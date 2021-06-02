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Новини Політика України
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Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Яценюк про звинувачення Козака:

Експрем'єр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк відповів на звинувачення заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, нагадавши про свої рішення на посту прем'єра проти російської агресії.

Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінський васал і друг Медведчука ФСБшник Козак заявив, що я в ряду з іншими особами сплачую за якусь продукцію Росії. Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін", - написав Яценюк.

Лідер "Народного фронту" перерахував, за що він платив насправді - "за кращих юристів, що виграли суди в російського "Газпрому" на близько 5 млрд доларів; за те, щоб відмовитись від газу російського "Газпрому" - і ми не купуємо його вже понад 2000 днів; за польоти регулярними рейсами до лідерів США і ЄС, щоб ввести санкції проти РФ".

Експрем'єр додав, що також підписував бюджет України, щоб платити українським воїнам, які захищають Україну від Росії; купувати озброєння для українських Збройних Сил; утримувати фахівців у владі, що вводили ембарго на російські товари і забороняли польоти до РФ; щоб ввести санкції проти РФ та накласти мораторій на виплату боргу Росії у розмірі 3 млрд доларів, які Путін дав Януковичу як хабар за непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС.

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Яценюк нагадав, що Кремль йому відплатив - через винесення рішення суду про моє заочне затримання та арешт начебто за вбивство 30 російських солдатів у Чечні та внесенням мене у список всіх можливих санкцій.

Яценюк також нагадав про "особисте для Путіна і Козака": "Заява про злочин Медведчука та рішення ВР про санкції проти його пропагандистської машини - справа "Народного фронту", який я очолюю".

Яценюк про звинувачення Козака: Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін 01
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Топ коментарі
+24
Зебіли всі прості у своїй ненависті до Порошенка. І навіть не бачать, хто їх до цього привчив.
Їм варто лише сказати фас.
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02.06.2021 21:12
+20
"...фсбшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России ."

Арсений по-прежнему платит за скальпы рашиских десантников с площади "Минутка" в Грозном, по 100 гривен за шкурку Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8466

а больше не за что Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 5551
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02.06.2021 21:17
+14
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Заступник голови АП РФ Дмітрій Козак заявив ніби Порошенко, Гарновський та Яценюк закуповують продукцію російського виробництва. Аж цікаво стало, яку це?
Про російські какао-боби я не чув ще ніколи.

Що може закупити в РФ Яценюк - я взагалі гублюся.

Натомиість Козак забув про такого собі Володимира Зеленського, який отримував від Мінкульту РФ гроші на свої фільми, і студія якого загнала російському каналу СТС (співвласники - державний банк ВТБ і Національні медіа-група, голова ради директорів Аліна Кабаєва) уже два сериали!
Бачте який дивний збіг?!

Мені одному здається, що Штирлиць ще ніколи не був такий близький до провалу?
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02.06.2021 22:10
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Особисто тебе відволікає?
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02.06.2021 21:11 Відповісти
Слухай, кумедне, я почитав тебе у кількох гілках, і чудово розумію що твої дописи незабаром перетворяться на банальні хрестики. Проте цікаво, що ти взагалі мав на увазі першим своїм висером у цій гілці? Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8784
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02.06.2021 21:20 Відповісти
Та якби ж воно хоч щось притомне писало... До речі як і ти.
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02.06.2021 21:28 Відповісти
Обов'язково! Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9869 На тебе особистий лист буде! Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9869 Ще поради будуть якісь? Побажання? Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9869
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02.06.2021 21:35 Відповісти
я три рази перечитавши, незрозумів, вирішив що мабуть просто за день втомився...але бачу що не тільки я "втомився"))
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02.06.2021 21:32 Відповісти
Импичмент ЗЕИУДЕ , в тюрягу его кротов ! Арсений , Вы должны атаковать негодных коллаборантов подрашистников
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02.06.2021 22:08 Відповісти
"...фсбшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России ."

