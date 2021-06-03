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Туреччина й надалі використовуватиме ракети С-400, але відмовиться від персоналу з Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина й надалі використовуватиме ракети С-400, але відмовиться від персоналу з Росії

Влада Туреччини заявила, що відправить назад російських ракетних експертів, які контролюють систему протиповітряної оборони С-400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Заяви, які звучать до запланованої зустрічі президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та США Джо Байдена в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі в середині червня, свідчать про готовність Анкари піти на компроміс щодо одного з елементів американських зауважень, - повідомляє Bloomberg. Вашингтон вважає, що Туреччина, союзник США в НАТО, повинна припинити присутність російського персоналу.

Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який заявив, що після від'їзду експертів система буде під контролем Туреччини, повторив, що Анкара не поступиться ширшим вимогам Вашингтона позбутися ракет, щоб зняти відповідні санкції США.

"Ракети С-400 будуть під нашим 100-процентним контролем. Ми відправили на навчання багатьох техніків. Російські військові експерти не залишатимуться в Туреччині", - заявив Чавушоглу під час візиту до Греції. Водночас очільник МЗС Туреччини відхилив американські заклики не активувати систему.

Глава турецької дипломатії сказав, що перед зустріччю лідерів Туреччини та США він зустрінеться з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні чи Анкарі.

І адміністрація Байдена, і Конгрес США зайняли тверду позицію щодо Туреччини, частково з приводу того, що вона придбала російські ракети С-400, які, за словами Вашингтона, можуть збирати інформацію про військовий потенціал Заходу, включаючи американський оборонний концерн Lockheed Martin Corp. 

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Москва і Анкара досягли принципової згоди про поставку другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту становила $ 2,5 млрд.
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Топ коментарі
+6
Эй, срусский ********, вас снова люфтганза готова возить к еврогеям Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 6157. Небось очко уже соскучилось Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 3852
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03.06.2021 00:01
+5
*********, пшла вон отсель, срань ты лапотная.
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02.06.2021 23:43
+4
натаща,натаща-иды дамой натаща
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02.06.2021 23:33
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натаща,натаща-иды дамой натаща
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02.06.2021 23:33 Відповісти
Мабуть хитрий Ердоган вирівняв кривизну Землі. Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 9509
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02.06.2021 23:34 Відповісти
От атомной станции которую строят сруские тоже откажется?
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02.06.2021 23:38 Відповісти
*********, пшла вон отсель, срань ты лапотная.
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02.06.2021 23:43 Відповісти
Опытом решил поделиться, как надо сосать? Видать у тебя большой опыт у чеченцев сосоть в маскве.
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02.06.2021 23:55 Відповісти
кацапсина номерная, сосать это твой удел по жизни.)
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03.06.2021 00:02 Відповісти
Якого ляда ти припхалось сюди? Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 7396
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02.06.2021 23:49 Відповісти
Эй, срусский ********, вас снова люфтганза готова возить к еврогеям Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 6157. Небось очко уже соскучилось Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 3852
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03.06.2021 00:01 Відповісти
*********, анальная попрошайка,в жопу давалка, не нужно быть таким жалким и убогим, пшла вон, тебе сказано.
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03.06.2021 00:04 Відповісти
Не желаете побеседовать с единомышленниками на форуме программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым"?
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03.06.2021 00:20 Відповісти
Нет, тоже персонал на мороз выставят.
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02.06.2021 23:54 Відповісти
тобто військові та спеціалісти НАТО добре вивчать цей рассєянський непотріб?))) підаРашки гарний бізнес зробили.)
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02.06.2021 23:40 Відповісти
"Мы отправили на учебу многих техников. Источник: https://censor.net/ru/n3269149"

а возвратятся завербованные в шпионы
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03.06.2021 00:09 Відповісти
ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ.

Радіолокаційні системи діють за принципом випромінення радіопередавачами у простір скерованих радіохвиль, які відбиваються від будь-яких об'єктів в повітрі і приймаються радіоприймальними пристроями цих же систем. Сигнали оцифровуються та обробляються комп'ютером, що дозволяє ідентифікувати ціль, її висоту, швидкість та напрямок руху.

Бойові літальні апарати (літаки, дрони тощо) мають захист від таких систем. В першу чергу це особлива конструкція, форма. Вона зроблена такою, щоб при опроміненні поверхні літака радіохвилями вони не відбивалися в напрямку радіолокатора. По-друге, це спеціальне покриття. Воно поглинає радіохвилі локатора.

Ідеальної форми і ідеального покриття не буває, проте зараз вони надзвичайно досконалі. В результаті натівський багатотонний винищувач відбиває стільки радіохвиль, як, скажімо, звичайний горобець.

Росія змонтувала в Сирії всі типи своїх "важких" систем протиповітряної оборони, це і С-200, і С-300, і С-400. Проте при необхідності виконати бойове завдання як американські, так і ізраїльські F-35 літали там, де їм треба було, і скільки було потрібно. А збитий російськими ракетами цих систем при цьому був лише російський літак. Чогось керована ракета не туди полетіла. Зовсім "випадково".

Однак є кілька "але".

Технологія "стелс", а саме так називається комплекс заходів по зниженню радіолокаційної помітності літаків, діє в певних рамках. Наприклад, коли літак в польоті при певних погодних умовах в деякі моменти покривається найтоншим шаром вологи або льоду - його помітність для локатора може дещо зрости. Тому США і НАТО вимагали від Турції не купувати російських систем і після відмови - заборонили продаж Турції літаків F-35. Адже якщо постійно і зблизька опромінювати ці літаки при всіх фазах польоту та при всіх погодних умовах, то можна зібрати деяку статистику, коли ці літаки "видно" локаторам, з якої відстані, при яких погодніх умовах (температура, волоність тощо). Це не дасть ворогу стратегічну перевагу, проте допоможе вирахувати, як "густо" треба ставити ракетні комплекси для захисту певних об'єктів тощо.

І ще одне. Чисто теоретично і в певних умовах можна виявити будь-який літак і будь-який "стелс". Проте ніхто таких умов ворогу використати не дасть. Він буде атакований після супутникової розвідки, яка дасть дані, де знаходяться елементи комплексів протиповітряної оборони. Вони будуть атаковані протирадарними і звичайними високоточними ракетами і навіть дронами. Літаки "стелс" вилетять в погоду і час доби, і за маршрутом, який унеможливить їх викриття. Після входу в зону радарів літаки застосують засоби пасивної і активної радіоборотьби, випустять фальшиві цілі, випустять протирадарні ракети. Після осліплення і знищення радарних комплексів літаки дойдуть до цілі і ліквідують її.
Чи може ворог зробити так само? Ні.
Бо корупційний режим знищує себе зсередини.
Бо його економіка слабка.
Тому він не має літаків такої якості.
Тому він не має електроніки такої якості.
Тому він не має супутників такої якості.
А ще він не має союзників серед нормальних країн.
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03.06.2021 02:01 Відповісти
А "Васька" слухає і їсть. Туреччина й надалі використовуватиме ракети С-400, але відмовиться від персоналу з Росії - Цензор.НЕТ 2548
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03.06.2021 05:07 Відповісти
 
 