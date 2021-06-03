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Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін

Створення "Президентського університету", про який 31 травня заявив Володимир Зеленський, заплановане з 2017 року.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми про це знаємо з 2017 року, коли ми завершили розробку концепції ВДНГ на 40 років, представили її громадськості, захистили і затвердили. Розвиток експоцентру передбачений за дев’ятьма напрямками. Один із них — освітній, і весь функціонал освітній сконцентрований в умовному освітньому кластері. Приблизно 16 гектарів території центру, яка вже під забудовою або під якимось спорудами, або є ще недобудована споруда. І у цьому документі передбачено, що ядром цього освітнього кластеру буде університет", - розповів Мушкін.

За його словами, університет буде розташований у північно-східній частині експоцентру. Завершуватиметься цей кластер там, де зараз розташовується Музей науки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення. ВIДЕО

"Там планується будівництво нових споруд і буде інфраструктура для новітнього сучасного університету", - додав Мушкін.

Він наголосив, що поки немає проєктної документації - існує тільки візуальна концептуальна ідея. На території цього освітнього кластеру є недобудована за радянських часів споруда. І директор Національного експоцентру висловив сподівання, що проєкт передбачатиме її демонтаж.

Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Ну-ну... А мені одному здається, що краще на ці шалені гроші замість підготовки кадрів для Сіліконової долини краще б Нептунів наробили і безпілотників. В тім, для цього треба розум, совість і кохання до України. А де тій владі всього того набрати?
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03.06.2021 02:07
+21
Ще треба Пороха спитать - "А що там реально планувалося?" Бо "блазенятам" уже нема віри - "їм "Збрехать - що дурному з гори збігти"!
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03.06.2021 06:04
+17
Не знаю демонтируют ли старое здание, но попилят бабла, то это точно
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03.06.2021 02:36
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Ну-ну... А мені одному здається, що краще на ці шалені гроші замість підготовки кадрів для Сіліконової долини краще б Нептунів наробили і безпілотників. В тім, для цього треба розум, совість і кохання до України. А де тій владі всього того набрати?
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03.06.2021 02:07 Відповісти
Да масштабы уже не те.Клоуны два года назад собирались построить канал с Балтии до черного моря.
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03.06.2021 07:21 Відповісти
Не знаю демонтируют ли старое здание, но попилят бабла, то это точно
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03.06.2021 02:36 Відповісти
обязательно демонтируют, чтобы побольше смета была для распила
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03.06.2021 03:30 Відповісти
Із усіх «приростів» які обіцяв Зеленський при приході до влади помітний лише один - приріст ширини морди у нього і Єрмака!!!! А також у інших «Слуг урода»!
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03.06.2021 08:26 Відповісти
так это Пороха идея, которую Зе выдало как за свою?
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03.06.2021 03:12 Відповісти
Как говорил незабвенный Остап Ибрагимович -"Мы не страдаем от недостатка идей, у нас с исполнителями плохо" ... Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин - Цензор.НЕТ 391
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03.06.2021 03:18 Відповісти
Можешь указать в какой главе какой книги он это сказал?
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03.06.2021 04:06 Відповісти
"Деньги у нас есть, ума у нас не хватает." - Эдуард Николаевич Успенский Цитаты известных личностей
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03.06.2021 08:02 Відповісти
В книге "Золотой телёнок" Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін - Цензор.НЕТ 3167
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03.06.2021 11:48 Відповісти
Идея то Пороха, но концепция 2017-го года не предусматривала оборудование университета жомовой ямой, без которой у науки и образования нет будущего.
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03.06.2021 05:20 Відповісти
Ще треба Пороха спитать - "А що там реально планувалося?" Бо "блазенятам" уже нема віри - "їм "Збрехать - що дурному з гори збігти"!
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03.06.2021 06:04 Відповісти