Арсений по-прежнему платит за скальпы рашиских десантников с площади "Минутка" в Грозном, по 100 гривен за шкурку Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8466

а больше не за что Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 5551
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02.06.2021 21:17 Відповісти
Арсений покупает у рашки в перерывах между сменой магазинов пулемета Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 2906
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02.06.2021 21:18 Відповісти
Макуха, ти не відволікайся! Дайошь рєХВорми в Україні, нароТ ждьот! Так шо не відволікайся, давай работай!
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02.06.2021 21:23 Відповісти
👍👍
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02.06.2021 21:11 Відповісти
Зебіли всі прості у своїй ненависті до Порошенка. І навіть не бачать, хто їх до цього привчив.
Їм варто лише сказати фас.
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02.06.2021 21:12 Відповісти
це ви рапортуєте про свої досягнення ?
але не за адресою.
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02.06.2021 21:16 Відповісти
на таких як ти, тримається рейтинг зєлєнського. Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9702
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02.06.2021 21:20 Відповісти
Да кому нужен твой Порошенко,да еще и ненависть е нему?"Сбитый клоуном с рогатки,не смотря на "восстановленную над Конче Заспой ПВО",летчик налетчик...Помним,как и Юща.Оба любят сладкое,один мед,другой шоколад...
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03.06.2021 07:20 Відповісти
Порошенко ПРЕЗИДЕНТ! І БУДЕ НИМ ЗАВЖДИ! А зелена жаба блазень, в буде ним завжди!
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03.06.2021 08:19 Відповісти
Отож...Ви обісрали двох українських президентів.
А малоросів та зрадників виціловуєте в дупу.
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03.06.2021 08:48 Відповісти
Сене давно пора за стену ... Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8793за тюремную конечно ...
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02.06.2021 21:20 Відповісти
Ти ще сидиш?
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02.06.2021 21:23 Відповісти
Сидел ..в школе и внимательно слушал учителей и поэтому знаю ,что слово СИДИШЬ ,пишется с мягким знаком ... Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8061
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02.06.2021 21:54 Відповісти
На мовi без "ь"
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02.06.2021 22:16 Відповісти
Коми правильно розставляти так і не навчився...
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03.06.2021 00:12 Відповісти
Ты, репоед,видно, в саратовской школе сидел. От лапоть тупорылый попался😄😄
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03.06.2021 02:42 Відповісти
Не надо так о своём папе Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін" - Цензор.НЕТ 6575 ,какой попался твоей мамане такой и попался ... Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін" - Цензор.НЕТ 6575
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03.06.2021 08:11 Відповісти
А поконкрєтнєй. Ато вже цвіллю байка про стіну тхне.
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02.06.2021 21:24 Відповісти
у Сєні скінчився перший мульон, він приїхав за другим
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02.06.2021 21:25 Відповісти
Ох уж этот Яценюк!
Скоро кацапы нароют, что пан Арсений был осведомителем СС в рядах сопротивления во Франции или Польше и тогда улики против него станут просто неопровержимыми...
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02.06.2021 21:25 Відповісти
бакайцынюк. где деньги?
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02.06.2021 21:26 Відповісти
Які гроші, кацап?
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02.06.2021 21:35 Відповісти
Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 1814
По козачку тра-та-та...
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02.06.2021 21:26 Відповісти
...начинаю верить Следкому рашки - Арсений с детства изучал матчасть для боев в Грозном Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 6996
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02.06.2021 21:55 Відповісти
Путін *****!
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02.06.2021 21:36 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
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02.06.2021 21:31 Відповісти
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
😁
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02.06.2021 21:41 Відповісти
сеня, где забор?
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02.06.2021 21:49 Відповісти
Разуй глаза Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9573
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02.06.2021 22:18 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Заступник голови АП РФ Дмітрій Козак заявив ніби Порошенко, Гарновський та Яценюк закуповують продукцію російського виробництва. Аж цікаво стало, яку це?
Про російські какао-боби я не чув ще ніколи.

Що може закупити в РФ Яценюк - я взагалі гублюся.

Натомиість Козак забув про такого собі Володимира Зеленського, який отримував від Мінкульту РФ гроші на свої фільми, і студія якого загнала російському каналу СТС (співвласники - державний банк ВТБ і Національні медіа-група, голова ради директорів Аліна Кабаєва) уже два сериали!
Бачте який дивний збіг?!

