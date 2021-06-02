Зеленський ввів у дію рішення РНБО про активізацію процесу мирного врегулювання на Донбасі
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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної оборони і безпеки України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях".
Текст документа оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кабінету міністрів України доручено за 2 місяці підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду і внести їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради.
Також Кабміну доручається в тримісячний термін відпрацювати із залученням СБУ питання про відкликання мережевих ресурсів, виділених у користування операторам телекомунікацій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Російської Федерації проти України.
У шестимісячний термін уряд має забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. А також забезпечити радіомовлення в середньохвильовому діапазоні, зокрема зі спеціальним контентом, з метою покриття територій ОРДЛО сигналом українських радіостанцій.
Упродовж 2021 року Кабміну доручено завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО, а також створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, банківських, медичних, поштових та інших послуг.
Головнокомандувачу Збройних сил України доручається в шестимісячний термін завершити виконання заходів щодо посилення охорони та оборони десантно-небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного й Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...
Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
Перестануть стріляти?
Ante Gotovina@antegotovina69 1 ч
Теща повернулась з Покровська.
Усі жаліють що не в ДНР. Мріють про війну та швидку здачу міста.
Щиро заздрять донецьким, які мають 2 пенсії та паспорт РФ.
З України сміються і ненавидять.
Виплата пенсій ОРДЛО це самовбиство.
Жодних виборів чи самоврядування там бути не може.
Шизофренія (від дав.-гр. σχίζω - розколюю і φρήν - розум), раніше лат. Dementia praecox («недоумство передчасне») - ендогенний прогредієнтний (процесуальний) психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.[15] Вона найчастіше проявляється у вигляді слухових, зорових та інших галюцинацій, параної, маячень / марень, дивних маній чи дезорганізованістю мови й мислення. Це супроводжується значною соціальною або професійною дисфункцією. Поява симптомів зазвичай трапляється в юнацькому віці, з глобальною поширеністю упродовж життя[16]. Хвороба вирізняється тим, що пацієнт нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу: ця реальність затягує хворого щораз глибше, в розвинених стадіях перетворюючи його життя на сон. Хворий живе в іншому світі - і зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. Діагноз ставлять на підставі медичної семіотики, а також на основі інструментальних методик[17][18]. Ключовими ознаками шизофренії є інтрапсихічна атаксія, розпад психічних функцій, психіка функціонує ніби оркестр без диригента; апатико-абулічний дефект особистості.
Чето такоє вже було...
Наследник совка...
Последователь шария...
Я ще був жовтенятком, піонером і камсамольцем!!
Каммунякою не був...
😁
А в совкові часи - ворожий голос з забугору теж було "наказуємо" слухати..
Що Мені слухати, читати і дивитися(слава інтернету) , тіль Мені вирішувати а не чинушам при владі!!
З Повагою..
😁
"Я, и моя молодая команда, что то делаем, важное."
Как точно сказано про ЗЕ и его команду.
Просто гениально.
хоть бы день без обстрелов...то бишь провокаций по преЗЕ...
и месяц без потерь и ранений...травм небоевых по преЗЕ...
вова-космос (или осмос ))))
пошлют в ОРДЛО мусоров Авакова и судей Портнова.
только непонятно зачем:
судить кацапскую армию или помогать ей в "правосудии"?!
клоуна і не чекаю
- отступления ВСУ,
- запреты стрелять,
- провал оборонного заказа
это было еще не мирное урегулирование ЗЕлюпой?
Теперь ВСУ заставят сдаваться в плен кацапам шоле?