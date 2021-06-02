УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15202 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
14 629 117
Азаров (1833) ООН (2761) Росія (47217) бешкет (574) Царьов (169)

Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені

Микола Азаров і Олег Царьов взяли участь у неформальному заході в форматі Аррія, яке організувало постійне представництво Росії при ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Організований представництвом РФ при ООН захід називався "Обставини Майдану і їхні наслідки на Донбасі".

Серед спікерів були колишній прем'єр-міністр часів правління Віктора Януковича Микола Азаров, який перебуває під санкціями США, колишні депутати Олег Царьов, який також перебуває під санкціями ЄС, і Володимир Олійник. Крім цих одіозних представників влади Віктора Януковича в заході взяли участь британський фотограф Дін О`Браян і французька документалістка Анна-Лаура Боннель.

Захід бойкотували низка впливових країн-членів Ради Безпеки, зокрема, США, Велика Британія, Естонія і Норвегія. І навіть більшість країн, які взяли участь у заході, були послідовні у своїй підтримці України та її територіальної цілісності. Згодом вони опублікували заяви.

Читайте також: Юристи з Росії та ОРДЛО сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації, - ЗМІ. ВIДЕО

"Російська Федерація провела в ООН неформальну зустріч за формулою Аррія для поширення неправдивого наративу про Україну і події, які відбулися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю зумисну спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від дій Росії щодо дестабілізації ситуації, починаючи з 2014 року", - сказано в заяві ЄС.

У заяві США, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Естонії, України та Грузії підкреслюється, що Росія запросила спікерів, які перебувають під санкціями держав-членів ООН за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Революція гідності продемонструвала, як українці реалізували своє право на мирні зібрання, вимагаючи процвітаючої, демократичної і мирної України, відкидаючи вплив Москви. У відповідь Росія нахабно порушила міжнародні принципи, окупувавши Крим і почавши конфлікт на сході України, який триває до цього дня", - значиться в документі.

Останнім часом Росія намагається активно використовувати формат Аррія у своїх пропагандистських цілях. Вона просто спамить Раду Безпеки й інтернет-простір цими зустрічами, нав'язуючи свою пропаганду і порядок денний. На останньому аналогічному заході, який відбувся 5 травня, низка країн-членів Ради Безпеки виступили з жорсткими заявами про неприпустимість подібних дій з боку російського представництва.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
Вот и старые нафталиновые тушки пригодились. Отряхнут от пыли, приоденут, окропят "красной москвой" чтоб не так воняли и заставят кукарекать про злых биндеровцев и гражданскую войну на Донбассе. Скучно и предсказуемо.
показати весь коментар
02.06.2021 22:57
+24
Што??? Ето волинская резня!!!))))
показати весь коментар
02.06.2021 22:57
+22
Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Украина, США, ЕС и еще ряд стран возмущены - Цензор.НЕТ 8634
показати весь коментар
02.06.2021 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ВЫПУСКАЙТЕ БЕРЛАГУ КИВУ!!!
показати весь коментар
03.06.2021 00:37 Відповісти
Не, команда отменная, чисто булгаковская. Бесспорно. Но, без Кивы - не зачет.
показати весь коментар
03.06.2021 00:40 Відповісти
Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені - Цензор.НЕТ 5803

Та , Ківа був би там у хорошій компанії - тільки від імені Росії а не України Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені - Цензор.НЕТ 7187
показати весь коментар
03.06.2021 02:03 Відповісти
Царев в ООН это хорошо, уверен, после его выступления Украина получит транш для лечения олигофрении.
показати весь коментар
03.06.2021 02:02 Відповісти
Боюся що це буде непідйомна сума для лікування 73%.
показати весь коментар
03.06.2021 06:55 Відповісти
НУ ТАК ТАМ ИХ И АРЕСТОВАТЬ !!! ПРЕСТУПНИКОВ МОЖНО ЗАДЕРЖИВАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ !!!
показати весь коментар
03.06.2021 03:55 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
03.06.2021 03:58 Відповісти
Тут без Азарова і Царьова 73% жителів вважають "майдан" державним переворотом і прагнуть ув'язнення бариги. Точніше нині вже - і бариги, і клоуна.
показати весь коментар
03.06.2021 04:58 Відповісти
Нехай цапи покажуть істенні ***** російського миру.
показати весь коментар
03.06.2021 06:19 Відповісти
жаль що ківі з януковищем там не вистачає
показати весь коментар
03.06.2021 06:30 Відповісти
Пусть два дебила выступят с трибуны + дядя лошадь ...
Чтобы све ООНовцы осознали глубину путиновского кретинизма.
показати весь коментар
03.06.2021 08:58 Відповісти
А Овоща не пригласили?
показати весь коментар
03.06.2021 09:02 Відповісти
Вообще-то в ООН сидят живые люди и им иногда поржать с фриков не противопоказано.
А шибко возмущённым пользительно встать, походить, не лишнее - выругаться матом - оно полегчает и сразу попустит.
показати весь коментар
03.06.2021 09:20 Відповісти
чего возмущаться? я бы посмотрел на эти эпичные выступления. эти два ублюдка своими выступлениями так обгадят паРашу, что мама не горюй.
показати весь коментар
03.06.2021 09:38 Відповісти
такая нынче оон... скоро бомжи выступать будут....
показати весь коментар
03.06.2021 12:33 Відповісти
Чем за зря возмущаться, лучше бы попросили Николая Яновича Азарова так, чтобы он не смог отказаться, вслух почитать новеллы Василя Стефаника (они написаны на Покутском наречии Галицкого диалекта Украинского языка). С персоналом ООН приключилась бы ржачка до всрачки, а Азаров вывихнул бы свою челюсть и собственным языком повыламывал бы себе зубы.
показати весь коментар
06.06.2021 13:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 