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Новини Політика України
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Білорусь (5969) паливо (408) Качка (44)

Україна за два тижні компенсує імпорт пального з Білорусі, якщо він припиниться, - заступник міністра економіки Качка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна за два тижні компенсує імпорт пального з Білорусі, якщо він припиниться, - заступник міністра економіки Качка

У разі, якщо Білорусь раптом припинить постачати пальне на український ринок, Україна знайде альтернативних постачальників і компенсує цей імпорт за два тижні.

Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заступник міністра економіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ. На запитання, чи загрожує Україні колапс у випадку, якщо Білорусь раптом припинить поставки пального, Качка відповів: "По-перше, за останні три дні виробники і постачальники білоруського бензину з білоруського боку робили все, щоб пояснити, що немає такої загрози з їхнього боку. Я так розумію, що це гіпотетична загроза на сьогодні. З іншого боку, вчора відбулася нарада Міненергетики, яка об'єднувала і виробників, і імпортерів, і мережі всі, і насправді, критичний термін – це 10-14 днів, щоб замінити цей імпорт. Це дуже висококонкурентний ринок. Насправді такий великий обсяг імпорту з Білорусі пов'язаний лише з фізичною близькістю Мозирського заводу до України".

Також читайте: У Раді зареєстровано 2 проєкти постанови щодо ситуації в Білорусі, до кінця тижня депутати можуть розглянути це питання, - Мережко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Так вы спецом 8 лет ждете пока прекратится чтобы потом как на срачку судорожно начать действовать? А до этого нельзя было заподозрить что Беларусь не самый надежный союзник
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03.06.2021 01:13
+10
Какая нах. бульба это ************** нефть и электричество . Давно пора закрыть пусть в Пакистан продают и Китай.
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03.06.2021 01:51
+6
Так давайте щас сами откажитесь. Будьте принципиальными, раз есть возможность высказать свое "фе" Лукашенко, то сделайте это сейчас...до того, как объявит сам лука.
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03.06.2021 02:16
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Так вы спецом 8 лет ждете пока прекратится чтобы потом как на срачку судорожно начать действовать? А до этого нельзя было заподозрить что Беларусь не самый надежный союзник
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03.06.2021 01:13 Відповісти
Да они суки спецом !!! Торговля на крови, а потом орут почему не закрывают северный поток ? Так закройте этот поток рашке на 2 миллиарда.
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03.06.2021 01:48 Відповісти
Бульба сам себе в ногу выстрелил. Это действительно очень высококонкурентный и денежный рынок. Надо быть полнейшим идиотом чтобы его терять
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03.06.2021 01:44 Відповісти
Какая нах. бульба это ************** нефть и электричество . Давно пора закрыть пусть в Пакистан продают и Китай.
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03.06.2021 01:51 Відповісти
Так давайте щас сами откажитесь. Будьте принципиальными, раз есть возможность высказать свое "фе" Лукашенко, то сделайте это сейчас...до того, как объявит сам лука.
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03.06.2021 02:16 Відповісти
Правльно - так відкрито і сказати - Лука ще не раз не у ту сторону перднеш - і ми не забороняємо (це некошерно Украина за две недели компенсирует импорт топлива из Беларуси, если он прекратится, - замминистра экономики Качка - Цензор.НЕТ 7634) , а вводимо велике мито на поставки з вашої поважаємої країни .
Бо просто забороняти - противно вільній ринковій економіці ... Украина за две недели компенсирует импорт топлива из Беларуси, если он прекратится, - замминистра экономики Качка - Цензор.НЕТ 1141
А визначення розміру ввізного мита - суверенне право кожної держави Украина за две недели компенсирует импорт топлива из Беларуси, если он прекратится, - замминистра экономики Качка - Цензор.НЕТ 397
Ну воні , звиайно, буде ...
Але все буде правильно Украина за две недели компенсирует импорт топлива из Беларуси, если он прекратится, - замминистра экономики Качка - Цензор.НЕТ 2397
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03.06.2021 02:47 Відповісти
она не прекратит, т.к. нищей останется
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03.06.2021 02:47 Відповісти
Белорусы не поставляют,говорят что авария,за день-два исправим.за это время имеющиеся запасы исчерпаются.Через два дня рашка идёт в наступление,а этот "спец" через две недели наладит поставки,через две недели,минимум,топливо может быть дойдёт....Где за это время будут фуйловские войска? Где только набрали этих министров? У них ни ума,ни обычного солдатского соображения!Бедная Украина,за что такие испытания!
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03.06.2021 04:24 Відповісти
А пан Срачка пояснив, на скільки це дорожче обійдеться українцям? Чи, як і завше, в чих срачок на це розуму не вистачає?
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03.06.2021 05:32 Відповісти
так вы,уроды,должны сами его прекратить!
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03.06.2021 05:42 Відповісти
Чому не находять ,чи не компенсують до виборів обіцяли багато. Хіба не зрозуміло до чого все йде. тим більше, якщо є можливість, гроші потрібно витрачати, купуючи наприклад паливо у дружніх країн або налагодити виробництво у себе, тим більше ,що зараз є набагато більше можливостей для цього, не те що на початку нинішньої війни ,коли країна не маючи інших можливостей,(Зразу і на той час), завдяки російскому паливу ,газу, вугіллю, запчастинам до бойової техніки та грошам, з ресурсної сторони, змогла витримати підступну, хитру та потужну навалу .Також згадайте .що на той час нам не було, хоч якоїсь одекватній нападу допомоги . а багато "виражавших глубокую озабоченность" були на ділі більше на стороні загарбника чим на стороні нашої країни.
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03.06.2021 06:08 Відповісти
Так у чому проблема, пане Вутка? Беріть і припиняйте.
І так, щось у мене сумніви щодо доцільності імпорту біларуської електроенергії для країни із 22 атомними реакторами, не кажучи про гідро- і теплові станції.
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03.06.2021 06:32 Відповісти
А можливо них забов'язання є. Певні.
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03.06.2021 07:50 Відповісти
Я так понимаю, что это гипотетическая угроза на сегодня. С другой стороны, вчера состоялось совещание Минэнергетики, которое объединяло и производителей, и импортеров, и сети все, и на самом деле, критический срок - это 10-14 дней, чтобы заменить этот импорт. Источник: https://censor.net/ru/n3269155
Назвіть парочку альтернативних постачальників чи коли "гряне грім з неба" почнуть метатися і шукати альтернативних постачальників.

"...а самом деле такой большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине". Источник: https://censor.net/ru/n3269155
Можна подумати альтернативні постачальники будуть ще ближчі і ціни будуть ще нижчі, ну-ну)
Певне в зеленої швалі ринкові ціни на пальне формуються по принципу, чим далі постачальник, тим ціни нижічі)))
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03.06.2021 08:26 Відповісти
Так відкажіться. Чого чекаєте? Бензин з путлера нафти робиться.
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03.06.2021 15:52 Відповісти
 
 