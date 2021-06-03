Зеленський затвердив положення про Раду Фонду Президента України, тепер він може почати роботу
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 223/2021 "Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки і спорту", яким затвердив Положення про Раду Фонду Президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту.
Цей документ дозволить запустити роботу Фонду, створеного в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
"Основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська.
За її словами, кошти з цього Фонду спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є деякі нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців.
Діяльність Фонду покликана розв'язати ці питання й допомогти створити в Україні наукові школи з тих напрямів, у яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати якісних фахівців за кордоном, щоб вони, працюючи в Україні, розвивали науку й технології та передавали свої знання.
Не менше значення для розвитку молоді мають заохочувальні виплати. Зокрема, з коштів Фонду виплачуватимуть премії для відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності. Крім того, цим указом запроваджено фінансування з Фонду премій для учасників ЗНО, які отримали найвищі результати, та переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.
Розпорядником коштів Фонду є Міністерство освіти і науки України.
Також цим указом утворено Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Це дорадчий орган при Президентові України. Її члени працюватимуть на громадських засадах. В основу їхньої діяльності покладено принципи демократичності та прозорості ухвалення рішень, інноваційності та самоврядності.
За словами заступниці керівника Офісу Президента, на новостворену Раду Фонду покладаються завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, переліку закладів для продовження навчання і стажування та прозорого відбору стипендіатів і конкурсантів серед кандидатів, які подаватимуться на розгляд Ради Фонду.
Членами Ради мають бути фахівці з досвідом роботи у сфері освіти, науки та спорту, які мають бездоганну репутацію та високий суспільний авторитет.
"Підтримка талановитої молоді та підвищення рівня освіти й науки серед молодих науковців, розвиток вітчизняного спорту є важливим пріоритетом для Президента України й запорукою економічного розвитку держави", - наголошується в повідомленні.
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А это недозакон какой-то. Еще один фонд чего? Распила? В нормальных странах грантовая система во всем. А Украина недоросла, какие-то недофонды президента - по 100 долларов недопремии за недодостижения.
31 травня о 12:57 ·
Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике Будівництво».
Для формулювання заяви використав тексти політичних справ проти опозиції.
З приємного: НАБУ працює і це добре!
З поганого для Президента України: це буде не єдина справа проти нього, після справ про державну зраду і узурпацію влади.
Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці в 2017 році.
"100500 способов разворовать Бюджет в обход контроля и открытых тендеров."
И никаких забот...
сПОЦмен с блинчиками...
Киве на гантели бабла откинут? Сразу после доплаты за его научную степень?))