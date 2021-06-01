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Новини За кордоном
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Байден (2314) Путін (21427) Росія (47144) хакер (825) атака (224) Microsoft (37)

РФ посилює напругу у відносинах зі США перед самітом Байдена і Путіна, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РФ посилює напругу у відносинах зі США перед самітом Байдена і Путіна, - The Washington Post

Незабаром відбудеться зустріч президента США Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна. Але Москва не збирається зупинятися у своїх агресивних діях. Це єдиний висновок, якого можна дійти з новин про те, що хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, здійснили чергову кібератаку проти Штатів.

Вони "скомпрометували" систему електронної пошти, яку використовує Агентство США з міжнародного розвитку в межах Державного департаменту. Атака була націлена на комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикують Путіна, пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Microsoft оголосила про порушення, заявивши про причетність групи Nobelium, яку також пов’язують з кібератакою на SolarWinds, націлену проти американських компаній та щонайменше семи державних установ.

Минулого місяця Байден оголосив про реакцію США на це вторгнення: запровадив санкції проти російських компаній та приватних осіб, виславши деяких дипломатів та вчинивши інші "менш помітні" дії для запобігання подальшим зловживанням. Водночас США намагалися уникнути зайвої ескалації відносин із Кремлем. Але, як виявилося, санкції не стримали Росію, яка знову взяла курс на загострення відносин із Америкою.

Чергова хакерська атака скористалася тією ж слабкістю в кібербезпеці США, що і атака на SolarWinds: недостатній рівень захисту в критичних ланцюгах зв’язків, що проходять від приватних підприємств до найбільш чутливих державних структур. У цьому випадку було використано програмне забезпечення для електронної пошти Constant Contact.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Microsoft звинуватила російських хакерів у масованій кібератаці на 150 організацій у 24 країнах світу

"Фішинг-повідомлення" були направлені через USAID більш ніж 150 організаціям та охопили понад 3 тисячі облікових записів. Вони містили шкідливий код, який дозволяв хакерам потрапити в комп’ютерні системи одержувачів, де вони могли "інфікувати" інших людей у ​​мережі.

Атака, ймовірно, була призначена не так для Держдепартаменту, як для громадянського суспільства, включно з групами, які аналізують російську зовнішню політику та тих, хто виступає проти Кремля.

Із цього безладу можна засвоїти один урок, який полягає в тому, що хиткі цифрові ланцюги зв’язків треба зміцнювати. Раніше цього місяця Білий дім видав розпорядження щодо встановлення базових стандартів, яких повинні дотримуватися всі комерційні компанії-постачальники програмного забезпечення для федерального уряду. Це має гарантувати додатковий захист.

Однак залишається ще один урок: Путін не відреагує на традиційну історію санкцій та дипломатичних висилок. Це не змусить його відступити, а швидше розширить межі шпигунства в епоху Інтернету. Байден повинен чітко визначити те, що Сполучені Штати не будуть терпіти подібної агресивної поведінки. Команда Байдена має створити план дій, на випадок, якщо супротивник відмовляється слухати, резюмує видання.

Також читайте: За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Пугает , ну как в Питерской подворотне , - Менталитет гопника , но Посмотрим , как провернутся события после встречи.
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01.06.2021 15:30
+5
Путин - это гитлер, только с компьютером...
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01.06.2021 15:31
+4
Может, стоит выразить озабоченность? Может даже глубокую?
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01.06.2021 15:37
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Прсто ужос, а все от того, шо клоун в гости к ним не едет, оттого и скучно
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01.06.2021 15:28 Відповісти
Пугает , ну как в Питерской подворотне , - Менталитет гопника , но Посмотрим , как провернутся события после встречи.
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01.06.2021 15:30 Відповісти
Стандартная тупоходовочка. Бункерфюрер считает что он силен и оригинален. Эдакий старичок с мальчишеским задором в туфлях с каблуками.
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01.06.2021 15:54 Відповісти
Путин - это гитлер, только с компьютером...
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01.06.2021 15:31 Відповісти
С ядерной бомбой и в отличие от оригинального шизика верившего в свой бред, этот все делает ради денег для своего опг !
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01.06.2021 15:38 Відповісти
Может, стоит выразить озабоченность? Может даже глубокую?
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01.06.2021 15:37 Відповісти
Вывод для Байдена очевиден: не трогайте пуйла и вас оставят в покое. Дайте достроить СП-2 и похоронить навсегда этот сраный сланцевый газ. Главное чтобы перестать стрелять и чтобы не было войны, чтобы дедыневоевали...
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01.06.2021 15:38 Відповісти
*любезный*, голой жопой пугать дядю Сэма не получится, пугалки закончатся печально для Засрахи ,опять пойдете христарадничать с протянутой рукой какой-нибудь еды ...
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01.06.2021 16:07 Відповісти
А причем здесь "пойдете"? Я в Днепре и в настоящий момент ем креветку с пивом
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01.06.2021 16:15 Відповісти
Скажу одно! Были США и СССР. Тоже между собой конкурировали за влияное. И встречи президентов и были и противостояния и прочее. И где сейчас СССР? НЕТ!!! А США были, есть и будут. Как то так.
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01.06.2021 15:42 Відповісти
После "саммита" с х@йлом станет ясно, кто такой Байден по отношению к расее: рыцарь в сияющих доспехах или Трамп 2.0.
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01.06.2021 15:43 Відповісти
РФ усиливает напряжение в отношениях с США перед саммитом Байдена и Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 10
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01.06.2021 15:43 Відповісти
Байден представляє партію,де є ультраліві і де є ті.хто ненавидить біле населення.І про це відкрито кажуть.Чого ви українці від таких чекали? Може думали,що будуть москальщину бомбити?
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01.06.2021 15:53 Відповісти
РФ посилює напругу у відносинах зі США перед самітом Байдена і Путіна, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3890
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01.06.2021 15:59 Відповісти
а що робити путіну-йти з пустими руками на перемовини. Танки не їдуть,літаки падають, ракети "уходят в сторону Саратова" Кузя згорів із сорому. А за кордоном кругом фіаско- он Іран посилає, Хамас здувся 3000 рейховских ракет і похер.Залишився один шестиногий. Всі інші "партнери" тихцем сміються. Так давай щось їм зламаємо, хай знають нас. Хоть сірників в дверний замок напхаємо, хай помучаться, відкриваючи. Цей "гонор" від постійних невдач. бажаємо "щастя".
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01.06.2021 16:07 Відповісти
Проблема запада и США в том, что они ожидают результат и думают , что те "санкции" что то могут изменить !
Они не понимают, что санкции они вводят на тех пешек, которыми ***** играет в "чапаева"... им ему похер, что будет с пешками... он и так им щелбаны с вылетом за поле дает !
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01.06.2021 18:41 Відповісти
Если вы на росийскую агрессию отвечаете снятием санкций с СП2 и отзывом американских кораблей из Черного Моря , тогда росия будет продолжать свою имперскую политику или в вашем понимании увеличивать напряжение в отношениях .
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01.06.2021 20:36 Відповісти
 
 