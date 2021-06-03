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Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник

Приєднання України до НАТО та Європейського Союзу дозволить покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та уникнути нової великомасштабної війни в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю головному німецькому журналу у сфері безпеки ".loyal".

"Бо тільки так (завдяки приєднанню України до НАТО та ЄС. – Ред.) можна покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та все ж уникнути нової великомасштабної війни в Європі. Лише взяття України, яка звісно вноситиме свій вагомий внесок у спільну безпеку, під захист НАТО може відлякати Росію від нових воєнних вторгнень", - заявив Мельник.

Український посол вказав на те, що найкращими прикладами стабілізуючої та миротворчої ролі НАТО є вступ балтійських країн та Польщі.

"Москва тільки тоді наважиться здійснити новий збройний напад, коли буде впевнена, що зможе контролювати ініційований конфлікт. Допоки Україна не є членом Альянсу, допоки існує цей небезпечний вакуум сили, ми і надалі будемо залишатися жертвою російського експансіонізму - із небезпечними наслідками для усього континенту. Навряд чи такий сценарій відповідатиме інтересам і Німеччини, і США", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства

Дипломат також зазначив, що наразі німецькі партнери не розділяють це бачення України, "бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна". Однак ця дилема є "притягнутою за вуха": "Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Європейського Союзу відповідає інтересам ФРН".

Мельник переконаний, що якби Україна невдовзі вступила до НАТО, "то це однозначно б стало важливим внеском у безпеку всієї Європи".

