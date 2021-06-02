Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін"

Експрем'єр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк відповів на звинувачення заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, нагадавши про свої рішення на посту прем'єра проти російської агресії.

Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінський васал і друг Медведчука ФСБшник Козак заявив, що я в ряду з іншими особами сплачую за якусь продукцію Росії. Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін", - написав Яценюк.

Лідер "Народного фронту" перерахував, за що він платив насправді - "за кращих юристів, що виграли суди в російського "Газпрому" на близько 5 млрд доларів; за те, щоб відмовитись від газу російського "Газпрому" - і ми не купуємо його вже понад 2000 днів; за польоти регулярними рейсами до лідерів США і ЄС, щоб ввести санкції проти РФ".

Експрем'єр додав, що також підписував бюджет України, щоб платити українським воїнам, які захищають Україну від Росії; купувати озброєння для українських Збройних Сил; утримувати фахівців у владі, що вводили ембарго на російські товари і забороняли польоти до РФ; щоб ввести санкції проти РФ та накласти мораторій на виплату боргу Росії у розмірі 3 млрд доларів, які Путін дав Януковичу як хабар за непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС.

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Яценюк нагадав, що Кремль йому відплатив - через винесення рішення суду про моє заочне затримання та арешт начебто за вбивство 30 російських солдатів у Чечні та внесенням мене у список всіх можливих санкцій.

Яценюк також нагадав про "особисте для Путіна і Козака": "Заява про злочин Медведчука та рішення ВР про санкції проти його пропагандистської машини - справа "Народного фронту", який я очолюю".