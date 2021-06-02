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Шмигаль - американським сенаторам: Закликаю використовувати всі інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль - американським сенаторам: Закликаю використовувати всі інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 2 червня, зустрівся з делегацією конгресу США, яка прибула в Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Безпекові питання та співпрацю в енергетичній галузі обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та конгресова делегація США в особі сенаторів Джин Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі. Денис Шмигаль подякував сенаторам за важливий візит в Україну та за особистий внесок в підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності", - випливає з повідомлення.

Зазначається також, що сторони обговорили питання зміцнення співробітництва у сфері безпеки на тлі ескалації ситуації з боку Російської Федерації біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

"США є важливим партнером України в захисті суверенітету та територіальної цілісності. Ми високо цінуємо підтримку України в протидії збройній агресії Росії", — зазначив прем’єр-міністр.

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Шмигаль також заявив, що санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії та подальшого просування РФ до кордонів ЄС.

"Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2. Завершення цього проекту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи", — сказав Шмигаль.

Крім того, прем’єр наголосив на важливості розвитку в межах українсько-американського партнерства військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні, щоб мати можливість ефективно протидіяти загрозам.

Серед іншого, обговорили співпрацю в енергетичній галузі. Зокрема Шмигаль запросив американських партнерів долучатися до проєктів з розвідки та з подальшої розробки газових родовищ в Україні.
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Топ коментарі
+4
Тьху ты, читаю не призываю, а Приказываю!
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02.06.2021 17:51
+4
построже с теми сенаторами.
Чего не в НАТО?, Дайте денег а тот на крадивництво не хватает, - жестче, нечего их жалеть.
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02.06.2021 17:56
+3
А вы еще каких-нибудь барыг от Коломойского и Фирташа посадите управлять в Нафтогаз, а потом еще сильнее начните призывать американских сенаторов.
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02.06.2021 17:56
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Тьху ты, читаю не призываю, а Приказываю!
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02.06.2021 17:51 Відповісти
Ага.Враховуючи,що санкції по ПП2 ніхто не знімав,і знімати не збирався.
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02.06.2021 19:16 Відповісти
тому що накладав ті санкції не Президент США, а Конгрес окремим Законом.
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02.06.2021 22:59 Відповісти
Как заверещал...
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02.06.2021 17:52 Відповісти
А вы еще каких-нибудь барыг от Коломойского и Фирташа посадите управлять в Нафтогаз, а потом еще сильнее начните призывать американских сенаторов.
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02.06.2021 17:56 Відповісти
построже с теми сенаторами.
Чего не в НАТО?, Дайте денег а тот на крадивництво не хватает, - жестче, нечего их жалеть.
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02.06.2021 17:56 Відповісти
Шмыга, видимо, не знает что в Конгрессе уже есть готовый законопроект.
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02.06.2021 18:02 Відповісти
9 месяц беременности, поздновато кинулись.
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02.06.2021 18:09 Відповісти
А хто цей "пррзивун"??
З під хвоста ахметки?
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02.06.2021 18:11 Відповісти
Ну что Байдоновцы! Помните как вы топили против Трампа? А сейчас вы станете свидетелями как Байден даст зелёный свет на "северный поток 2", что бы угодить Германии и ******* Украину и Польшу. Сдаст Беларусь Путину, сдаст Сирию, только что бы усмирить Пу. Подарит Ирану бомбу.
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02.06.2021 18:31 Відповісти
Что уж теперь. Оказанная услуга ничего не стоит.
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02.06.2021 18:42 Відповісти
Сначала завалить всё в "Нафтогазе", а потом начать призывать, чтобы Сев.поток-2 не открывали.
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02.06.2021 18:43 Відповісти
американские сенаторы шмыгалю - НЮХАЙ ОТВІР
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02.06.2021 18:45 Відповісти
Вы б хоть цапскую нефть перестали у белорусов покупать, кокого хера зебил в Катар ездил ?
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02.06.2021 18:51 Відповісти
Клоуни два роки горобцям дулі давали замість того, щоб в усі двері в США стукати, бо тоді ще була можливість перешкодити будівництву. Данія на рік заблокувала будівництво ПП-2 у своїх водах. Але криворізький косоворотник на колінах повзав, щоб заглянути в очі путіну, а тепер коли залишилось добудувати кілька кілометрів у водах фріцляндії, то клоуни спохватились.
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02.06.2021 19:09 Відповісти
Pavlo Nuss
27 травня о 21:09 ·

