точно відомі факти" і скасували вимогу називати джерела

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада внесла запропоновані Зеленським зміни в закон про викривачів корупції: вилучили формулювання

Верховна Рада підтримала пропозиції президента і внесла зміни в закон "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" з пропозиціями президента проголосував 281 народний депутат.

Перед голосуванням позафракційний депутат Гео Лерос нагадав, що в Україні достатньо органів у боротьбі з корупцією - прокуратура, НАБУ, ДБР, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно визнавати помилки, - Разумков про претензії Зеленського до Кабміну щодо закону "Про запобігання корупції"

Звертаючись до заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць, він зазначив: "У мене до вас є пропозиція створити ще один орган, який контролюватиме викривачів корупції і назвати його БЄ - брати Єрмаки ... потрібно якось закріпити те, щоб брати Єрмаки отримали будь-який постійний юридичний статус своєї діяльності", - зазначив він.

На що заступниця міністра юстиції відповіла, що буде недоречним створювати новий орган.

У доопрацьованому варіанті закону змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

У законі визначили, що канали повідомлення про корупцію мають право створювати органи, уповноважені складати адміністративні протоколи або розслідувати корупційні злочини.

Також передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

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Скасували вимогу до викривача пояснити, звідки йому стали відомі дані про вчинення корупційного правопорушення.

Із закону прибрали конструкцію, що викривач повинен повідомляти "точно відомі факти".

Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення збитків в дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
стучите братья!
источник инфы - не нужен
точного подтверждения инфы - не надо

барабан был плох, барабанщик лох © почти пестня
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01.06.2021 15:05
+5
ЗЕлені крадії
"Хоть поржем".
Державне підприємство "Медичні закупівлі України" подало позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac від китайського виробника Sinovac Biotech.
Увесь смак ситуації в тому, що Договір щодо постачання CoronаVac в Україну, Уряд підписав не з виробником, а з посередником - компанією «Лекхім».
Чуваки вже давно змилися, разом з грошима та Степановим за кордон)
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01.06.2021 15:13
+4
панімаєте нужни пабольше фактов карупції на пп. і правда савсєм нє важна! піпл схаває і так
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01.06.2021 15:32
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стучите братья!
источник инфы - не нужен
точного подтверждения инфы - не надо

барабан был плох, барабанщик лох © почти пестня
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01.06.2021 15:05 Відповісти
Та да, лжесвидетельствуй сколько хочешь. Ответственности ноль. Идиоты, они думают что вечно будут властью?
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01.06.2021 15:56 Відповісти
каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы )))))))))))))))))
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01.06.2021 15:07 Відповісти
а зачем обличителям який то орган, орган е вже, и им весьма неплохо колотят по клавишам
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01.06.2021 15:07 Відповісти
ЗЕлені крадії
"Хоть поржем".
Державне підприємство "Медичні закупівлі України" подало позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac від китайського виробника Sinovac Biotech.
Увесь смак ситуації в тому, що Договір щодо постачання CoronаVac в Україну, Уряд підписав не з виробником, а з посередником - компанією «Лекхім».
Чуваки вже давно змилися, разом з грошима та Степановим за кордон)
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01.06.2021 15:13 Відповісти
Павлики Морозовы уже на низком старте... Рада внесла предложенные Зеленским изменения в закон об обличителях коррупции: изъяли формулировку "точно известные факты" и отменили требование называть источники - Цензор.НЕТ 1539
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01.06.2021 15:22 Відповісти
тепер можна оббріхувати (ізоблічать) Петю без обмежень
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01.06.2021 15:25 Відповісти
панімаєте нужни пабольше фактов карупції на пп. і правда савсєм нє важна! піпл схаває і так
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01.06.2021 15:32 Відповісти
Начинается золотая пора всяких Бигусов, Лещенок, Ткачей, Бабинцев и прочих. Ври сколько душе угодно.

Рада внесла запропоновані Зеленським зміни в закон про викривачів корупції: вилучили формулювання "точно відомі факти" і скасували вимогу називати джерела - Цензор.НЕТ 7622
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01.06.2021 16:00 Відповісти
А, так тепер Бігус може й далі нести маячню, посилаючись на "Отменили требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения"
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01.06.2021 15:57 Відповісти
Докладываю: Руководитель ОП. Ермак А.Б. берет взятки. На 100% не уверен, но мне его рожа сразу не понравилась Вознаграждение переведите на карту приват банка ..........
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01.06.2021 17:52 Відповісти
Рада внесла запропоновані Зеленським зміни в закон про викривачів корупції: вилучили формулювання "точно відомі факти" і скасували вимогу називати джерела - Цензор.НЕТ 2979
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01.06.2021 18:02 Відповісти
Снова балаган и цирковые представления вместо законов!
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01.06.2021 19:14 Відповісти
 
 