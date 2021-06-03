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Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак

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Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак

На Донбасі від російських снайперів за час дії режиму тиші загинули 23 й зазнали поранень 12 українських військовослужбовців.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час відеовключення на зустрічі президента України Володимира Зеленського з делегацією Конгресу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За його словами, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Загалом від початку дії режиму тиші (з 27 липня 2020 року) зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами.

Крім того, як зазначив Хомчак, противник, нехтуючи домовленостями ТКГ про припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій. Найбільша активність спостерігається на маріупольському, авдіївському та торецькому напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час "перемир'я" на Донбасі загинуло 38 українських воїнів, 115 поранено, - Україна в ОБСЄ

"Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Каждому погибшему воину - ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уроду, что увидел мир в глазах пуйла - вечный позор.
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03.06.2021 00:56
+17
Наш клоунішко фактично прирік хлопців бути живими мішєнями у тирі для мордовців
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03.06.2021 02:43
+17
обстріл - це вважай випадкова загибель. А снайперський вогонь - це цілеспрямоване вбивство наших солдат, яких роззброїв власний "гавнокомандувач"
Це фактично державна зрада у його виконанні - привід для імпічменту, а також привід розпустити Верховну Раду, так як вона також на це не реагує
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03.06.2021 02:46
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Наверное они приезжают как на стрельбище - пострелять по живым мишеням.
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03.06.2021 00:54 Відповісти
Ото режим тишины!
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03.06.2021 07:19 Відповісти
Ну так снайперы работают тихо... по этому режим тишины...
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03.06.2021 08:54 Відповісти
Каждому погибшему воину - ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уроду, что увидел мир в глазах пуйла - вечный позор.
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03.06.2021 00:56 Відповісти
В мире нет ничего вечного. Одни ставят тысячами памятники, называют улицы именами тех кого считают героями, потом приходят другие и сносят эти памятники, переименовывают города и улицы, переписывают учебники истории и именуют вчерашних героев врагами и предателями. Так было и так будет всегда, не нужно обманывать себя. Истинно лишь то что здесь и сейчас
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03.06.2021 01:20 Відповісти
Демократическое общество рассмотрит всех особей под многогранной призмой.
А тирания - будет искать в угоду себе.
Поэтому в Англии вы не найдёте памятников Генриху VIII, а в России спустя 550 лет надумали и установили первый памятник Ивану Грозному.
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03.06.2021 01:31 Відповісти
Вот эти 23 человека что погибли---вот какой линейкой мерять мир или демократию или кровь других что там лягли за эти уже 7 лет? Туфта на тв каналах, жратва из ерунды в магазинах, полунищие пенсы злые на исходе лет своих, крикуны дешёвые, мразь залётная, твари местные у власти к власти детей там же готовят!? Может и правда стоит рискнуть---границу свою востановить вдруг с ночи все вместе со своей армией хоть завтра или после завтра? Ведь так уже нельзя---деградация пошла! Или мы---или они. Пора выбрать!
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03.06.2021 02:05 Відповісти
есть в Англии статуя Генриху 8
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03.06.2021 10:05 Відповісти
Одна, случайно затерявшаяся на каком-то фасаде...
Про неё никто не знает.
500 лет считали, что нет, а тут недавно обнаружили.
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03.06.2021 15:01 Відповісти
Хрипатого волнует только видосик зачетный!!!
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03.06.2021 01:00 Відповісти
пока украинскую землю топчет сапог оккупанта, режим тишины может быть лишь в могиле
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03.06.2021 01:02 Відповісти
Так об этом и материал о 23 погибших в режиме тишины
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03.06.2021 01:23 Відповісти
А у меня вопрос к Хомчаку. Есть проблема - снайперы, взвод уже положили. Где решение?
На вскидку - артиллерия, дежурные средства, контрснайперы, минирование угрожаемых позиций (направлений), дроны и наводка заградогня и т.п. Вы доиграитесь, что народ откажется на позиции выходить, кому охота мишенью работать.
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03.06.2021 08:46 Відповісти
А хто вам сказав, що це є? Лише снайперами, під час пліснявілої тиші, вбито 23 українських військових. Скільки вати замочили наші снайпери?
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03.06.2021 12:20 Відповісти
а ипануть артой, картечью снаряженной, по лежке ихтамнетов Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5117 слабо?)
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03.06.2021 01:25 Відповісти
за кожного українця - 100 козломордих тварєй під землю
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03.06.2021 01:29 Відповісти
А сколько за это время подорвалось на минах кацапских, а сколько погибло от обстрелов? Или это не учитывается?
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03.06.2021 02:04 Відповісти
обстріл - це вважай випадкова загибель. А снайперський вогонь - це цілеспрямоване вбивство наших солдат, яких роззброїв власний "гавнокомандувач"
Це фактично державна зрада у його виконанні - привід для імпічменту, а також привід розпустити Верховну Раду, так як вона також на це не реагує