"Це було б також чітким сигналом Москві, тоді б Путін нарешті зрозумів, що йому не все дозволено, і тоді б нарешті зазнала краху і його злочинна стратегія – відділити Україну від решти Європи та розтоптати її чобітьми російських солдатів", - сказав він.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сигнал від НАТО стосовно підтвердження політики відкритих дверей для України та представлення сильного аргументу щодо того, що Росія не матиме голосу в Альянсі, нині як ніколи актуальний для Києва.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2999
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03.06.2021 07:57
+12
А что сделал в направлении НАТО клоун со своей зеленой шоблой??
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03.06.2021 08:08
+12
Ви, кацапскіе Ніщенко , точно никому не потрібні 😀😀😀
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03.06.2021 08:27
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Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2999
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03.06.2021 07:57 Відповісти
і гордон добрехався разом з антохою гєращенком, і ти добрешешся Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 288
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03.06.2021 08:19 Відповісти
Владимир Кокаинович может бить членом только по роялю ..но не в НАТО!
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03.06.2021 09:14 Відповісти
Главное,чтобы кацапня за щеку брала 30 лет.
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03.06.2021 08:01 Відповісти
Не плануй так "надовго"! Якщо Китай прийняв геополітично-демографічне рішення дозволить своїм громадянам мать по троє дітей - значить вони відводять собі час на анексію Сибіру і Далекого Сходу не більше 20-ти років! Треба ж буде кимось той Сибір заселять і колонізувать! Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5981!!!
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03.06.2021 08:11 Відповісти
Правильно!вас туда никто не берёт!
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03.06.2021 08:15 Відповісти
За нас не "валнавайся"! Ти краще "валнуйся про інше - вас у Сибіру китайці залишать жить у якості "національної меншини"? Чи виселять у Мордовію? Є ще два варіанти: загнать вас у концтабори поки ви не "окитаїтеся" і не навчитеся працювать чи просто - постріляють і пустять на добрива - підвищувать урожайність "північних територій"!
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03.06.2021 08:41 Відповісти
Вот блин,всё не так как тебе хочеться!ну диванный мечтатель,фантазирую дальше!
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03.06.2021 09:40 Відповісти
Та будь ласка! "Фантазируй" далі!
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03.06.2021 09:54 Відповісти
Спасибо,ты добрый,хороший человек.
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03.06.2021 10:30 Відповісти
Я знаю! "Хірурги" також добрими бувають
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03.06.2021 11:01 Відповісти
только аудит фонда борьбы с вирусом(международный, конечно) поможет. И ничто другое)
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03.06.2021 08:01 Відповісти
Украине сегодня нужна революция народа против негодяев - олигархов, депутатов и преступных законом, принятых ими. В 1991 году ситуация для Украины была намного лучше.
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03.06.2021 08:02 Відповісти
Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3847
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03.06.2021 08:08 Відповісти
Паршивая немчура так не считает. Прогнила и разложена кацапским баблом.
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03.06.2021 08:04 Відповісти
А что сделал в направлении НАТО клоун со своей зеленой шоблой??
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03.06.2021 08:08 Відповісти
все сделали наоборот - для того и были поставлены
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03.06.2021 08:10 Відповісти
У него и спроси.
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03.06.2021 08:23 Відповісти
Ты им это сможешь громко заявить, когда нас примут в ЕС и в НАТО. Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7510
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03.06.2021 08:09 Відповісти
Зачем?
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03.06.2021 08:25 Відповісти
Чтобы они поняли с кем имеют дело. Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5846
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03.06.2021 08:27 Відповісти
Зачем им это понимать? Когда нас примут в ЕС и НАТО это будет конрпродуктивно.
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03.06.2021 08:41 Відповісти
А сегодня обзывать партнёров "паршивой немчурой" ты считаешь продуктивным?
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03.06.2021 08:53 Відповісти
Сегодня-да. Украина ещё не в ЕС и НАТО в основном из-за позиции Германии. Каждому по делам его.
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03.06.2021 09:00 Відповісти
Это верно.
И тебе в том числе.
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03.06.2021 09:06 Відповісти
Взаимно.
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03.06.2021 09:10 Відповісти
Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6285 Kakel, ты где? Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2500
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03.06.2021 08:07 Відповісти
Ключовий пріоритет - НАТО.
Щодо ЄС, не факт що нам обов'язково вступати до клубу стурбованих із перспективою перетворення на халіфат чи джамахірію. Достатньо такого рівня партнерства, яке мають Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.
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03.06.2021 08:07 Відповісти
Почему в статье ни слова про слова Мельника о ядерном статусе Украины? А он говорил что Украина оставляет за собой право восстановить ядерный статус.
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03.06.2021 08:07 Відповісти
"Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания." (С)
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03.06.2021 08:11 Відповісти
Так что вы выбрали козу или дом? Желание или возможность?
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03.06.2021 08:19 Відповісти
Я знаю, ты возьмёшь кредит у МВФ, но продашь землю под домом. Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 553
А я предпочитаю ставить перед собой реальные планы, исходя из своих желаний и возможностей.
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03.06.2021 08:25 Відповісти
Ну за меня вы отчитались, ума у вас хватило на это, а за себя почему не получается? Своим умом для себя жить не можете, только для других? Ну так что первичнее желание или возможности? Сможете для себя определиться.
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03.06.2021 10:30 Відповісти
Что то кислыми щами поперло из монитора...
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03.06.2021 13:59 Відповісти
ни козы, ни дома, одна разбитая клоуном пианина
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03.06.2021 08:39 Відповісти
Мріяла бабця про молодість...
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03.06.2021 09:00 Відповісти
Ну это кого что волнует.
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03.06.2021 16:06 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/politics/posol-ukrainyi-v-germanii-rasskazal-o-vosstanovlenii-yadernogo-statusa.htm
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03.06.2021 08:08 Відповісти
А бабка меркелья и штангельмайер так не считают, ибо там, даже ас обильно потеет от нордстримовских купюрных откатов!
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03.06.2021 08:10 Відповісти
Саме тому треба добре поміркувати, чи варто нам вступати до неєвропейської Європи із бабою Меркантіль та іншими мікронами. До того ж оце "больше мигрантов, мечетей и толерантности" після страшних терактів 2015 року в Парижі - ...вибачте, гнидко.
І взагалі у нас тут своя ґатмосфера )))
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03.06.2021 08:25 Відповісти
«Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено»

Правильно .

