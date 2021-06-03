Закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів, - ОП
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Законопроект про олігархів, внесений до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським, передбачає обмеження терміну дії відповідного закону 10 роками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
В ОП підкреслили, що закон має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.
Згідно з повідомленням, документ містить визначення так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
При цьому законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами.
"Ініціювавши цей законопроект, Володимир Зеленський демонструє політичну волю до кардинальних змін у суспільно-політичному устрої України. Як свідчить досвід інших успішних країн, усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки", - заявляють в ОП.
Нагадуємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону 2 червня і визначив його як невідкладний. Текст законопроєкту поки не опубліковано на сайті парламенту.
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Короче, раньше по ночам на встречи ездили, теперь можно средь бела дня.
Если потенциальный "олигарх" имеет влияние на власть, - то как он допустил такой закон? Отсюда напрашивается вывод что он того влияния не имеет и не является олигархом.
Про це свідчать дані Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, - інформує 1NEWS.
19 травня був зареєстрований знак для товарів і послуг «Газе! та» (№ свідоцтва 298048), 5 травня - 4 знаки «Зе! Команда» (№№ 297229, 297232, 297231, 297228), «Ze» (№ 297227), 2 знака «Зе» (№297230, № 297226); 10 березня 2021 - ЗеНьюз (№ 293600) та ZeNews (№ 293599); 3 березня 2021 - «Зе! Команда» (№ 293100), «Зекоманда» (№ 293101); 24 лютого 2021 - «Зробимо це разом!» (№292680); 13 січня - «Зе» (№ 290208), «Ze» (№ 290212), «Зе!» (№290209).
Власником всіх цих знаків вказано Володимира Олександровича Зеленського.
Заявки на ці торгові марки Зеленський подав ще в 2019 році, в період передвиборної гонки, але правову охорону знаки для товарів і послуг отримали тільки зараз, через 2 роки.
У декларації за 2020 рік Володимир Зеленський вказував, що володіє трьома патентами на винаходи (це «Система і спосіб захоплення руху і спосіб виробництва анімаційного контенту з їх використанням», яку винайшов особисто Зеленський, а також «Спосіб перепризначення набору захоплених даних сканування (Варіанти), комп'ютерна система для його здійснення та зчитуваний комп'ютером носій даних» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів, комп'ютерна система для його здійснення і зчитуваний комп'ютером носій даних», винайдені в співавторстві); трьома патентами на корисну модель (два «Способи перепризначення набору захоплених даних сканування» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів»).
Зеленський, згідно з останньою опублікованою декларацієб (за 2020 рік), вказував, що повністю або частково володіє 47 знаками для товарів і послуг, серед яких торговельні марки Супермент, Квартал, Ліга Сміху, Жіночий квартал, КварталФест.
У той же час, в декларації Володимира Зеленського за 2020 рік фігурує знак для товарів і послуг зі свідоцтвом № 1546318 та знак № 1515851, однак товарний знак з таким номером відсутнє в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
миллионы решений, а страна тонет в беззаконии и никто с этим не справится...
десятки тысяч борцов с беззаконием, а это -огромные армии практически бездельников ....
скоро не останется людей которые ходят хоть на какую то работу и честно платят налоги, чтобы содержать эти толстомордые армии "борцов" ...
и , борцам с беззаконием, прийдётся "бороться" с себе подобными, иммитируя борьбу
КРАСОТА? нет- ЗЕкрасота !
похоже зеля и 10 лет собиратся керувати ?
усатый начинает отдыхать, )(уйло хихикает...
https://www.youtube.com/watch?v=fIv8S_4WmXc&feature=youtu.be
Будет ли ограничена политическая активность олигарха ведущаяся посредством его слуг?🤪