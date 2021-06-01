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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №4358, який забороняє куріння електронних сигарет у громадських місцях.
За законопроєкт проголосували 339 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Закон встановлює заборону куріння електронних приладів в громадських місцях і на робочих місцях. Також закон встановлює заборону на рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ, в інтернеті, в місцях продажу.
Закон вводить вимогу про те, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.
Заборона куріння бездимних і електронних сигарет в громадських місцях набуде чинності через шість місяців після прийняття закону.
Топ коментарі
+9 Vlad Tepes b279a27b
показати весь коментар01.06.2021 15:13
+4 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар01.06.2021 15:18
+4 Joshua Merlin
показати весь коментар01.06.2021 15:18
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А як ти назвеш людину, яка знає українську, але розмовляє на кацівській?
Человек, который курит в общественных местах, нарушая при этом комфорт окружающих, поступает неправильно, наплевав на других, по этому и является быдлом.
p.s. А ещё эти вылупки любят кучковаться прямо на выходе из здания, из-за чего любой входящий и выходящий вынужден проходить сквозь облако табачной вони.
и на эти работать не будет. Количество законов не дает ничего. Надо чтобы законы соблюдались.