Україна за два тижні компенсує імпорт пального з Білорусі, якщо він припиниться, - заступник міністра економіки Качка

У разі, якщо Білорусь раптом припинить постачати пальне на український ринок, Україна знайде альтернативних постачальників і компенсує цей імпорт за два тижні.

Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заступник міністра економіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ. На запитання, чи загрожує Україні колапс у випадку, якщо Білорусь раптом припинить поставки пального, Качка відповів: "По-перше, за останні три дні виробники і постачальники білоруського бензину з білоруського боку робили все, щоб пояснити, що немає такої загрози з їхнього боку. Я так розумію, що це гіпотетична загроза на сьогодні. З іншого боку, вчора відбулася нарада Міненергетики, яка об'єднувала і виробників, і імпортерів, і мережі всі, і насправді, критичний термін – це 10-14 днів, щоб замінити цей імпорт. Це дуже висококонкурентний ринок. Насправді такий великий обсяг імпорту з Білорусі пов'язаний лише з фізичною близькістю Мозирського заводу до України".

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