Україна за два тижні компенсує імпорт пального з Білорусі, якщо він припиниться, - заступник міністра економіки Качка
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У разі, якщо Білорусь раптом припинить постачати пальне на український ринок, Україна знайде альтернативних постачальників і компенсує цей імпорт за два тижні.
Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заступник міністра економіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ. На запитання, чи загрожує Україні колапс у випадку, якщо Білорусь раптом припинить поставки пального, Качка відповів: "По-перше, за останні три дні виробники і постачальники білоруського бензину з білоруського боку робили все, щоб пояснити, що немає такої загрози з їхнього боку. Я так розумію, що це гіпотетична загроза на сьогодні. З іншого боку, вчора відбулася нарада Міненергетики, яка об'єднувала і виробників, і імпортерів, і мережі всі, і насправді, критичний термін – це 10-14 днів, щоб замінити цей імпорт. Це дуже висококонкурентний ринок. Насправді такий великий обсяг імпорту з Білорусі пов'язаний лише з фізичною близькістю Мозирського заводу до України".
Будь ласка, зачекайте...
Бо просто забороняти - противно вільній ринковій економіці ...
А визначення розміру ввізного мита - суверенне право кожної держави
Ну воні , звиайно, буде ...
Але все буде правильно
І так, щось у мене сумніви щодо доцільності імпорту біларуської електроенергії для країни із 22 атомними реакторами, не кажучи про гідро- і теплові станції.
Назвіть парочку альтернативних постачальників чи коли "гряне грім з неба" почнуть метатися і шукати альтернативних постачальників.
"...а самом деле такой большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине". Источник: https://censor.net/ru/n3269155
Можна подумати альтернативні постачальники будуть ще ближчі і ціни будуть ще нижчі, ну-ну)
Певне в зеленої швалі ринкові ціни на пальне формуються по принципу, чим далі постачальник, тим ціни нижічі)))