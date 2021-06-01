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ВР (11726) заборона (954) куріння (62) електронні сигарети (43)

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №4358, який забороняє куріння електронних сигарет у громадських місцях.

За законопроєкт проголосували 339 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Закон встановлює заборону куріння електронних приладів в громадських місцях і на робочих місцях. Також закон встановлює заборону на рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ, в інтернеті, в місцях продажу.

Закон вводить вимогу про те, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.

Заборона куріння бездимних і електронних сигарет в громадських місцях набуде чинності через шість місяців після прийняття закону.

Також читайте: Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
еще бы запретили громадянам в общественных местах шептуна пускать, тогда бы экология и здоровье нации улучшились многократно
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01.06.2021 15:13
+4
Ничего не изменится. Будут курить также, как и быдло курящее обычные сигареты там, где вздумается.
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01.06.2021 15:18
+4
достижение! сразу заработает экономика, поплывут инвестиции... откроются новые рабочие места... гнать всю зРаду сранной метлой прямо в суд...
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01.06.2021 15:18
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еще бы запретили громадянам в общественных местах шептуна пускать, тогда бы экология и здоровье нации улучшились многократно
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01.06.2021 15:13 Відповісти
А от це ти даремно написав). Можуть розцінити, як законодавчу ініциативу.
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01.06.2021 15:23 Відповісти
Ничего не изменится. Будут курить также, как и быдло курящее обычные сигареты там, где вздумается.
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01.06.2021 15:18 Відповісти
на счет курящего быдла... а если я считаю что быдло это мужик а обтянутых штанах, мотоциклист без глушака, разговор на суржике, когда украинский забыл а русский не выучил, когда человек улибаеться в лицо а внутри ...овно. ты лично без недостатков, что других быдлом називаешь? подумай, может и сам такой.
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01.06.2021 15:56 Відповісти
Розмова на суржику - ознака бидла? Цікава у тебе позиція.
А як ти назвеш людину, яка знає українську, але розмовляє на кацівській?
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01.06.2021 16:10 Відповісти
Я оцениваю людей исходя из их поступков, а не одежды или речи.
Человек, который курит в общественных местах, нарушая при этом комфорт окружающих, поступает неправильно, наплевав на других, по этому и является быдлом.
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01.06.2021 16:15 Відповісти
уважаемый Вася. ничего личного. мы каждый день видим одну и ту же картину. кто то торгует на тротуаре или в подземке. они нам мешают. человек жует что то аж гланды видно, нам не приятно. цигане пристают к людям а менты стоят и пьют кофе, нам дико. и это можно продолжать до бесконечноси. но почему то ВР занимаеться законами не насущьными а лишь бы показать свою деятельность. когда захвативали крым, они облагали налогом домашних животних, когда идет война, они занимаються курцами. и это реально.и почему то совсем не слышно, как они собираються возвращать 400 ярдов с таможни ГФС Соцзащиты в бютжет.как выполнить гособоронзаказ. вот поверь. кто хоть каким то боком принимал участие в АТО ООС,военный или волонтер, тому не до курильщиков.
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01.06.2021 16:37 Відповісти
все описанные действия либо нужда либо естественная потребность. Какая потребность у вас вдыхать этот вонючий убивающий дым? Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях - Цензор.НЕТ 5336
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01.06.2021 23:27 Відповісти
Именно. Стою жду скотовозку: сзади подходит мурло и начинает шмалить - сбегаю в другой конец остановки бормоча матюки. Через две минуты уже другой упырь становится рядом и начинает вонять. Сбегаю с остановки метров за 15. Ну и естественно через пару минут рядом появляется ещё одно воняющее существо. По итогу я от остановки стою на расстоянии метров 25. И так каждый день. И это при том, что после ковида у меня почти пропал нюх - невыносимая табачная вонь всё равно сразу ощущается.

