УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15222 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 041 15
пенсія (922) Укрпошта (270)

Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме

Кабінет Міністрів скасував обов'язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки, яке мали ввести з вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрпошти, діючий порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог збережеться мінімум до 1 січня 2023 року.

Зазначається, що основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, - неготовність банківської інфраструктури та систематичне закриття банківських відділень.

В "Укрпошті" нагадують, що можна подати заяву в ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії. Туди потрібно прийти особисто або відправити пакет документів поштою.

Читайте також: Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків

Також діє гаряча лінія "Укрпошти", куди пенсіонери можуть звертатися в разі, якщо їм відмовили в переведенні отримання пенсії до них. Залишити заявку можна за телефоном: +38 (044) 354-52-73 або відправити електронним листом на адресу [email protected].

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Мета (мрія) Нашої Держави- абсолютно здоровий, Багатий Громадянин, завжди плативший Податки і вмерший в день виходу на жебрацький пенсіон...
🤑
показати весь коментар
02.06.2021 19:46
+2
Додиджитализировались.
показати весь коментар
02.06.2021 19:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ойц! Турбо "підскок" не вдався??
Маєте надію , що за два роки уперті "месники пенсійної рехформи" пенси вимруть таки??
показати весь коментар
02.06.2021 19:37 Відповісти
очередной. каждьій год одно и тоже.
показати весь коментар
02.06.2021 22:09 Відповісти
Додиджитализировались.
показати весь коментар
02.06.2021 19:40 Відповісти
І + діджіталізація усієї країни !!!)))
показати весь коментар
02.06.2021 19:55 Відповісти
Уот и вся джигитализация
показати весь коментар
02.06.2021 19:43 Відповісти
Мета (мрія) Нашої Держави- абсолютно здоровий, Багатий Громадянин, завжди плативший Податки і вмерший в день виходу на жебрацький пенсіон...
🤑
показати весь коментар
02.06.2021 19:46 Відповісти
Схоже що з планом проблем у зеленої плісняви нема !!! Забезпеченні на 100% !!!)))
показати весь коментар
02.06.2021 19:54 Відповісти
Игорь Монахов
Конечно! Бизнес-план от министра-дибила вас устроит? Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта" - Цензор.НЕТ 3981
показати весь коментар
02.06.2021 20:35 Відповісти
Квантумна діджиталізація в дії.
показати весь коментар
02.06.2021 20:40 Відповісти
Вотена! Уже смарфон купил весом 1 кг--ну всё показывает! На три пенсии потянул и 2 субсидии---и такой лом-облом!
показати весь коментар
02.06.2021 21:39 Відповісти
Ага, так от навіщо Укрпошта спішно купувала банк.
показати весь коментар
02.06.2021 22:05 Відповісти
у багатьох пошт різних країн є свій банк.
показати весь коментар
02.06.2021 22:09 Відповісти
Це вже не перший ляп так званих "міністрів" клоунів,а потім ідуть на попятну.Сміхотульки та і годі. Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта" - Цензор.НЕТ 1532
показати весь коментар
02.06.2021 22:48 Відповісти
Шмыгаль! Дякуемо! Аж не вериться. Мы то за Маасквой ползли, а там цифровой террор-всем био. всем карты. Мы не Рассея.Так держать. Шмыгаль! Увольте того зажерлывого Смилянского, он госслужащий. Пенсию на дом навсегда!!
показати весь коментар
03.06.2021 11:14 Відповісти
 
 