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03.06.2021 02:46 Відповісти
Наш клоунішко фактично прирік хлопців бути живими мішєнями у тирі для мордовців
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03.06.2021 02:43 Відповісти
Перебахало сеё племя угро-финско-татарское у себя на болотах всю живность да под водярочку, перетахали всех девок в округе, а как получился последующий голяк для прицела на мушке и промеж ног со стоячим вечно столбнчяком причинным, подались в азарте и тумане беладонно-мухоморном охотиться на себе подобных на Донбассе, которых ещё недавно братанами именовали. ГНИДЫ!!! Считайте своих 200-х охотников. То ли еще будет!
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03.06.2021 03:07 Відповісти
А що ти зробив, щоб цьому запобігти ?
Де наші снайпери ?
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03.06.2021 03:45 Відповісти
і контрснайперські групи (які за 7 років чомусь таки навчились, які мали від волонтерів і діаспор найкраще озброєння і дороговартісне додаткове обладнення)
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03.06.2021 08:54 Відповісти
ТВАРИ !!! А РАЗВЕДКА - ФАМИЛИИ И АДРЕСА ЭТИХ УБИЙЦ ГДЕ !?
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03.06.2021 03:52 Відповісти
А что, недостаточно адреса виновника єтого непотребства под названием "режим тишиньі"?
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03.06.2021 08:07 Відповісти
отменить и делу конец!
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03.06.2021 13:06 Відповісти
а кто ответит за смерти наших воинов за этот переиод?
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03.06.2021 14:47 Відповісти
здается мне при "папереднике" гибло ничуть не меньше наших воинов, но кажется это все-же зона ответственности Министерства Обороны. Почему у них не чешутся репы - вопрос еще тот!.. Так-что наличие или отсутствие "режима тишиньі" мало на что влияет (хотя откровенно при нем - меньше...)
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03.06.2021 15:30 Відповісти
Там , где и СЛИТАЯ спецоперация по поимке убийц »вагнеровцев», в угоду путлеру от ЗЕИУДЫ ! Почему военные спокойно терпят ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАРКОМАНА-уклониста , открыто и безнаказанно работающего на террористов ????
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03.06.2021 08:44 Відповісти
А в ответ тишина! ЗЮ ишак убрал снайперов с фронта.
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03.06.2021 05:07 Відповісти
Не те ли, коих Зеленский "подарил" Путину? 23 пожизненных светит, а потому, нужен второй срок!
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03.06.2021 05:31 Відповісти
хомчаку надо вешаться, а не докладывать о количестве убитых... но оно ссыкливое дерьмо... он не офицер... оно хенерал... поэтому не застрелится...
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03.06.2021 05:36 Відповісти
застрелиться могли тогда когда понятие "офицерская честь" была не пустым звуком...сейчас хоть всю армию положит, даже в отставку никто не уйдёт, а то и орден получит...
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03.06.2021 07:01 Відповісти
Судя по тому, как сегодня замыливают потери - погибших ,наверное,раза в три больше. Отчетливо видно,что блудеж идет по трем направлениям. 1.-умолчание 2.-маскировка - под несчастные случаи,небоевые потери,травмы и т.д. 3.ранение - человек,получивший смертельные ранения не считается убитым - он умирает серез несколько часов на месте или несколько дней в Днепре(чтобы киев не волновать).Хотя характер травмы от крупнокалиберной винтовки снайпера не оставляет вариантов. Надо посчитать не рапорты Хомчака , что целый день стреляли,но нет потерь,а сообщения,когда хоронят героев,"не погибших" в этот день.
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03.06.2021 05:58 Відповісти
ну так и ордловцев не меньше полягло.
и кроме того, например за 2017 погибли 191 украинский боец.
в 20-21 - втрое меньше.
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03.06.2021 06:37 Відповісти
100%..ЗЕ конечно не самый гениальный полководец, но как бы то ни было гибнет меньше наших бойцов...
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03.06.2021 07:03 Відповісти
Від чого гинуть наші бійці, якщо досягнуто " вазеленського режиму тиші"?
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03.06.2021 09:53 Відповісти
Только в 2017 ВСУ продвигались на Восток, а в с 2019 стали отходить на Запад.
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03.06.2021 09:05 Відповісти
Плісняві какаяразніца. Його завдання- відмазувати "велічайшего миролюбця".
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03.06.2021 09:52 Відповісти
Только в 2017 ВСУ НЕ продвигались на Восток, а в с 2019 НЕ стали отходить на Запад.
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03.06.2021 21:07 Відповісти
Черное - это белое. ЗЕленая сцанина тебе в табло - это божья роса. И ты не конченый зебил, а все прекрасно понимаешь. Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1480
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04.06.2021 12:28 Відповісти
Ну чому ж ви постійно брешете та маніпулюєте?
В 2017 році СНАЙПЕРАМИ вбито 191 українського бійця?
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03.06.2021 12:24 Відповісти
не ми а ви постійно брешете та маніпулюєте.
де я написав, що снайперами вбито 191 українського бійця?
сенс в тому, що за 2020-21 загинуло тричі меньше ніж у 2017.
а стоя ли на позиціях так само.
перемир'я працює.
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03.06.2021 21:09 Відповісти
У 2017 році був наступ і відвоювання у ворога української землі, тому були бойові втрати.
Зараз, лише снаперами, розстріляно 23 українських воїна, а ви пшете про працююче перемир'я? Яке перемир'я, для кого воно працює? Не для вбитих українців, для терористів. Питати про наявність совісті не буду. Немає сенсу.
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03.06.2021 21:43 Відповісти
"У 2017 році був наступ і відвоювання у ворога української землі," - брехня.

