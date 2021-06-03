Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак
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На Донбасі від російських снайперів за час дії режиму тиші загинули 23 й зазнали поранень 12 українських військовослужбовців.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час відеовключення на зустрічі президента України Володимира Зеленського з делегацією Конгресу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
За його словами, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Загалом від початку дії режиму тиші (з 27 липня 2020 року) зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами.
Крім того, як зазначив Хомчак, противник, нехтуючи домовленостями ТКГ про припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій. Найбільша активність спостерігається на маріупольському, авдіївському та торецькому напрямках.
"Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Уроду, что увидел мир в глазах пуйла - вечный позор.
А тирания - будет искать в угоду себе.
Поэтому в Англии вы не найдёте памятников Генриху VIII, а в России спустя 550 лет надумали и установили первый памятник Ивану Грозному.
Про неё никто не знает.
500 лет считали, что нет, а тут недавно обнаружили.
На вскидку - артиллерия, дежурные средства, контрснайперы, минирование угрожаемых позиций (направлений), дроны и наводка заградогня и т.п. Вы доиграитесь, что народ откажется на позиции выходить, кому охота мишенью работать.
Це фактично державна зрада у його виконанні - привід для імпічменту, а також привід розпустити Верховну Раду, так як вона також на це не реагує
Де наші снайпери ?
и кроме того, например за 2017 погибли 191 украинский боец.
в 20-21 - втрое меньше.
В 2017 році СНАЙПЕРАМИ вбито 191 українського бійця?
де я написав, що снайперами вбито 191 українського бійця?
сенс в тому, що за 2020-21 загинуло тричі меньше ніж у 2017.
а стоя ли на позиціях так само.
перемир'я працює.
Зараз, лише снаперами, розстріляно 23 українських воїна, а ви пшете про працююче перемир'я? Яке перемир'я, для кого воно працює? Не для вбитих українців, для терористів. Питати про наявність совісті не буду. Немає сенсу.
"лише снаперами, розстріляно 23 " - напівбрехня, дві сторони стріляють, ордловці гинуть не меньше.
за 20-21 загинуло втричі меньше ніж в 2017.
перемир'я працює для українців.
не питайте у себе про наявність совісті своєї. Немає сенсу.
А мы все ждем пришествия НАТО в наш колхоз имени "Святых Отцов Олигархов"...
Який "режим тиші", якщо кацапи вбили 23 наших захисників? Який, нахрін, режим "припинення вогню"?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .