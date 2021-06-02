Шмигаль - американським сенаторам: Закликаю використовувати всі інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з "Північного потоку-2"
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 2 червня, зустрівся з делегацією конгресу США, яка прибула в Україну з офіційним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Безпекові питання та співпрацю в енергетичній галузі обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та конгресова делегація США в особі сенаторів Джин Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі. Денис Шмигаль подякував сенаторам за важливий візит в Україну та за особистий внесок в підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності", - випливає з повідомлення.
Зазначається також, що сторони обговорили питання зміцнення співробітництва у сфері безпеки на тлі ескалації ситуації з боку Російської Федерації біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.
"США є важливим партнером України в захисті суверенітету та територіальної цілісності. Ми високо цінуємо підтримку України в протидії збройній агресії Росії", — зазначив прем’єр-міністр.
Шмигаль також заявив, що санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії та подальшого просування РФ до кордонів ЄС.
"Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2. Завершення цього проекту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи", — сказав Шмигаль.
Крім того, прем’єр наголосив на важливості розвитку в межах українсько-американського партнерства військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні, щоб мати можливість ефективно протидіяти загрозам.
Серед іншого, обговорили співпрацю в енергетичній галузі. Зокрема Шмигаль запросив американських партнерів долучатися до проєктів з розвідки та з подальшої розробки газових родовищ в Україні.
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Чего не в НАТО?, Дайте денег а тот на крадивництво не хватает, - жестче, нечего их жалеть.
З під хвоста ахметки?
27 травня о 21:09 ·
Зеленский согласился с отменой санкций по Северному потоку-2!!!
По достоверной информации из надежных источников, вопрос снятия санкций на РФ в контексте СП-2 был включен в повестку дня переговоров Блинкена и Зеленского во время визита первого в Украину.
Этот вопрос значился под номером 2 после таких проблем, как аннексия Крыма и оккупация Донбасса.
Так вот, Зеленский был предупрежден, что ощутимое ослабление геополитической активности Украины после 2019 года, фактически после ухода Порошенко из Банковой, предоставило возможность лоббистам интересов Кремля активизировать вопрос достройки СП-2, будем говорить отрыто, в обход интересов Украины.
Что дальше? А дальше Зеленский и группа его парламентеров буквально согласилась с Блинкеном и не предприняла никаких политико-дипломатических мер для лоббирования интересов Украины. То есть, не выступили против снятия санкций США и ЕС против «Северного потока-2».
Это факт.
Источники не раскрываю и не раскрою. О них вся страна узнает чуть позже и на более высоком уровне.
Достройка «Северного потока-2» дополнительно подтвердила, что Зеленский не умеет бороться. Его президентство началось с таких же поражений, вспомните возвращения России в ПАСЕ. Он тогда тоже говорил, что мы «ничего не могли уже сделать, потому что все решено было к нам».
В данном вопросе мы просто не можем обойти участь Петра Порошенко.
Как боролись против «Северного потока-2» при президентстве Порошенко? Да легко.
Всего за несколько месяцев 2018 Порошенко трижды выступил в немецкой прессе против Северного потока, открыто выставив претензии Украины как для ЕС так и для США. В итоге - санкции, сокращения текущего сотрудничества даде неподсанкционных кампаний с РФ, и так аж до конца 2020 года.
Сколько раз за 2 года сделал Зеленский для защиты интересов Украины?
А нисколько. И когда-то мы об этом прочтем в мемуарах и Байдена, и Блинкена.
И напоследок. В своем письме к Дж. Байдену, Порошенко лоббировал продление санкций против «СП-2». Но позиция официального Киева в лице Зеленского - сделала свое дело. Борьба продолжается. По моим данным, Петр Алексеевич готовит открытое обращение к своим друзьям и партерам ЕС и США. Надеемся, его услышат.
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