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Новини Політика України
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Зеленський (17450) наука (296) фонд (101) Міносвіти (1128) Офіс Президента (1750)

Зеленський затвердив положення про Раду Фонду Президента України, тепер він може почати роботу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив положення про Раду Фонду Президента України, тепер він може почати роботу

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 223/2021 "Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки і спорту", яким затвердив Положення про Раду Фонду Президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту.

Цей документ дозволить запустити роботу Фонду, створеного в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська.

За її словами, кошти з цього Фонду спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є деякі нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців.

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Діяльність Фонду покликана розв'язати ці питання й допомогти створити в Україні наукові школи з тих напрямів, у яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати якісних фахівців за кордоном, щоб вони, працюючи в Україні, розвивали науку й технології та передавали свої знання.

Не менше значення для розвитку молоді мають заохочувальні виплати. Зокрема, з коштів Фонду виплачуватимуть премії для відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності. Крім того, цим указом запроваджено фінансування з Фонду премій для учасників ЗНО, які отримали найвищі результати, та переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.

Розпорядником коштів Фонду є Міністерство освіти і науки України.

Також цим указом утворено Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Це дорадчий орган при Президентові України. Її члени працюватимуть на громадських засадах. В основу їхньої діяльності покладено принципи демократичності та прозорості ухвалення рішень, інноваційності та самоврядності.

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За словами заступниці керівника Офісу Президента, на новостворену Раду Фонду покладаються завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, переліку закладів для продовження навчання і стажування та прозорого відбору стипендіатів і конкурсантів серед кандидатів, які подаватимуться на розгляд Ради Фонду.

Членами Ради мають бути фахівці з досвідом роботи у сфері освіти, науки та спорту, які мають бездоганну репутацію та високий суспільний авторитет.

"Підтримка талановитої молоді та підвищення рівня освіти й науки серед молодих науковців, розвиток вітчизняного спорту є важливим пріоритетом для Президента України й запорукою економічного розвитку держави", - наголошується в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Видовище кремлівського зеленого балагана триває !!!!))))
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03.06.2021 00:34
+5
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 1283
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03.06.2021 00:36
+4
Бубочка в "сосновом бору" !!!))))
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03.06.2021 00:39
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Видовище кремлівського зеленого балагана триває !!!!))))
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03.06.2021 00:34 Відповісти
Так а кто и с какой целью не дает Украине развиваться как нормальная страна? Недоросли, или недолюди, или задумка какая?
А это недозакон какой-то. Еще один фонд чего? Распила? В нормальных странах грантовая система во всем. А Украина недоросла, какие-то недофонды президента - по 100 долларов недопремии за недодостижения.
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03.06.2021 00:35 Відповісти
Які державні дії,від жалюгідної пародії на державну владу,лялькової імітаціі держвлади !!!)))
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03.06.2021 00:38 Відповісти
да-да, на плохо поставленную пьесу похоже. Так а нафига смотреть это. Надо переключить программу.
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03.06.2021 00:42 Відповісти
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 1283
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03.06.2021 00:36 Відповісти
Бубочка в "сосновом бору" !!!))))
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03.06.2021 00:39 Відповісти
Люди дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, что они не делают, не идут дела, видно неоттуда мама родила
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03.06.2021 00:40 Відповісти
Volodymyr Omelyan
31 травня о 12:57 ·
Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике Будівництво».
Для формулювання заяви використав тексти політичних справ проти опозиції.
З приємного: НАБУ працює і це добре!
З поганого для Президента України: це буде не єдина справа проти нього, після справ про державну зраду і узурпацію влади.
Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці в 2017 році.
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 1132
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03.06.2021 00:42 Відповісти
Зеленский:
"100500 способов разворовать Бюджет в обход контроля и открытых тендеров."
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 5154
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03.06.2021 00:57 Відповісти
Стиль документа прям как у Сталина :"О некоторых вопросах..."- типа оно в чем-то разбирается
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03.06.2021 01:26 Відповісти
Общак-95, подготовка к выборам
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03.06.2021 01:27 Відповісти
Работа есть работа
И никаких забот...

сПОЦмен с блинчиками...
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03.06.2021 05:06 Відповісти
главнее уже и некуда...фонд заработает, жизнь удучшится...
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03.06.2021 06:01 Відповісти
*****, ты не фонд организовывай, а прими командирское решение - оккупированные расией территории должны содержаться расией и скажи об это на весь мир, а не сопли жуй и фонды никому не нужные организовывай...
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03.06.2021 06:03 Відповісти
Осатанізм чоколяди радує.
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03.06.2021 06:36 Відповісти
Указ № 223/2021 "О некоторых вопросах поддержки развития образования, науки и спорта"

Киве на гантели бабла откинут? Сразу после доплаты за его научную степень?))
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03.06.2021 09:32 Відповісти
 
 