p.s. А ещё эти вылупки любят кучковаться прямо на выходе из здания, из-за чего любой входящий и выходящий вынужден проходить сквозь облако табачной вони.
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01.06.2021 16:01 Відповісти
достижение! сразу заработает экономика, поплывут инвестиции... откроются новые рабочие места... гнать всю зРаду сранной метлой прямо в суд...
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01.06.2021 15:18 Відповісти
не хочеться коментувати: "жити стає все краще і краще" і не тільки в столицях Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах - Цензор.НЕТ 3862
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01.06.2021 15:18 Відповісти
Норм, а то эти ФилиппМоррисФрэндли задолбали шмалить свои электровибраторы где только можно, что вонь как от кошачьего туалета по всему заведению стоит
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01.06.2021 15:22 Відповісти
Мужчина - помни: Электронная сигарета - первый шаг к женщине киборгу!!!
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01.06.2021 15:24 Відповісти
А точное определение «общественное место» получилось дать. Или до сих пор нет?
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01.06.2021 15:24 Відповісти
обычно в законе дают перечисление, больницы, школы, спортплощадки и тп
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01.06.2021 16:07 Відповісти
На обычные сигареты закон не работает абсолютно
и на эти работать не будет. Количество законов не дает ничего. Надо чтобы законы соблюдались.
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01.06.2021 15:27 Відповісти
Електронні цигарки не менше шкідливі,ніж звичайні.А їх курять постійно.
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01.06.2021 15:29 Відповісти
вот какого закона не хватало Украине во время войны......сорванный гособоронзаказ херня, воровство 30 миллиардов в фонде соцобеспечения херня, 350 миллиардов в ГФС с таможней, вообще мелочь..... а примите закон про женские шорты и топики в общественных местах. курильщики не так сильно бударажат население как полураздетые девушки. а чтоб воевать ребятам было легче, запретите караоке и заводить попугаев. вот тогда заживем...... и экономика и оборона поднимиться на высший уровень
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01.06.2021 15:44 Відповісти
все что нужно Украине, моня сделал. землю продал, курить запретил. ЧЕМПИОН всегона свете.
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01.06.2021 15:46 Відповісти
Ну сказали "А", говорите "Б", расскажите что ещё запрещает данный законопроект, сколько денег потеряет бюджет, насколько вырастет контрабанда, а то какое-то однобокое освещение у вас
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01.06.2021 16:00 Відповісти
Предлагаю запретить гаражи.Бо это цитадель разврата.В них курят,пьют,обсуждают политику партию,травят антипартийные анекдоты и загрязняют окружающую среду выхлопами СО товарищи.Именно за гаражами,курильщик-школьник начинает курить и приобщаться к алкоголю.Так же стоит обратить внимание на секс товарищи!Ведь после него,рука сама тянется к сигарете.А самое аморальное и эпохальное,это секс за гаражами и в самих гаражах.Долой секс и гаражи товарищи!Ударим партийным съездом по предпосылкам к курению всей необъятной родиной товарищи!
Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах - Цензор.НЕТ 2024 Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах - Цензор.НЕТ 972
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01.06.2021 16:02 Відповісти
Надо ещё запретить выдыхать углекислый газ. Он ведь очень вредный !
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01.06.2021 16:07 Відповісти
це "ребята с малой Арнаутской постарались" Тедис провентилировал вопрос в офисе на Банковой.
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01.06.2021 16:10 Відповісти
Бухать и нюхать наркоту - не запрещено.
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01.06.2021 16:30 Відповісти
п.і.д.о.р.а.с.и
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01.06.2021 17:12 Відповісти
сильно, вот видно рыбяты работают а не х..ей занимаются
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01.06.2021 17:20 Відповісти
Запреты,штрафы,проверки,запреты,штрафы,проверки,запреты,проверки,штрафы,вся законодательная деятельность идиотов под куполом сводится только к этим трем примитивным понятиям.
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01.06.2021 19:47 Відповісти
Запреты никто не выполняет. Курят где хотят и что хотят.
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01.06.2021 21:59 Відповісти
 
 