Засідання наглядової ради УКФ, на якому ухвалили скандальне рішення, було нелегітимним, - Ірина Подоляк

Рішення Наглядової ради Українського культурного фонду про позбавлення фінансування низки проєктів, які отримали підтримку експертних рад, є незаконним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявила Ірина Подоляк, колишня заступниця міністра культури, молоді і спорту.

"Засідання Наглядової ради є легітимним, якщо на ньому присутні мінімум 6 членів НР. На засіданні, де ваші проєкти відхилили/підтримали були присутні 5 членів НР, що зазначено у ваших витягах з протоколів (подивіться, хто витребував, або витребуйте, хто ще цього не зробив). (Отже, не було кворуму і далі говорити нема про що - рішення незаконні)

Якщо кворум є (а його, пам’ятаємо, не було), то, щоб рішення було ухвалене, треба, щоб за нього проголосувало мінімум 5 членів НР. А тепер знову подивіться у витяги зі своїх протоколів. Переважно, де "зарубали"рейтингові проекти, одностайно голосували 4 особи проти однієї. Тобто, рішення (позитивні чи негативні для вас), ухвалені Наглядовою радою у такий спосіб неправомочні", - написала вона, звернувшись до структур, які подавалися на ґранти Українського культурного фонду.

Подоляк запропонувала алгоритм дій у такому випадку:

1) вимагати у Міністра переобрання Наглядової ради;

2) якщо реакції не буде - подавати у Господарський суд міста Києва позови до УКФ з вимогою скасувати рішення НР - підстави у ваших протоколах і у Законі про УКФ;

3) треба розуміти, що це заблокує роботу Фонду, а це Міністерству не потрібно. Тому, може, там почнуть ворушитись і нарешті думати, як і про що говорити з НР;

4) треба розуміти, що за таких по-дурості або з умислом створених обставин, цього року ваші проєкти теоретично розпочнуться значно пізніше, а звітність треба буде надсилати вчасно, тому варто говорити з Фондом про відтермінування звітності на місяць;

5) завжди обов'язково самим читати закони, хоча б шматками, хоча б час від часу

Подоляк висловила підтримку главі Наглядової ради УКФ Ларисі Мудрак, однак зазначила, що вона прийшла в уже заздалегідь токсичну команду, до обрання, компетенції та цілей якої є питання:

"Моє суб'єктивне судження: я вітаю призначення Лариси Мудрак та її наміри, як Голови Наглядової ради УКФ, вести відкриту політику, яка відповідає букві і духу Закону. Однак, варто зазначити, що вона прийшла у вже сформовану токсичну Наглядову раду, яка є некомпетентною, і я можу стверджувати, що дієвці культури дійсно програли обрання принаймні чотирьох членів НР: двох від ГО - пана Сусленського і пана Тулузова, у процедурі голосування за яких неозброєним оком видно змову (пов’язані з ними багаточисельні організації з гарними назвами, про діяльність яких ніхто нічого не знає, навіть Google, голосування цих пов’язаних осіб саме за Сусленського і Тулузова, голосування за них родичів - це просто неймовірно…), і ще двох від закладів культури - пана Артеменка і пана Корнієнка, голосування за яких треба ще дослідити.

Це ж як треба хотіти так ганьбитися, витрачати свій час, енергію і безоплатно працювати на державу, щоб аж створити виборчу "сітку"! Ми сподівались, що гарантом прозорості і доброчесності учасників голосування і кандидатів стане МКІП, але не сталось, бо влада дає повноваження, але накладає відповідальність, якої ніхто не хоче і уникає.

Панство Рибчинський і Кірющенко на засідання просто не ходять, тому їх спокійно і законно можна усувати. Їм по цимбалах. Пан мандрівник-Сурін хоча б ходить", - додала вона.

На її думку, необхідно вимагати перезавантаження НР і стежити за справою у Господарському суді у зв’язку з нелегітимними рішеннями.

Щодо оголошення нового лоту до 30-річчя Незалежності, Подоляк зазначає, що його оголошення за два місяці до дати означає, що переможці вже визначені і чесного "конкурсу проєктів" не буде, а це "повне і тотальне руйнування правил і процедур УКФ, типовий ручник".

МКІП міг і мав право оголосити хоч півроку тому, хоч раніше, після призначення Міністра, мистецький конкурс для організаторів "WOW-святкування" за заданим і описаним форматом і профінансувати його, вважає ексзаступниця міністра.

Також Подоляк нагадала, що через місяць після обрання новим виконавчим директором УКФ Владислава Берковського, він до цих пір не призначений формально.

"Ентузіазму, завзяття – нуль. Шкода, але не виключаю, що з таким підходом, сейсмічна активність Фонду не закінчиться навіть після переобрання Наглядової ради.

Про продовження агресивного наступу і втручання у діяльність Фонду Спілки концертних індустрій України уже навіть не хочеться говорити. Телевізійники пожирають кіно, концертники пожирають паростки інституцій сталого розвитку – маскульт перемелює соціальний капітал.

Мусимо це зупинити, щоб не було боляче через бездіяльність і зневіру. Мусимо бути разом з тими, хто за справедливий суд, за мову, за одні правила для всіх. Мусимо об’єднуватися, бо тільки так працює баланс сил у державі. Якщо ми мовчимо і нас не видно на вулиці, то нас нема. Чистоплюям тут не місце", - підсумувала Подоляк.

Нагадаємо, Наглядова рада своїм рішенням позбавила фінансування проєкти, які отримали високу оцінку експертів. Рішення не підтримувати значну частину проєктів програм, рекомендованих експертним співтовариством і прийнятих Фондом було прийнято Наглядовою радою при мінімальному кворумі у складі 5 осіб. В одному тільки лоті "Знакові події в Україні" Наглядова рада відхилила 16 з 24 проєктів. Замість цього підтримку отримали інші програми, рейтинг яких значно нижчий за раніше прийняті, але зараз відхилені.

Культурні установи написали колективне звернення на ім'я президента Володимира Зеленського та уряду про незаконність цього рішення. Аналогічні звернення з вимогою відставки наглядової ради УКФ написали члени експертних комісій, чия думка була проігнорована наглядовою радою.