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Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Представники США й Німеччини обговорили

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван обговорив з радником канцлера Німеччини із закордонних справ і безпеки Яном Хеккером "Північний потік-2" та низку інших регіональних і глобальних питань

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

"Експерти з обох урядів обговорили трубопровід "Північний потік-2", зокрема занепокоєність США з приводу ризиків, які він становить для України і європейської енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні адміністрації США.

Крім того, вони говорили про "майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО, важливість забезпечення енергетичного майбутнього Європи, колективні зусилля щодо обміну вакцинами проти COVID-19, координацію в галузі кібербезпеки і реагування на атаки вимагачів, а також про пріоритети зовнішньої політики, включно з Росією, Україною, Іраном, Сахельським регіоном і Західними Балканами".

Зі свого боку заступник радника з національної безпеки Даліп Сінгх зустрівся з економічним радником канцлера ФРН Ларсом-Хендріком Реллером, щоб обговорити низку економічних питань. Серед іншого обговорювалися майбутні зустрічі лідерів G7, розподіл доз вакцин, примусова праця, відновлення економіки після COVID-19 і безпека мереж 5G.

Читайте також: Екологи просять морське відомство Німеччини перевірити "Північний потік-2" на відповідність цілям щодо клімату

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
А наши толстые паны сидят и думают "нахрена нам газ напрямую, лучше купим его дороже, но с виртуальным реверсом. Всё равно платить будем не мы, а народ Украины. А прибыль наша будет".
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03.06.2021 07:36
+3
Уже даже не смешно.Озабоченности,обеспокоенности...Сидят такие жирные бюргеры и думают "нахрена нам тот СП с газом напрямую и дешевле,ведь мы можем газ покупать через Украину и дороже.Выстрелим сами себе в ногу,чтобы нас обеспокоеностями не озаботили".
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03.06.2021 07:26
+3
це тому, що Петро Олексійович ніколи не бреше
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03.06.2021 07:36
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Как это мило... Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 7506
"Мы пообсуждаем здесь, а вы стройте... стройте.
И побыстрее, зима на носу".
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03.06.2021 07:19 Відповісти
Обговорили,одобрили,всё ок!немцы запустят на отопительный сезон
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03.06.2021 08:16 Відповісти
До речі про газ
Телеканал "Прямий" видалив з архіву і з усіх трансляцій в т.ч і Ю-туб канал інтерв'ю Ю. Луценко Тарасику Березовцю, де він прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні)) Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 9145 Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 9145
Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 4797
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03.06.2021 07:24 Відповісти
Эфир с Луценко на канале Порошенко об их отношениях с Джулиани молниеносно сняли с повтора на канале и намертво удалили со страниц "Прямого" в YouTube и Facebook.
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03.06.2021 07:33 Відповісти
це тому, що Петро Олексійович ніколи не бреше
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03.06.2021 07:36 Відповісти
Ніколи не не бреше.
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03.06.2021 07:37 Відповісти
По сравнению с тобой? Да. Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки - Цензор.НЕТ 181
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03.06.2021 09:08 Відповісти
В своем интервью Луценко, в частности, вспомнил о «пленках Медведчука». Он фактически подтвердил, что записи разговоров, которые фигурируют в уголовном производстве в отношении нардепа «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, правдивы.
По его словам, в 2016-2019 годах генпрокуратура не знала ни об одной из этих записей. Он сказал, что разговаривал со своим предшественником - генпрокурором Виталием Яремой, который также сказал, что ничего не знал о записях. Я смотрю - ты альтернативно одарённый? Где тут "прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні"? Не списдел - не зебил? Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки - Цензор.НЕТ 1271
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03.06.2021 09:07 Відповісти
Уже даже не смешно.Озабоченности,обеспокоенности...Сидят такие жирные бюргеры и думают "нахрена нам тот СП с газом напрямую и дешевле,ведь мы можем газ покупать через Украину и дороже.Выстрелим сами себе в ногу,чтобы нас обеспокоеностями не озаботили".
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03.06.2021 07:26 Відповісти
А наши толстые паны сидят и думают "нахрена нам газ напрямую, лучше купим его дороже, но с виртуальным реверсом. Всё равно платить будем не мы, а народ Украины. А прибыль наша будет".
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03.06.2021 07:36 Відповісти
Я сам не пойму.
Если война, то какой транзит?
Если транзит, то какая война?
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03.06.2021 08:02 Відповісти
"немає такої підстави, щоб розумна істота відмовилася від посади в керівництві газпрому. (швондер, рейхсканцлер)
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03.06.2021 07:48 Відповісти
А что тебе ближе (читай - выгоднее), наш полосатый колорадский друг?
Наша война или наш транзит?
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03.06.2021 08:03 Відповісти
бла-бла-бла
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03.06.2021 08:35 Відповісти
Яке ж буде енергетичне майбутнє ЄС коли РФ поступатиме так як з Україною в 2009 році? Чи може РФ дасть такі "гарантії" як і по Будапештському меморандуму?
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03.06.2021 08:49 Відповісти
Нам потрібно свою економіку і державу будувати, але немае з ким всі все крадуть і продають, керівники мудрі,
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03.06.2021 10:59 Відповісти
 
 