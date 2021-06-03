Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін
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Створення "Президентського університету", про який 31 травня заявив Володимир Зеленський, заплановане з 2017 року.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми про це знаємо з 2017 року, коли ми завершили розробку концепції ВДНГ на 40 років, представили її громадськості, захистили і затвердили. Розвиток експоцентру передбачений за дев’ятьма напрямками. Один із них — освітній, і весь функціонал освітній сконцентрований в умовному освітньому кластері. Приблизно 16 гектарів території центру, яка вже під забудовою або під якимось спорудами, або є ще недобудована споруда. І у цьому документі передбачено, що ядром цього освітнього кластеру буде університет", - розповів Мушкін.
За його словами, університет буде розташований у північно-східній частині експоцентру. Завершуватиметься цей кластер там, де зараз розташовується Музей науки.
"Там планується будівництво нових споруд і буде інфраструктура для новітнього сучасного університету", - додав Мушкін.
Він наголосив, що поки немає проєктної документації - існує тільки візуальна концептуальна ідея. На території цього освітнього кластеру є недобудована за радянських часів споруда. І директор Національного експоцентру висловив сподівання, що проєкт передбачатиме її демонтаж.
Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
але таких, як ти відповідь не цікавить
таким як ти важливо саме задати питання
а ти знову сцикливо з'їхав з прямого питання
"Я так зрозумів" - із цими словами людина висловлює власну інтерпретацію чогось, при цьому підкреслюючи, що це розуміння є суб'єктивним і що людина не претендує на істину в останній інстанції та припускає можливість помилкового судження
...
Ойц, я забув - "мы никогда не ошибаемся! кто неправ, я неправ?! да я те щас!.."
Тоді... так... мабуть, ґабсурдне...
Идея образовательного кластера с университетом это не идея директора ВДНХ или коллектива собрания ВДНХ, их дело мелкое, выслушать и обсудить, а идею такую вносит Государственный Аппарат того времени на 2017 год
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20 липня 2017 року Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) презентував Концепцію розвитку на 40 років. Вона передбачає перетворення комплексу на культурно-інноваційний центр із системою заємопов'язаних громадських просторів, об'єктів ******** освіти та мистецтва, виставкових потужностей. ВДНГ планує стати прикладом кращих інноваційних технологій, забезпечити умови для навчання, роботи та дозвілля, сприяти сталому підвищенню рівня культурного капіталу нації.
И в этом документе предусмотрено, что ядром этого образовательного кластера будет университет", - рассказал Мушкин. Источник: https://censor.net/ru/n3269157
Университет называется ПРЕЗИДЕНТСКИЙ, идея толкалась сверху, Президентом в 2017 году был Порох. Зеленский украл чужую идею
https://www.slideshare.net/VDNG_official/40-82983199
то-то я не слышал о том, чтобы Оксфорд, Гарвард и тд открывали где-то в других странах свои филиалы. Наверное - потому, что во всех странах одни придурки и никто не догадался...
Впороли чергову зуйню (відведення військ, наприклад)? - "это всё Порох подписал, Зеленский просто вынужден выполнять!"
Адже непогано мріяло вузьке коло, що Зеленський дещо почухав і підписав указ про крадівниц... пардон, будівництво!
плануватти можна і політ на Місяць
ідея то фігня, мільйони шикарних ідей існують
втілення ідеї в життя - оце подвиг
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Просто все не так поняли Зеленского. Порошенко виноват!
На реалізацію цих планів потрібно залучити інвестиції у розмірі від 170 до 350 мільйонів євро та строком на 40 років. Залучати бюджетні кошти для втілення концепції ВДНГ не планується. Необхідне фінансування керівництво комплексу збирається зібрати через державно-приватне партнерство (1). Підхід до розвитку території - «антикрихкість», коли система, створена за рахунок окремих бізнес-кейсів, стає тільки сильнішою від непередбачуваних несподіванок майбутнього.
Та не може бути, шо ви тАкоє гАваріте?