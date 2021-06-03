Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін

Створення "Президентського університету", про який 31 травня заявив Володимир Зеленський, заплановане з 2017 року.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми про це знаємо з 2017 року, коли ми завершили розробку концепції ВДНГ на 40 років, представили її громадськості, захистили і затвердили. Розвиток експоцентру передбачений за дев’ятьма напрямками. Один із них — освітній, і весь функціонал освітній сконцентрований в умовному освітньому кластері. Приблизно 16 гектарів території центру, яка вже під забудовою або під якимось спорудами, або є ще недобудована споруда. І у цьому документі передбачено, що ядром цього освітнього кластеру буде університет", - розповів Мушкін.

За його словами, університет буде розташований у північно-східній частині експоцентру. Завершуватиметься цей кластер там, де зараз розташовується Музей науки.

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"Там планується будівництво нових споруд і буде інфраструктура для новітнього сучасного університету", - додав Мушкін.

Він наголосив, що поки немає проєктної документації - існує тільки візуальна концептуальна ідея. На території цього освітнього кластеру є недобудована за радянських часів споруда. І директор Національного експоцентру висловив сподівання, що проєкт передбачатиме її демонтаж.

Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн.

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