Українцям для в'їзду до Туреччини тепер достатньо експрес-тесту або довідки про перенесений COVID-19, - представник посольства Білик

Громадяни України, які подорожують до Туреччини, повинні будуть пред'явити для в'їзду один із чотирьох документів: сертифікат про вакцинацію від COVID-19, довідку про перенесене захворювання, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Про це в коментарі Укрінформу сказав перший секретар, керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 1 червня 2021 року для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов - мати один із документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування - ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду", - повідомив Білик.

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Для відвідання Туреччини українцям потрібно мати один з таких документів:

Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.

Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

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Консул також уточнив, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань. Отримання більш детальної інформації очікується від турецької влади найближчим часом.