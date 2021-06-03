За добу не зафіксовано порушень режиму "тиші" на Донбасі, - штаб ОС
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За минулу добу 2 червня і станом на 7:00 ранку 3 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, напередодні було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Російські окупанти били з 82-мм мінометів, кулеметів та СПГ.
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(ихтамнеты укрылись пледом и читают Есенина... ну или тупо нажрались стекломоя)))