Мені одному здається, що Штирлиць ще ніколи не був такий близький до провалу?
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02.06.2021 22:10 Відповісти
https://lenta.ua/v-kremle-zayavili-chto-vedut-voynu-na-donbasse-za-dengi-ukrainskih-oligarhov-100273/ Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін" - Цензор.НЕТ 7993
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02.06.2021 23:22 Відповісти
Новосад,ты в курсе,что такое логика?А,ну да, у тебя же женская...То что Козак врет,ни я ни кто другой даже не сомневается...Но зачем постить всякую ерунду?Но ведь Зе ПРОДАЛ,а не купил что то в кацапов.Пусть смотрят и завидуют,как мы живе,смеемся о чем думаем...
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03.06.2021 07:26 Відповісти
Бойда те саме писав про логіку тим, хто верещав про "торгівлю на крові" і цукерки, які продавались на росії? Причому, істоти чоловічої статі верещали аж ніяк не менше ніж жіночої.
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03.06.2021 07:42 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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02.06.2021 22:58 Відповісти
Какая же противная лицо у этого Яценюка. Смотреть противно, не только слушать.

Яценюка помню по десятиминуткам ненависти к Премьер-министру, когда из экрана пёрла его хуцпа с калькулятором в руках - после первой же такой десятиминутки мгновенно переключал канал или выключал зомбоящик.
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02.06.2021 23:04 Відповісти
курвиметр - ще один провокатор-бот з ольгіно, якому лайкають типові зебіли
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02.06.2021 23:29 Відповісти
Ну что вы, малыш, я не из зебилов и не из соевых, которых ненавижу одинаково. Ну вот самый молодой нардеп у зебилов, так его папа был главным у соевого по религии. Так что это одна команда, просто таблички поменяли.
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03.06.2021 10:56 Відповісти
Да, и мой Житомир, это не Ольгино
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03.06.2021 13:58 Відповісти
І чим же ві такий противний,людина як людина.Яценюк був якраз справжній Прем'єр-міністр України,за це його кацапи і не навидять.
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03.06.2021 08:56 Відповісти
Была эта прилипала у нас в блоке, у Юлии Владимровны. А потом эта гнида пыталась рейдернуть партию. Только за ним ушли лишь евреи из руководства, а вот рядовые члены партии за ними не пошли, потому как настоящая оппозиция к таким гнидам. Я же изнутри видел его подрывную работу.

А еще он трус, который со слезами, будучи Спикером, прибежал к Ющенко и жаловался на подполковника из Кобры, который его кортежу средний палец из окна показал.

Именно при этой гниде началась реформа Супрун, ограбление банков Гонтаревой, обвал гривны в три раза, дикий рост тарифов, ... Продолжать? Мне честно говоря лень тратить время, на этого сбитого летчика, который даже не рискнул тратить свои деньги на выборы. Больше него украинцы ненавидят только Медведчука.
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03.06.2021 11:01 Відповісти
Касапи, їх резиденти-агенти (і бігус в т.ч.) ладні перебрехати.

Респект Сені!
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02.06.2021 23:27 Відповісти
хороший был премьер.
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03.06.2021 00:16 Відповісти
КРЫСЫ И БРЕХУНЫ - ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ НЕ НУЖНЫ !!!
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03.06.2021 03:58 Відповісти
Як тільки дружній хор з-за поребріка почина співать про те що хтось в України погано,або не так любить Україну-" шо не бачите у вас там зрада, пильнуйте краще ми допоможемо" (ага вже допомогли) а в самій країні їм дружно підвивають, зрозуміло хто, то знайте -100%все навпаки,
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03.06.2021 06:44 Відповісти
одні коменти за Яценюка, інші проти... Але хіба вже лише я один памятаю - кому дякувати за міністра мвд авакова? проукраїнський яценюк привів до влади у рядах своєї партії особу, що без докорів сумління саджає за грати безневинних патріотів України. Ви чули хоч одне слово критики авакова за це від яценюка? Це за часів уряду яценюка міністру мвд підпорядкували прикордонників та надзвичайників. Ще й нацгвардію аби вже зовсім аваков відчув себе сильнішим від ВР і президента.
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03.06.2021 09:27 Відповісти
Кращего за Яценюка в країні прем'єр-міністра ще не було
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03.06.2021 09:27 Відповісти
 
 