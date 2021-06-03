УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15099 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 664 25
Байден (2324) Путін (21440) Росія (47217) США (14476) Псакі (148)

Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі

Агресія Росії проти України залишається в переліку основних питань у порядку денному президента США Джо Байдена щодо його зустрічі в Женеві з кремлівським лідером.

Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує цілий список тем, які ми маємо обговорити під час цієї зустрічі – ми дамо більше про це, очевидно, за кілька днів до зустрічі", - зауважила речниця Білого дому.

Водночас вона уточнила, що наразі порядок денний американської сторони, зокрема, включає: кібератаки проти США з території Росії, використання програм-вимагачів та приховування кримінальних угруповань у Росії, "агресивні дії РФ проти України", а також сфери, у яких можуть співпрацювати США та Україна.

Нагадаємо, саміт за участі президентів США і Росії заплановано на 16 червня в Женеві.

Читайте також: Саміт Байдена-Путіна - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси, - представниця Білого дому Жан-П'єр
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Байден не сцарь, а Конгресс не палата бояр. Так что разберутся, очень уж тупин со штурмом Капитолия и хакерскими атаками по-тупому засветился. Вопрос в другом: тупин на встречу поедет в скафандре или мобильный бункер соорудит?
показати весь коментар
03.06.2021 00:09
+8
Это больше смахивает на фантазии для самоуспокоения.
показати весь коментар
03.06.2021 00:44
+7
Щось мені підказує, що путінхуйло буде і далі накручувати пружину злочинів. А Байден... Він не Світлої пам'яті Маккейн, на жаль, а демократи - вони і ж демократи. І дай Боже помилитися - після цієї зустрічі для України в коротко і середнє строковій перспективі все стане набагато гірше. Та ще і з таким керівництвом, прости Господи...
показати весь коментар
02.06.2021 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось мені підказує, що путінхуйло буде і далі накручувати пружину злочинів. А Байден... Він не Світлої пам'яті Маккейн, на жаль, а демократи - вони і ж демократи. І дай Боже помилитися - після цієї зустрічі для України в коротко і середнє строковій перспективі все стане набагато гірше. Та ще і з таким керівництвом, прости Господи...
показати весь коментар
02.06.2021 23:45 Відповісти
Кацапские кроты роют везде как бульдозеры ,
показати весь коментар
02.06.2021 23:50 Відповісти
Результат зустрічі відомий наперед. З хунтою конфліктують шахтьори і трактористи.
показати весь коментар
02.06.2021 23:45 Відповісти
а мерін Лавр заперечує...
Значить, - санкції вперед!
показати весь коментар
02.06.2021 23:46 Відповісти
"Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки"
_А, да? Обсуждят наскока хорошо идут эти агрессивные действия война против Украины?
показати весь коментар
02.06.2021 23:48 Відповісти
не. будут требовать чтобы х#йло закончил "это безобразие" поскорее. все шансы есть + коллаборанты у власти в Украине. 73% внесли весомый вклад в "демократию".
показати весь коментар
02.06.2021 23:54 Відповісти
«также сферы, в которых могут сотрудничать США и Украина.Источник: https://censor.net/ru/n3269150»
А какое дело **** до этих сфер ? Разрешение спрашивать надо ?
показати весь коментар
02.06.2021 23:48 Відповісти
Было бы у кого спрашивать. Только зеледент думает что не видно чья рука у него в ОПе шевелит его глазками и языком.
показати весь коментар
03.06.2021 00:02 Відповісти
"Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает утверждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки"
показати весь коментар
02.06.2021 23:49 Відповісти
Выразит старикашка озабоченность , пожмет пуйлу руку , которого назвал убийцей , поделят сферы влияния и вот тогда начнеться настоящий кошмар , для Украины и США . Бидон в экономике тупой как валенок , погубит страну в то время пока московский хан займеться пресованием окружающих расейку стран.
показати весь коментар
02.06.2021 23:50 Відповісти
Байден не сцарь, а Конгресс не палата бояр. Так что разберутся, очень уж тупин со штурмом Капитолия и хакерскими атаками по-тупому засветился. Вопрос в другом: тупин на встречу поедет в скафандре или мобильный бункер соорудит?
показати весь коментар
03.06.2021 00:09 Відповісти
У тебя каша в голове. Собственно как и у всех любителей байдена .
показати весь коментар
03.06.2021 00:17 Відповісти
Извините, байденовед. Где можно прочитать Вашу монографию о Байдене?
показати весь коментар
03.06.2021 00:27 Відповісти
Это не моя , но можно начать с этого .

https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
показати весь коментар
03.06.2021 01:36 Відповісти
Ситуация с возможной встречей Байдена и Путина становится для России все проблематичнее. Попытка спровоцировать США на отказ от встречи откровенными хакерскими атаками на государственные структуры не удалась. Далее следует выступление российского МИДа "Повестки дня США и РФ в Женеву не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже". Всему этиму словоблудию есть только оно объяснение - Путин действительно болен и не может лично прибыть У США есть полный набор антропометрических замеров Путина, включая краниологические, ауривиальные и др. стандартные виды электронного бертильйонажа, фокус с двойником не пройдет. И дело тут вовсе не в том, что США тут же объявит о подмене. Но в большой игре США получит точную и безупречную информацию чрезвычайно важную для дальнейшего планирования - подтверждение того, что Путин не дееспособен. Путин или те кто в это играют допустить этого не могут. (с)
показати весь коментар
03.06.2021 00:08 Відповісти
Это больше смахивает на фантазии для самоуспокоения.
показати весь коментар
03.06.2021 00:44 Відповісти
Трусливый болтун Байден не считает кибератаку на крупнейшего производителя мяса JBS "проверкой от Путина", хотя специалисты прямямо указали, что атаку организовала Москва. Позорный Байден способен только мычать как корова. Обмельчали пиндосы...(с)
показати весь коментар
03.06.2021 00:38 Відповісти
Что ты хочешь от старика страдающего деменцией и проводящего политику Обамы ?
показати весь коментар
03.06.2021 01:50 Відповісти
Ничего не измениться,Путин заднюю не включит!
показати весь коментар
03.06.2021 07:23 Відповісти
Скорее бы Харрис вступили в должность. Мечты.
показати весь коментар
03.06.2021 02:19 Відповісти
А що зробить куйлу колишня проститутка гаріс, яка обслуговувала каліфорнійських мєнтів та прокурорів, які потім дали їй "путьовку в жизнь?"
показати весь коментар
03.06.2021 07:27 Відповісти
Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі - Цензор.НЕТ 671
показати весь коментар
03.06.2021 11:45 Відповісти
Я міркую що вже досить принижувати Украіну карліковим гетьманом з деревьяною шаблею! Тре трохи повзросліти та це місто та усю владу передати премьер міністру Саакашвілі!!!
показати весь коментар
03.06.2021 13:13 Відповісти
 
 