Євросоюз, США, Велика Британія і ще низка країн в ООН закликали Росію припинити агресію проти України та окупацію Криму

Країни ЄС, США, Велика Британія, Північна Македонія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, Чорногорія та Албанія, а також Республіка Молдова, Україна і Грузія закликали Росію припинити агресію проти України та порушення прав людини в Криму.

Про це йдеться в їх спільній заяві про зустріч за формулою Арріі, організованою Росією, під назвою "Про обставини Майдану і його наслідки на Донбасі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представництва України в ООН.

"Російська Федерація провела сьогодні в ООН неформальну зустріч за формулою Арріі, щоб знову просунути неправдиву розповідь про Україну і події, що сталися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю навмисну ​​спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від зусиль Росії щодо дестабілізації з 2014 року", - говориться в повідомленні, опублікованому 2 червня делегацією Європейського союзу в ООН.

Країни вкотрк підтвердили свою підтримку суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.

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"Ми закликаємо Росію негайно припинити агресію проти України та окупацію Криму, а також кричущі порушення прав людини, які вона здійснює по відношенню до населення Криму. Ми закликаємо Росію виконати свої Мінські зобов'язання, включаючи негайне і всеосяжне припинення вогню і виведення її військ і техніки з території України", - сказано в повідомленні.