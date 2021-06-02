Завершено розслідування спроби дачі 170 тис. дол. хабаря очільнику Держгеокадастру Лещенкові, - НАБУ

Завершено розслідування щодо двох підозрюваних, які намагалися підкупити голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

2 червня 2021 р в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особі-посереднику відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Дії обох підозрюваних кваліфіковано за ч.4 ст.369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі") КК України.

Підкупити голову Держгеокадастру намагалися для отримання наказів про виділення земельних ділянок підставним особам. За даними слідства, першу частину хабаря - 26,9 тис. дол. з обіцяних 170 тис. дол. підозрювані передали в листопаді 2020 року.

Читайте також: РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко

У грудні 2020 року в момент передачі частини хабаря в розмірі 25 тис. дол. зловмисники затримали "на гарячому".

Розслідування зазначених фактів НАБУ почало у вересні 2020 за заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенка про пропозицію надання йому неправомірної вигоди.