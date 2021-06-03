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Гармаш: Коли білоруський солдат стрілятиме у ваших дітей - ви будете думати про ціни на дизель і бітум чи про їхні життя?

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Гармаш: Коли білоруський солдат стрілятиме у ваших дітей - ви будете думати про ціни на дизель і бітум чи про їхні життя?

Політики, що пропонують зберегти економічні зв'язки з Білоруссю, можуть робити це тільки з особистого інтересу. Підтримуючи економічно тоталітарний режим у сусідній країні, Україна підтримує створення плацдарму для російського виступу.

Так вважає член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Свою позицію він позначив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене трохи шокують заяви деяких наших політиків, які виступають за збереження економічних зв'язків із Білоруссю, тому що їхній розрив може привести до подорожчання деяких товарів. Коли обиватель таке говорить, то це ще можна зрозуміти, але політик..." - написав він.

Аргумент про те, що таким чином Україна утримує Білорусь від повної інтеграції з Росією, більше не працює, вважає Гармаш. Адже режим Лукашенка вже повністю залежить від Москви.

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"Тому, підтримуючи його економічно, ми фактично підтримуємо режим, який перетворює сусідню країну в плацдарм для російської агресії проти нас. І ось зараз вже моє запитання до обивателів: коли російський або білоруський солдат (а у них договір про колективну безпеку) стрілятиме у ваших дітей, - ви будете думати про ціни на дизель і бітум чи про їхні життя?" - пише Гармаш.

Він також зазначив, що, ті, хто підтримує торгівлю з Білоруссю, не мають права обурюватися, що Німеччина не хоче вводити санкції проти "Північного потоку-2".

"Тут уже або гроші рахувати, або про безпеку і демократичні цінності говорити..." - підсумував Гармаш.
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Топ коментарі
+29
Аби згущенка була...
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02.06.2021 19:03
+28
все верно говорит

белорусс может стрелять и не будет ( хотя не факт ) но москаля к нам пропустит . это факт Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 2776
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02.06.2021 19:08
+18
ага . а до этого . еще год назад Беларусь была прям светоч демократии . считай одной ногой в ЕС стояла . да ? Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 3734
Лука и ***** и так спали в обнимку . а регулярные взбрыки бульбофюрера это только для того что бы слупить с москалей деньжат по больше . напоминает нашего Яныка . тот тоже крутил комедию про ЕС что бы Путин щедрее был
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02.06.2021 19:19
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"Мудрий нарід",це не нація,це діагноз-Ганебна спадщина багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))))
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02.06.2021 19:29 Відповісти
Украина покупает товаров в Белоруссии больше , чем Продает, - А это значит , что доходы с других направлений спонсируют экономику Белоруссии , а сами же просят Инвестировать в Украину. А лукашенко перья распустил как павлин поставив на уши всех своим поступком.С жыру бесится и еще Украину шантажирует.Ответ должен быть и при том по гарячих следах и не только белавия.
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02.06.2021 19:24 Відповісти
Это ещё полбеды, что Украина с Белорусью торгует себе в убыток, но вот с рашкой торгуем... с убийцами украинцев торгуем!...
Ну ладно, год или два бы торговали и постоянно бы снижали торговлю... Но война уже 7 лет идёт, а рашка и дальше на первых местах по обьёмах торговли с Украиной...
Выходит, так, что хотб бы сколько пуйло не убил украинских воинов, хоть бы сколько не оккупировал украинской территории, но торговля будет идти с ним вечно.
Вот главная проблема!
Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-березні 2021 року

Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 2456
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02.06.2021 19:40 Відповісти
Соромно за упирів у владі України, вони представляють всю Україну Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 9524
Ніякої торгівлі з паРашею після 2014 го.
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02.06.2021 22:25 Відповісти
Російський солдат вже 7 років стріляє в наших дітей, а торгівля не припиняється... Не треба робити ворога з білорусів.
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03.06.2021 08:08 Відповісти
Да , Ворог той , що убиває Українців. Це росія . Торгівля процвітає , хоч і прийшли до влади з осудженням , - Торгівлі на крові. Солдати Білорусі прийняли присягу і по команді вони почнуть убивати.Ілюзії не повинно бути.Товарообіг між Білорусією і Україною .Імпорт більший як експорт . Україна інвестує в Білорусію .росія уже поглинула Білорусь. Пригадайте Януковича, коли весь силовий блок був з російськими паспортами . У них теж саме.Думайте за Україну, а вороги і Так Знайдуться і плодити не потрібно. З повагою.
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03.06.2021 09:40 Відповісти
ми ще 200000000000 мульярдів їх запінили, як і їхніх батьків
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02.06.2021 19:33 Відповісти
Они будут думать о том, что виноват Порошенко
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02.06.2021 19:43 Відповісти
Гармаш недавно гнал на позицию оппозиции за раздор и разбрат а шо жатое случилось , появились принципы?
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02.06.2021 19:59 Відповісти
Сміцкій, не хочеш переїхати на свою вождєлєнную па рашію ?
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02.06.2021 20:20 Відповісти
марина, в тебе вечірнє загострення? Знову маячню якусь несеш? Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 7493
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02.06.2021 20:29 Відповісти
Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 2823
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02.06.2021 20:56 Відповісти
Буду переживати за ціни. Тому, що дітей немає, а от їздити то треба по справам.
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02.06.2021 20:47 Відповісти
Никогда лука не был не то что другом Украины, даже просто нормальным экономическим партнёром.Его интересы здесь реально выше, чем Украины в Беларуси.И посылайте тех радетелей и защитников луки, которые за него впрягаются.Он полностью зависим от путина и если придёт время не задумываясь будет выполнять указы кремля.
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02.06.2021 22:00 Відповісти
за нього впрягаються кацапські та лукаві тролі. почитайте уважно коментарі, їх зразу видно. Вони активно пишуть тільки в темах, які стосуються Білорусі. А коменти у них, типу "сгущенка пАдАрАжает", "бензин полетит", "батька Ахренел", "беларуси нам теперь враги"і т.д. Не звертайте уваги на таких
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02.06.2021 23:06 Відповісти
Припиніть покупати МАЗи вантажівки і автобуси, краще вже нащі ЛАЗи і Богдани...
Хай Лукаш продає свої крабові палички Кремляндії, в Україні і свої є Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 3576
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02.06.2021 22:23 Відповісти
Оголошуєте білорусам економічну війну, закриваєте небо, а хочете зробити з них ворогів.
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03.06.2021 08:16 Відповісти
Лукашенко і Пукіну, а не белорусам, їм все одно хто купе їх МАЗи
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03.06.2021 15:19 Відповісти
Беларуский солдат никогда в ваших детей стрелять не будет . Но покупать бензин у усатой скотины все же не следует.
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03.06.2021 00:01 Відповісти
Таке ж саме казали кацапи.
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03.06.2021 06:35 Відповісти
Ха-ха, а якби він збрив вуса, то вже був би людиною? Дитяча дурість ))
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03.06.2021 08:18 Відповісти
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