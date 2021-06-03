Екологи просять морське відомство Німеччини перевірити "Північний потік-2" на відповідність цілям щодо клімату

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) знову домагається призупинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Цього разу звернулася у Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) в Гамбурзі з проханням "з міркувань захисту клімату" відкликати дозвіл.

Про це повідомили в пресслужбі DUH, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Хоча трубопровід є найбільшим проєктом, пов'язаним з вуглеводневою сировиною в Європі, його вплив на кліматичні цілі не було перевірено під час процедури затвердження проєкту", - сказано в обґрунтуванні.

Природоохоронна організація закликає провести відповідну перевірку і "припинити подальше будівництво трубопроводу на цей період", підкреслили далі в DUH.

Крім того, екологи звертають увагу на те, що низка нових фактів про вплив на клімат і про масштаби викидів метану в газовій промисловості стали відомі тільки після видачі дозволу на будівництво "Північного потоку - 2" у 2018 році, уточнює агентство dpa.

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Нагадаємо, на початку травня Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і DUH подали до адміністративного суду Гамбурга позови проти будівництва спірного газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Німеччини.

У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів з приводу дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 км проходить по краю пташиного заповідника і тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку. "Отже, єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю - це подати в суд", - заявили екологи. Вони також зазначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує місця проживання на морському дні на площі понад 16 футбольних полів.

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладання: "На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік-2". Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує проєкт.