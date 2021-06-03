Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки
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Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван обговорив з радником канцлера Німеччини із закордонних справ і безпеки Яном Хеккером "Північний потік-2" та низку інших регіональних і глобальних питань
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.
"Експерти з обох урядів обговорили трубопровід "Північний потік-2", зокрема занепокоєність США з приводу ризиків, які він становить для України і європейської енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні адміністрації США.
Крім того, вони говорили про "майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО, важливість забезпечення енергетичного майбутнього Європи, колективні зусилля щодо обміну вакцинами проти COVID-19, координацію в галузі кібербезпеки і реагування на атаки вимагачів, а також про пріоритети зовнішньої політики, включно з Росією, Україною, Іраном, Сахельським регіоном і Західними Балканами".
Зі свого боку заступник радника з національної безпеки Даліп Сінгх зустрівся з економічним радником канцлера ФРН Ларсом-Хендріком Реллером, щоб обговорити низку економічних питань. Серед іншого обговорювалися майбутні зустрічі лідерів G7, розподіл доз вакцин, примусова праця, відновлення економіки після COVID-19 і безпека мереж 5G.
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"Мы пообсуждаем здесь, а вы стройте... стройте.
И побыстрее, зима на носу".
Телеканал "Прямий" видалив з архіву і з усіх трансляцій в т.ч і Ю-туб канал інтерв'ю Ю. Луценко Тарасику Березовцю, де він прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні))
По его словам, в 2016-2019 годах генпрокуратура не знала ни об одной из этих записей. Он сказал, что разговаривал со своим предшественником - генпрокурором Виталием Яремой, который также сказал, что ничего не знал о записях. Я смотрю - ты альтернативно одарённый? Где тут "прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні"? Не списдел - не зебил?
Если война, то какой транзит?
Если транзит, то какая война?
Наша война или наш транзит?