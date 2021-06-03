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Закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів, - ОП

Законопроект про олігархів, внесений до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським, передбачає обмеження терміну дії відповідного закону 10 роками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В ОП підкреслили, що закон має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.

Згідно з повідомленням, документ містить визначення так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

При цьому законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами.

"Ініціювавши цей законопроект, Володимир Зеленський демонструє політичну волю до кардинальних змін у суспільно-політичному устрої України. Як свідчить досвід інших успішних країн, усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки", - заявляють в ОП.

Нагадуємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону 2 червня і визначив його як невідкладний. Текст законопроєкту поки не опубліковано на сайті парламенту.
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Топ коментарі
+24
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2835
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02.06.2021 20:24
+15
Примерно так Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 6450

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 9598
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02.06.2021 20:33
+13
тест давай, вава. твое блеяние утомляет
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02.06.2021 20:26
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Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2835
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02.06.2021 20:24 Відповісти
тест давай, вава. твое блеяние утомляет
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02.06.2021 20:26 Відповісти
Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 3001 Короче, раньше по ночам на встречи ездили, теперь можно средь бела дня.
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02.06.2021 20:27 Відповісти
какая-то муйня)
Если потенциальный "олигарх" имеет влияние на власть, - то как он допустил такой закон? Отсюда напрашивается вывод что он того влияния не имеет и не является олигархом.
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2206
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02.06.2021 20:28 Відповісти
или кто-то звиздит.
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02.06.2021 20:30 Відповісти
Примерно так Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 6450

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 9598
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02.06.2021 20:33 Відповісти
Просто старых олигархов заменят новыми; Тимошенко, Ермак, Зеленский, Кубраков и т.д. Для этого они во власть и пришли, чтобы стать новыми олигархами-миллиардерами. Олигархическая же система насилия, подавления, подкупа, грабежа. влияния и контроля останется неизменной, это для них святое.
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02.06.2021 20:29 Відповісти
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 543
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02.06.2021 20:31 Відповісти
нирвана...
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02.06.2021 20:29 Відповісти
А наличие оманского офшора будет являться признаком олигарха или нет??
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02.06.2021 20:30 Відповісти
Зеля уже на третий срок губу раскатал!
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02.06.2021 20:32 Відповісти
он и во второй не проскочит, "холодильник" не пустит
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02.06.2021 22:08 Відповісти
Із початку 2021 року президент України Володимир Зеленський став власником 16 торгівельних марок, серед яких «Газе!та», «Зе!Команда», «Ze», «Зе», «ЗеНьюз» та інші.
Про це свідчать дані Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, - інформує 1NEWS.
19 травня був зареєстрований знак для товарів і послуг «Газе! та» (№ свідоцтва 298048), 5 травня - 4 знаки «Зе! Команда» (№№ 297229, 297232, 297231, 297228), «Ze» (№ 297227), 2 знака «Зе» (№297230, № 297226); 10 березня 2021 - ЗеНьюз (№ 293600) та ZeNews (№ 293599); 3 березня 2021 - «Зе! Команда» (№ 293100), «Зекоманда» (№ 293101); 24 лютого 2021 - «Зробимо це разом!» (№292680); 13 січня - «Зе» (№ 290208), «Ze» (№ 290212), «Зе!» (№290209).
Власником всіх цих знаків вказано Володимира Олександровича Зеленського.
Заявки на ці торгові марки Зеленський подав ще в 2019 році, в період передвиборної гонки, але правову охорону знаки для товарів і послуг отримали тільки зараз, через 2 роки.
У декларації за 2020 рік Володимир Зеленський вказував, що володіє трьома патентами на винаходи (це «Система і спосіб захоплення руху і спосіб виробництва анімаційного контенту з їх використанням», яку винайшов особисто Зеленський, а також «Спосіб перепризначення набору захоплених даних сканування (Варіанти), комп'ютерна система для його здійснення та зчитуваний комп'ютером носій даних» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів, комп'ютерна система для його здійснення і зчитуваний комп'ютером носій даних», винайдені в співавторстві); трьома патентами на корисну модель (два «Способи перепризначення набору захоплених даних сканування» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів»).
Зеленський, згідно з останньою опублікованою декларацієб (за 2020 рік), вказував, що повністю або частково володіє 47 знаками для товарів і послуг, серед яких торговельні марки Супермент, Квартал, Ліга Сміху, Жіночий квартал, КварталФест.
У той же час, в декларації Володимира Зеленського за 2020 рік фігурує знак для товарів і послуг зі свідоцтвом № 1546318 та знак № 1515851, однак товарний знак з таким номером відсутнє в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
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02.06.2021 20:35 Відповісти
парашенка...парашенка...парашенка...і ен раз парашенка! бо бєня, пінчук, суркіси, фірташ, ахмєтка савсєм нє алігархи! ані чесниє бізнесмєни
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02.06.2021 20:36 Відповісти
тысячи законов на любой чих и всё нам мало, (но, как бы зебилу этого роботягу, врага личного, этого Пороха приструнить, потому что он ещё и в ВР сидит)
миллионы решений, а страна тонет в беззаконии и никто с этим не справится...
десятки тысяч борцов с беззаконием, а это -огромные армии практически бездельников ....
скоро не останется людей которые ходят хоть на какую то работу и честно платят налоги, чтобы содержать эти толстомордые армии "борцов" ...
и , борцам с беззаконием, прийдётся "бороться" с себе подобными, иммитируя борьбу
КРАСОТА? нет- ЗЕкрасота !
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02.06.2021 20:56 Відповісти
ШУТ Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 4623
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02.06.2021 22:40 Відповісти
.

похоже зеля и 10 лет собиратся керувати ?
усатый начинает отдыхать, )(уйло хихикает...
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02.06.2021 22:44 Відповісти
Кроме матюков в адрес этого козла сказать нечего.
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02.06.2021 22:54 Відповісти
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2751
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02.06.2021 22:54 Відповісти
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 5091
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02.06.2021 22:57 Відповісти
Блазень грає в путєна - той так само «боровся з олігархами», підминая під себе інформпростір.
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02.06.2021 23:22 Відповісти
детально про закон про олігархів
https://www.youtube.com/watch?v=fIv8S_4WmXc&feature=youtu.be
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03.06.2021 00:34 Відповісти
А закон регулирует отношения Олигарха со своими Слугами?
Будет ли ограничена политическая активность олигарха ведущаяся посредством его слуг?🤪
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03.06.2021 05:55 Відповісти
Сим Законом деятельность олигарха будет завуалирована,т.к.скорее всего он составлен под присмотром Бени с консультациями от Ахметова,Пинчука и прочих мегаворюг..Ну не может априори их ставленник со своими слугами идти наперекор добродетелей
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03.06.2021 09:33 Відповісти
 
 