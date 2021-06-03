За добу не зафіксовано порушень режиму "тиші" на Донбасі, - штаб ОС

За минулу добу 2 червня і станом на 7:00 ранку 3 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, напередодні було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Російські окупанти били з 82-мм мінометів, кулеметів та СПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська від початку доби режим припинення вогню на Донбасі не порушували, однак ворог накопичує військову техніку, - штаб ООС