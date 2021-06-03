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За добу не зафіксовано порушень режиму "тиші" на Донбасі, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу не зафіксовано порушень режиму

За минулу добу 2 червня і станом на 7:00 ранку 3 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, напередодні було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Російські окупанти били з 82-мм мінометів, кулеметів та СПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська від початку доби режим припинення вогню на Донбасі не порушували, однак ворог накопичує військову техніку, - штаб ООС

За добу не зафіксовано порушень режиму тиші на Донбасі, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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За сутки не зафиксировано нарушений режима "тишины" на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2307
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03.06.2021 07:50 Відповісти
и наступил мир...
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03.06.2021 08:02 Відповісти
настроение не то....
(ихтамнеты укрылись пледом и читают Есенина... ну или тупо нажрались стекломоя)))
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03.06.2021 08:36 Відповісти
Накануне встречи с Байденом ***** устроило тишину.
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03.06.2021 08:55 Відповісти
 
 