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Українцям для в'їзду до Туреччини тепер достатньо експрес-тесту або довідки про перенесений COVID-19, - представник посольства Білик

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Українцям для в'їзду до Туреччини тепер достатньо експрес-тесту або довідки про перенесений COVID-19, - представник посольства Білик

Громадяни України, які подорожують до Туреччини, повинні будуть пред'явити для в'їзду один із чотирьох документів: сертифікат про вакцинацію від COVID-19, довідку про перенесене захворювання, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Про це в коментарі Укрінформу сказав перший секретар, керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 1 червня 2021 року для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов - мати один із документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування - ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду", - повідомив Білик.

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Для відвідання Туреччини українцям потрібно мати один з таких документів:

  • Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.
  • Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.
  • Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
  • Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

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Консул також уточнив, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань. Отримання більш детальної інформації очікується від турецької влади найближчим часом.

Автор: Наталя Джума
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еще осенью прошлого года ни одной из этих бумажек Турция не требовала
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01.06.2021 16:05 Відповісти
Если тесты опять ввели то сидите без туристов плюс кацапов нет,если с тестом так лучше в Грецию пускай и дороже тур, там также тест или справка о вакцинации,а Черногория вообще без тестов к тому же бесплатно назад сделают тест чтоб дома не платить "Власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины" С 01.06.2021 года Турция вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19 при пересечении границы для лиц, следующих из Украины", - говорится в сообщении.
Во вторник профильное издание Avianews сообщило, что ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.
В представительстве турецкого лоукостера Pegasus Airlines рассказали, что пассажирам из Украины 1 июня разрешили вылететь в Турцию без сдачи тестов. Однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.
Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.
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01.06.2021 16:08 Відповісти
во-первых, с чего Вы взяли, что "кацапов нет"?
во-вторых, разве я написал, что это противоречит требованиям властей Турции и зачем тут Вы ссылки на это делаете, если итак понятно, что это не требования властей Перу?
в третьих, ключевая фраза "пассажир должен" и Ваше "то сидите без туристов" как соотносится? Расшифруете?
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01.06.2021 19:37 Відповісти
ботоксный запретил летать своим холопам до 25 июня продил запрет минимум вернее чартеры закрыли не слышали что ли?: они есть кацапы но не в таком масовом количестве как при чартерах летать они могут но это через теркиш эйрлайнз или другими путями не сравнимо с чартерами когда савмолет садиться один за другим из всех уголовком включая сибирь сидеть без туристов имелось ввиду многие которые собирались могут отказаться и полететь в Черногорию там без теста я например лучше сдам тест и полечу не в Турцию а в Грецию пусть и дороже
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01.06.2021 20:11 Відповісти
еще раз повторяю три вопроса:

1й - с чего взяли, что кацапов Турции нет?
Ботокс сколько угодно может запрещать чартеры.
Еще раз спрашиваю - где подтверждение, что кацапов в Турции стало меньше?

2й - где мною было написано, что власти Турции не выставляли требования, озвученные в новости?

3й - как соотносится Ваша фраза "то сидите без туристов" и пассажир должен"?
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01.06.2021 21:24 Відповісти
з квитком в турцию и дурень проскочит, а вы попробуйте з липовым квитком проскочить
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01.06.2021 16:09 Відповісти
прально!)
накой та вакцинация... иди заплати за бумажку про негативный тест и можешь даже его не сдавать)
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01.06.2021 16:09 Відповісти
Начиная с 1 июня ...
Опубликовано 12:10 1 июня!
Турки серьезно психанули.
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01.06.2021 16:26 Відповісти
 
 