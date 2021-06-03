УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15183 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
1 757 11
Німеччина (4531) екологія (926) Північний потік (1369)

Екологи просять морське відомство Німеччини перевірити "Північний потік-2" на відповідність цілям щодо клімату

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Екологи просять морське відомство Німеччини перевірити

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) знову домагається призупинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Цього разу звернулася у Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) в Гамбурзі з проханням "з міркувань захисту клімату" відкликати дозвіл.

Про це повідомили в пресслужбі DUH, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Хоча трубопровід є найбільшим проєктом, пов'язаним з вуглеводневою сировиною в Європі, його вплив на кліматичні цілі не було перевірено під час процедури затвердження проєкту", - сказано в обґрунтуванні.

Природоохоронна організація закликає провести відповідну перевірку і "припинити подальше будівництво трубопроводу на цей період", підкреслили далі в DUH.

Крім того, екологи звертають увагу на те, що низка нових фактів про вплив на клімат і про масштаби викидів метану в газовій промисловості стали відомі тільки після видачі дозволу на будівництво "Північного потоку - 2" у 2018 році, уточнює агентство dpa.

Читайте також: Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2"

Нагадаємо, на початку травня Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і DUH подали до адміністративного суду Гамбурга позови проти будівництва спірного газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Німеччини.

У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів з приводу дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 км проходить по краю пташиного заповідника і тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку. "Отже, єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю - це подати в суд", - заявили екологи. Вони також зазначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує місця проживання на морському дні на площі понад 16 футбольних полів.

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладання: "На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік-2". Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує проєкт.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
К сожалению "цели по климату" там те же самые, что и в нашей трубе
показати весь коментар
02.06.2021 21:44
+1
А чем выбросы метана в газовой промышленности от газа полученного по СП-2 будут отличатся от теперешних выбросов от газа по украинской ГТС?))
показати весь коментар
02.06.2021 21:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К сожалению "цели по климату" там те же самые, что и в нашей трубе
показати весь коментар
02.06.2021 21:44 Відповісти
Так це зррзуміло... Це формальний привід.. Зупинити будівництво.. А за ціює організацію.. Стоять зовсім інші люди.. З іншими цілями.. І одна з них навтогаз..
показати весь коментар
02.06.2021 22:24 Відповісти
дай Бог! Если зелёные придут к власти, то сп2 завершат как раз к мусульманской Пасхе
показати весь коментар
02.06.2021 21:51 Відповісти
А чем выбросы метана в газовой промышленности от газа полученного по СП-2 будут отличатся от теперешних выбросов от газа по украинской ГТС?))
показати весь коментар
02.06.2021 21:53 Відповісти
Це все фігня.Дехто надіється,що прийдуть зелені і закриють потік.Але це самообман.Зелені це ще гірші,ніж ті що сьогодні.
показати весь коментар
02.06.2021 21:56 Відповісти
Ващєто требовать нада а не "просіть"..
Просють мілостиню...ню і бабло..
Je n'ai pas mangé depuis six jours) - крылатая фраза, произнесенная Кисой ...
😁
показати весь коментар
02.06.2021 22:29 Відповісти
Пока разговоры да разговоры, одна нитка СП-2 почти готова: на начало сегодняшнего дня оставалось уложить 2 км.
показати весь коментар
02.06.2021 22:37 Відповісти
Экологи просят морское ведомство Германии проверить "Северный поток-2" на соответствие целям по климату - Цензор.НЕТ 3056
показати весь коментар
02.06.2021 23:01 Відповісти
Усе в поряке , климакс у меркель не возражает .
показати весь коментар
02.06.2021 23:32 Відповісти
Посмотрели,проверили,получили.все хорошо спасибо работайте дальше.
показати весь коментар
03.06.2021 09:44 Відповісти
 
 