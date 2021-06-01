Українцям для в'їзду до Туреччини тепер достатньо експрес-тесту або довідки про перенесений COVID-19, - представник посольства Білик
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Громадяни України, які подорожують до Туреччини, повинні будуть пред'явити для в'їзду один із чотирьох документів: сертифікат про вакцинацію від COVID-19, довідку про перенесене захворювання, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2.
Про це в коментарі Укрінформу сказав перший секретар, керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Цензор.НЕТ.
"Починаючи з 1 червня 2021 року для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов - мати один із документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування - ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду", - повідомив Білик.
Для відвідання Туреччини українцям потрібно мати один з таких документів:
- Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.
- Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.
- Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
- Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Консул також уточнив, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань. Отримання більш детальної інформації очікується від турецької влади найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
Во вторник профильное издание Avianews сообщило, что ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.
В представительстве турецкого лоукостера Pegasus Airlines рассказали, что пассажирам из Украины 1 июня разрешили вылететь в Турцию без сдачи тестов. Однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.
Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.
во-вторых, разве я написал, что это противоречит требованиям властей Турции и зачем тут Вы ссылки на это делаете, если итак понятно, что это не требования властей Перу?
в третьих, ключевая фраза "пассажир должен" и Ваше "то сидите без туристов" как соотносится? Расшифруете?
1й - с чего взяли, что кацапов Турции нет?
Ботокс сколько угодно может запрещать чартеры.
Еще раз спрашиваю - где подтверждение, что кацапов в Турции стало меньше?
2й - где мною было написано, что власти Турции не выставляли требования, озвученные в новости?
3й - как соотносится Ваша фраза "то сидите без туристов" и пассажир должен"?
накой та вакцинация... иди заплати за бумажку про негативный тест и можешь даже его не сдавать)
Опубликовано 12:10 1 июня!
Турки серьезно психанули.