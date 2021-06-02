Зеленський ввів у дію рішення РНБО про активізацію процесу мирного врегулювання на Донбасі

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної оборони і безпеки України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях".

Текст документа оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кабінету міністрів України доручено за 2 місяці підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду і внести їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Також Кабміну доручається в тримісячний термін відпрацювати із залученням СБУ питання про відкликання мережевих ресурсів, виділених у користування операторам телекомунікацій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Російської Федерації проти України.

У шестимісячний термін уряд має забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. А також забезпечити радіомовлення в середньохвильовому діапазоні, зокрема зі спеціальним контентом, з метою покриття територій ОРДЛО сигналом українських радіостанцій.

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Упродовж 2021 року Кабміну доручено завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО, а також створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, банківських, медичних, поштових та інших послуг.

Головнокомандувачу Збройних сил України доручається в шестимісячний термін завершити виконання заходів щодо посилення охорони та оборони десантно-небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного й Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.