"лише снаперами, розстріляно 23 " - напівбрехня, дві сторони стріляють, ордловці гинуть не меньше.
за 20-21 загинуло втричі меньше ніж в 2017.
перемир'я працює для українців.
не питайте у себе про наявність совісті своєї. Немає сенсу.
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03.06.2021 22:02 Відповісти
І це перемир*я?! А є дані скільки було ліквідовано ворожих снайперів?
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03.06.2021 07:13 Відповісти
Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7258
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03.06.2021 07:54 Відповісти
Каждый погибший от пули снайпера на совести Главкома, которому главное - не стрелять и Хомчака. Режим тишины должен существовать до первого выстрела, а потом все огневые стредства, которые могут пресечь нарушение должны начать работать. А для подавления снайперской позиции ничего лучше миномета нет. По своему многолетнему опыту службы в армии знаю, что нет никого страшнее для солдата, чем бездарный и глупый командир - врага хоть убить можно...
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03.06.2021 08:41 Відповісти
Блин, с 2017 года на Донбассе уже должны быть выстроена своя линия Мажино, с бетонными огневыми точками на которых стоит турель от БТР -4 с джойстиком, а стрелок в подземном бункере. И водогон в Мариуполь должен был быть построен с несколькими патронными казенными заводами.
А мы все ждем пришествия НАТО в наш колхоз имени "Святых Отцов Олигархов"...
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03.06.2021 08:48 Відповісти
А пропонує - не стріляти, лапоть.
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03.06.2021 08:56 Відповісти
Ці плісняві потвори свідомо знищують у українців логічне мислення.
Який "режим тиші", якщо кацапи вбили 23 наших захисників? Який, нахрін, режим "припинення вогню"?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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03.06.2021 09:50 Відповісти
а зеля ссыт ***** назвать убийцем...
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03.06.2021 09:51 Відповісти
Даю100%, если отправить на ноль в клетках все опзж,сразу наступит мир.
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03.06.2021 10:06 Відповісти
а украинские в это время винтовки чистят?
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03.06.2021 10:25 Відповісти
Просто цікаво,а які ж ви вжили заходи,щоб цього не трапилось? Поки у відповідь не буде знищюватись у десять раз більше кацапської мразоти, ніякого толку не буде. При нинішньому прєпіздєнті точно не буде. Бо він мир в очах у ***** бачить...
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03.06.2021 10:58 Відповісти
А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
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03.06.2021 11:13 Відповісти
все эти смерти на совести зеленого ублюдка
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03.06.2021 12:38 Відповісти
Да уж. Израиль бы на такое напечатал статистику уничтоженных в ответ врагов. А у нас- вытерли ЗЕленые сопли как будто так и надо. Эти человеческие жизни в карму тем кто выбрал ЗЕленую плесень, независимо от причин (банальная тупось или инфантильные надежды).
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03.06.2021 14:28 Відповісти
 
 