"В душі не ї[b]у, хлопці" - відповість Порох. І як тоді блазням викручуватись? Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин - Цензор.НЕТ 4020
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03.06.2021 06:13 Відповісти
Та їм як кацапам: "Ему сцы в глаза а он всё - "божья роса"!
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03.06.2021 07:08 Відповісти
ну то піди і запитай у пороха, навіщо отут розказувати, що треба абстрактно зробити?
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03.06.2021 06:43 Відповісти
"Альтернативний"! Де "ріст ВВП при Зеленському"?!!! Ти ж погрожував нам саме цим два роки тому!!! Що ми "обжеремся ікрою"!!! (Правда не уточнив "якою саме": людям деяким уже й кабачкова не по кишені!)
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03.06.2021 06:53 Відповісти
я вже відповідав багато разів
але таких, як ти відповідь не цікавить
таким як ти важливо саме задати питання
а ти знову сцикливо з'їхав з прямого питання
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03.06.2021 07:00 Відповісти
Ану ще раз! Бо я "трохи недочув"! Про те що я і "недобачаю" (особливо коли розплачуюся на ринку чи в магазині) і мову не веду!
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03.06.2021 07:05 Відповісти
Я так зрозумів, що ви цього ушльопка зпаєте давненько.
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03.06.2021 07:13 Відповісти
ніколи не використовуй словосполучення: "Я зрозумів" чи "Я так зрозумів", бо це абсурдне словосполучення
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03.06.2021 07:17 Відповісти
Нічого страшного не має в цьому на відміну від фото зєлєнський в косовороткі.
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03.06.2021 07:21 Відповісти
З яких це зуїв воно ґабсурдне?
"Я так зрозумів" - із цими словами людина висловлює власну інтерпретацію чогось, при цьому підкреслюючи, що це розуміння є суб'єктивним і що людина не претендує на істину в останній інстанції та припускає можливість помилкового судження
...
Ойц, я забув - "мы никогда не ошибаемся! кто неправ, я неправ?! да я те щас!.."
Тоді... так... мабуть, ґабсурдне...
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03.06.2021 07:47 Відповісти
Та не менше шести років! Він і раніше "атличался умом и сообразительностью"! Йому і в рот насеруть - буде кричать: "Це варення!!! Або сливое або яблучне!"
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03.06.2021 07:22 Відповісти
На таких як він, тримається рейтинг сцикуна малороського.
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03.06.2021 07:40 Відповісти
Так Воно себе й ЗеЛенку мало на увазі.
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03.06.2021 18:37 Відповісти
Нет. Прочти статью. Этот директор выставки написал концепцию. Т,е "хорошо бы было", вынес на собрание коллектива ВДНХ, коллектив проголосовал за все хорошее, против всего плохого. И положили в шкаф. Возможно Подоляке доложили, возможно у Ермака сами придумали как распилить7,2 ярда бюджета, но родилась гигантская по масштабам возможного распила идея. Ну и видосик сняли, как положено.
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03.06.2021 08:19 Відповісти
я читал статью, зачем ты говоришь нет и тут же доказываешь мне что, да
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03.06.2021 08:20 Відповісти
А шо, Порошенко работал в 2017-м директором ВДНХ?
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03.06.2021 08:22 Відповісти
нахера ты мне тупі питання задаєш... задавай їх собі перед дзеркалом!
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03.06.2021 08:31 Відповісти
ПОРОХ БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ в 2017 году! тупое?...
Идея образовательного кластера с университетом это не идея директора ВДНХ или коллектива собрания ВДНХ, их дело мелкое, выслушать и обсудить, а идею такую вносит Государственный Аппарат того времени на 2017 год
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03.06.2021 08:39 Відповісти
Концепція розвитку ВДНГ на 40 років
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20 липня 2017 року Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) презентував Концепцію розвитку на 40 років. Вона передбачає перетворення комплексу на культурно-інноваційний центр із системою заємопов'язаних громадських просторів, об'єктів ******** освіти та мистецтва, виставкових потужностей. ВДНГ планує стати прикладом кращих інноваційних технологій, забезпечити умови для навчання, роботи та дозвілля, сприяти сталому підвищенню рівня культурного капіталу нації.
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03.06.2021 08:57 Відповісти
"Мы об этом знаем с 2017 года, когда мы завершили разработку концепции ВДНХ на 40 лет.... Источник: https://censor.net/ru/n3269157