Зеленский согласился с отменой санкций по Северному потоку-2!!!
По достоверной информации из надежных источников, вопрос снятия санкций на РФ в контексте СП-2 был включен в повестку дня переговоров Блинкена и Зеленского во время визита первого в Украину.
Этот вопрос значился под номером 2 после таких проблем, как аннексия Крыма и оккупация Донбасса.
Так вот, Зеленский был предупрежден, что ощутимое ослабление геополитической активности Украины после 2019 года, фактически после ухода Порошенко из Банковой, предоставило возможность лоббистам интересов Кремля активизировать вопрос достройки СП-2, будем говорить отрыто, в обход интересов Украины.
Что дальше? А дальше Зеленский и группа его парламентеров буквально согласилась с Блинкеном и не предприняла никаких политико-дипломатических мер для лоббирования интересов Украины. То есть, не выступили против снятия санкций США и ЕС против «Северного потока-2».
Это факт.
Источники не раскрываю и не раскрою. О них вся страна узнает чуть позже и на более высоком уровне.
Достройка «Северного потока-2» дополнительно подтвердила, что Зеленский не умеет бороться. Его президентство началось с таких же поражений, вспомните возвращения России в ПАСЕ. Он тогда тоже говорил, что мы «ничего не могли уже сделать, потому что все решено было к нам».
В данном вопросе мы просто не можем обойти участь Петра Порошенко.
Как боролись против «Северного потока-2» при президентстве Порошенко? Да легко.
Всего за несколько месяцев 2018 Порошенко трижды выступил в немецкой прессе против Северного потока, открыто выставив претензии Украины как для ЕС так и для США. В итоге - санкции, сокращения текущего сотрудничества даде неподсанкционных кампаний с РФ, и так аж до конца 2020 года.
Сколько раз за 2 года сделал Зеленский для защиты интересов Украины?
А нисколько. И когда-то мы об этом прочтем в мемуарах и Байдена, и Блинкена.
И напоследок. В своем письме к Дж. Байдену, Порошенко лоббировал продление санкций против «СП-2». Но позиция официального Киева в лице Зеленского - сделала свое дело. Борьба продолжается. По моим данным, Петр Алексеевич готовит открытое обращение к своим друзьям и партерам ЕС и США. Надеемся, его услышат.
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02.06.2021 19:13 Відповісти
По сутті там - не відновлення, а накладення нові санкції. Які Байден буде вимушений підписати, як свого часу зробив Трамп, сам того не бажаючи.
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02.06.2021 23:01 Відповісти
Трамп ввел санкции сознательно чтобы продавать американский газ через поляков . Байден санкции снимет (снял уже неофицально) сознательно ибо куплен рашкой и имеет свои интересы меркель и путином.
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03.06.2021 00:13 Відповісти
шмыгаль призывает , а сам ( вместе со слугами и прочими ) даже мертветчука закрыть не хочет , типо вперед орлы , а я за вами
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02.06.2021 20:10 Відповісти
Байден остановил строительство нефтепровода из Канады в США и покупает нефть у рашки и ирана , а вы наивные надетесь что он блокирует СП2 . Да ему на американские интересы нас..ать , а уж про украинские вообще молчу

..
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03.06.2021 00:16 Відповісти
Против байды есть только один инструмент - импичмент, потому что он нарушил уже несколько законовв конгресса санкциях против рашки
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03.06.2021 01:48 Відповісти
 
 