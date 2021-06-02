Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін"
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Експрем'єр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк відповів на звинувачення заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, нагадавши про свої рішення на посту прем'єра проти російської агресії.
Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Путінський васал і друг Медведчука ФСБшник Козак заявив, що я в ряду з іншими особами сплачую за якусь продукцію Росії. Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін", - написав Яценюк.
Лідер "Народного фронту" перерахував, за що він платив насправді - "за кращих юристів, що виграли суди в російського "Газпрому" на близько 5 млрд доларів; за те, щоб відмовитись від газу російського "Газпрому" - і ми не купуємо його вже понад 2000 днів; за польоти регулярними рейсами до лідерів США і ЄС, щоб ввести санкції проти РФ".
Експрем'єр додав, що також підписував бюджет України, щоб платити українським воїнам, які захищають Україну від Росії; купувати озброєння для українських Збройних Сил; утримувати фахівців у владі, що вводили ембарго на російські товари і забороняли польоти до РФ; щоб ввести санкції проти РФ та накласти мораторій на виплату боргу Росії у розмірі 3 млрд доларів, які Путін дав Януковичу як хабар за непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС.
Яценюк нагадав, що Кремль йому відплатив - через винесення рішення суду про моє заочне затримання та арешт начебто за вбивство 30 російських солдатів у Чечні та внесенням мене у список всіх можливих санкцій.
Яценюк також нагадав про "особисте для Путіна і Козака": "Заява про злочин Медведчука та рішення ВР про санкції проти його пропагандистської машини - справа "Народного фронту", який я очолюю".
Будь ласка, зачекайте...
Арсений по-прежнему платит за скальпы рашиских десантников с площади "Минутка" в Грозном, по 100 гривен за шкурку
а больше не за что
Їм варто лише сказати фас.
але не за адресою.
А малоросів та зрадників виціловуєте в дупу.
Скоро кацапы нароют, что пан Арсений был осведомителем СС в рядах сопротивления во Франции или Польше и тогда улики против него станут просто неопровержимыми...
По козачку тра-та-та...
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
😁
Заступник голови АП РФ Дмітрій Козак заявив ніби Порошенко, Гарновський та Яценюк закуповують продукцію російського виробництва. Аж цікаво стало, яку це?
Про російські какао-боби я не чув ще ніколи.
Що може закупити в РФ Яценюк - я взагалі гублюся.
Натомиість Козак забув про такого собі Володимира Зеленського, який отримував від Мінкульту РФ гроші на свої фільми, і студія якого загнала російському каналу СТС (співвласники - державний банк ВТБ і Національні медіа-група, голова ради директорів Аліна Кабаєва) уже два сериали!
Бачте який дивний збіг?!
Мені одному здається, що Штирлиць ще ніколи не був такий близький до провалу?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Яценюка помню по десятиминуткам ненависти к Премьер-министру, когда из экрана пёрла его хуцпа с калькулятором в руках - после первой же такой десятиминутки мгновенно переключал канал или выключал зомбоящик.
А еще он трус, который со слезами, будучи Спикером, прибежал к Ющенко и жаловался на подполковника из Кобры, который его кортежу средний палец из окна показал.
Именно при этой гниде началась реформа Супрун, ограбление банков Гонтаревой, обвал гривны в три раза, дикий рост тарифов, ... Продолжать? Мне честно говоря лень тратить время, на этого сбитого летчика, который даже не рискнул тратить свои деньги на выборы. Больше него украинцы ненавидят только Медведчука.
Респект Сені!