И в этом документе предусмотрено, что ядром этого образовательного кластера будет университет", - рассказал Мушкин. Источник: https://censor.net/ru/n3269157

Университет называется ПРЕЗИДЕНТСКИЙ, идея толкалась сверху, Президентом в 2017 году был Порох. Зеленский украл чужую идею
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03.06.2021 08:25 Відповісти
Ткни пальцем - где?
https://www.slideshare.net/VDNG_official/40-82983199
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03.06.2021 08:58 Відповісти
придурки... не надо строить новый университет... откройте филиалы 10 топ университетов мира... и решится очень много вопросов... но ашкенази этого не понимает...
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03.06.2021 05:34 Відповісти
А топ-10 университетов мира согласятся открыть в Украине свои филиалы?
то-то я не слышал о том, чтобы Оксфорд, Гарвард и тд открывали где-то в других странах свои филиалы. Наверное - потому, что во всех странах одни придурки и никто не догадался...
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03.06.2021 06:49 Відповісти
Это всё запланировал Порох!!!111!1 Зеленский просто вынужден это выполнять!!!111!1 Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин - Цензор.НЕТ 8015
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03.06.2021 05:40 Відповісти
чому змушений? ідеї пороха безсмертні, а його вчення бескінечне і єдине правильне з точки зору мародеризму-бариговізму?
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03.06.2021 06:10 Відповісти
Е-е-еее... Взагалі-то доволі прозорий сарказм на тему самообґрунтування косяків "слуг" іще з 2019 року.
Впороли чергову зуйню (відведення військ, наприклад)? - "это всё Порох подписал, Зеленский просто вынужден выполнять!"
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03.06.2021 06:24 Відповісти
так підписав офіційні міжнародні договорняки чи просто щось планував і мріяв у вузькому колі? Різницю відчуваєш?
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03.06.2021 06:41 Відповісти
"Мы об этом знаем с 2017 года, когда мы завершили разработку концепции ВДНХ на 40 лет, представили ее общественности, защитили и утвердили. Развитие экспоцентра предусмотрено по девяти направлениям. Один из них - образовательный, и весь функционал образовательный сконцентрирован в условном образовательном кластере. Примерно 16 гектаров территории центра, уже под застройкой или под какими-то сооружениями, или еще недостроенное сооружение. И в этом документе предусмотрено, что ядром этого образовательного кластера будет университет", - рассказал Мушкин.Источник: https://censor.net/ru/n3269157

Адже непогано мріяло вузьке коло, що Зеленський дещо почухав і підписав указ про крадівниц... пардон, будівництво!
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03.06.2021 07:29 Відповісти
Як же мені рвалися "очі повидирать" всілякі "альтернативні" "тані лайфи" "лариси номерні" коли я написав на "Цензорі" відразу після виборів: "Зеленський хоче чи не хоче а буде змушений проводить політику Порошенка В іншому випадку він обсереться!" Ох і "вереску" було!!!
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03.06.2021 07:46 Відповісти
Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин - Цензор.НЕТ 5426
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03.06.2021 08:21 Відповісти
Ця бібізяна завжди покращує настрій 🐵🐵🐵
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03.06.2021 09:03 Відповісти
Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін - Цензор.НЕТ 7834
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03.06.2021 09:09 Відповісти
Опять козни барыг. Внушение кловану мыслей на расстоянии))
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03.06.2021 05:54 Відповісти
П - папередник... )))
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03.06.2021 06:10 Відповісти
смішні
плануватти можна і політ на Місяць
ідея то фігня, мільйони шикарних ідей існують
втілення ідеї в життя - оце подвиг
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03.06.2021 06:08 Відповісти
...а втілення ідеї в життя "слугами наріду" - оце пздць.
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03.06.2021 07:37 Відповісти
Фишка в том, что вакцину не изобретают, а создают.
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03.06.2021 06:56 Відповісти
На Расеи всё из ..опы.
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03.06.2021 06:59 Відповісти
Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин

==================
Просто все не так поняли Зеленского. Порошенко виноват!
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03.06.2021 06:54 Відповісти
"Мы об этом знаем с 2017 года, когда мы завершили разработку концепции ВДНХ на 40 лет, представили ее общественности, защитили и утвердили. Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин - Цензор.НЕТ 9556 может вначале закончим войну, а университетские деньги можно перенаправить на изготовление ракет "Земля - Воздух"Источник: https://censor.net/ru/n3269157
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03.06.2021 06:56 Відповісти
"СТАЛАСЬ БІДА! МЕТАСТАЗИ В ОБОХ ЛЕГЕНЯХ. ВРЯТУЙТЕ МОЛОДУ МАТІР" ЧАСУ МАЛО. ЗРОБІТЬ ХОЧ РЕП0СТ ТА+Червень 2, 2021 editor7Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин - Цензор.НЕТ 3309Шановні володарчани! Українці!!! Звертаюсь до Вас знову за допомогою. Меланома!!! Рак!!!! Допоможемо боротися з хворобою!!! Спіткала біда молоду жінку ПУЗІЙ АЛЬОНУ МИКОЛАЇВНУ, 26 років смт. Володарка Вже другий рік проходить життя в діагнозі, довго існуюча родимка поділила життя на ДО Читати далі …
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03.06.2021 07:04 Відповісти
Там уже без шансів.
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03.06.2021 07:53 Відповісти
А що там ще Порох зпідтишка "назаплановував", щоб "садити в калюжу" ЗЕ?
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03.06.2021 07:07 Відповісти
А там и Феофания с Пирогово,в свете грядущей продажи земли.
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03.06.2021 08:06 Відповісти
Стройте его в Криаом -рогу,культурном центре зедебилов.
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03.06.2021 08:34 Відповісти
т.е. даже что-то придумать уже ленятся...тупо по старым конспектам Пороха шпарят ))))
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03.06.2021 08:42 Відповісти
Скромность Порошенко сыграла с ним злую шутку. Не постеснялся бы нам рассказать о своих планах закрыть каналы Медведчука в 2018 г., открыть уголовное дело Медведчука в 2019 г., построить институт будущего в 2017 г. - не проиграл бы президентские выборы.
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03.06.2021 08:44 Відповісти
киви будет ректором ?
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03.06.2021 08:53 Відповісти
и тут дуремар вляпался, присвоил заслуги бывшей власти ))
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03.06.2021 08:54 Відповісти
Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін - Цензор.НЕТ 4551

На реалізацію цих планів потрібно залучити інвестиції у розмірі від 170 до 350 мільйонів євро та строком на 40 років. Залучати бюджетні кошти для втілення концепції ВДНГ не планується. Необхідне фінансування керівництво комплексу збирається зібрати через державно-приватне партнерство (1). Підхід до розвитку території - «антикрихкість», коли система, створена за рахунок окремих бізнес-кейсів, стає тільки сильнішою від непередбачуваних несподіванок майбутнього.
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03.06.2021 09:00 Відповісти
То це не ідея "велічайшего"? Він її вкрав у ненависного Порошенка?
Та не може бути, шо ви тАкоє гАваріте?
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03.06.2021 09:57 Відповісти
Так у ПАПы хватило ума в период войны отложить его постройку и выкроить на ВСУ миллиарды грн,а вот у Зе нет..
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03.06.2021 10:14 Відповісти
Бо для одного- "Україна- понад усе"! Для другого"- Какаяразница."
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03.06.2021 10:25 Відповісти
Как элегантно и непринужденно эта жидовская кодла перевела все стрелки на Петрушу.
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03.06.2021 11:50 Відповісти
 
 