Надо спокойно строить военные базы в Украине для НАТО и ВР принять постановление , по размещению этих баз в Украине - двери для НАТО открыты .
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03.06.2021 08:10 Відповісти
Еще в 2008 похерили заявку Грузии и Украины. Франция и Германия тогда проголосовали против.
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03.06.2021 08:18 Відповісти
Всегда в нашей стране ставят не выполнимые цели, раньше (в УССР) строили коммунизм, теперь вступление в ЕС и НАТО. А реально, глупость, тупость, кумовство и воровство.........
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03.06.2021 08:15 Відповісти
невыполнимые
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03.06.2021 09:18 Відповісти
Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9185
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03.06.2021 08:16 Відповісти
Американские стратегические бомбардировщики B-52 за один день пролетели над десятками стран НАТО в Северной Америке и Европе в сопровождении истребителей союзников. Операция проводилась в рамках учений Allied Sky и "в поле видимости России".

https://news.obozrevatel.com/abroad/v-nato-otpravili-poslanie-putinu-masshtabnyimi-manevrami-v-nebe-nad-evropoj-video.htm
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03.06.2021 08:17 Відповісти
З
такою корупцією, як в Україні, кому ми потрібні, крім того, з воєнним
конфліктом.
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03.06.2021 08:17 Відповісти
Ви, кацапскіе Ніщенко , точно никому не потрібні 😀😀😀
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03.06.2021 08:27 Відповісти
Воєнним конфліктом? А ти випадково не уху їв?
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03.06.2021 08:36 Відповісти
внезапные вскрики "идем в Евро, идем в нату" -- все равно что пукать в воду и смотреть, как круги расходятся
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03.06.2021 08:23 Відповісти
Умные люди говорят, глупые не слушают или не способны осознать! Безнаказанность порождает наглость в действиях! Россия как раз из таких и демонстрирует свою агрессию! А Запад всё пытается ублажить агрессора! Было уже точно такое с Гитлером! Закончилось второй мировой войной!
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03.06.2021 08:27 Відповісти
І не тільки рашу. "Ублажать агрессора" це взагалі якийсь мазохістичний європріоритет. Закінчиться, блть, єврохаліфатом і шаріатом. Доведеться джізью платити, якщо бошки не повідрізають.
Для порівняння, США після 9/11 швидко й рішуче почали роздавати муслімам пзди, а не розсипатися у толерантності.
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03.06.2021 08:42 Відповісти
Украине надо укреплять отношения со странам ВОСТОЧНОГО БЛОКА НАТО . Вот Зе пригласил австрийского канцлера Курца в Украину . Надо формировать противовес лоббистам раши Меркель и Макрону
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03.06.2021 08:31 Відповісти
Це ще поки сонце зійде, то роса очі виїсть. На перших порах статус союзника США хоча б мати, але США бачать з ким "кашу можна варити".
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03.06.2021 08:35 Відповісти
Блин, сайт резервистов бундесвера типа "одноклассники" назван главным журналом по безопасности Германии? Тогда рогатка - одно из самых разрушающих орудий, придуманных человечеством, а я - дедушка папы римского!
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03.06.2021 08:35 Відповісти
Зе слабее Порошенко в внешней политике...жаль что не оправдал надежд народа на прорыв... больше бла бла бла т.к. не смог сформировать сильную команду в ОП. Но и не самый худший вариант, но повторно за него голосовать уже не буду..
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03.06.2021 08:38 Відповісти
Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4903
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03.06.2021 08:41 Відповісти
Як вам не встидно?!
Негайно приберіть ґавтовподобайку!
Це, між іншим, один із топових новинних ресурсів України, а не кунсткамера патологічних збочень!
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03.06.2021 08:52 Відповісти
Не сомневался ни разу в твоей зеословости ,теперь будешь за *крепкого хозяйственника*бойка голосить ....
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03.06.2021 14:04 Відповісти
Т.е. в ближайшие 10-15 лет не отпугнем?
Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6040
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03.06.2021 08:46 Відповісти
Есть две силы росия и сша
Вспомните кубу 60годы
Что делали сша чтобы захватить кубу
Помню день когда вся страна сидела у радиоприемников
ждали 13 часов
Начнется война или нет
Сколько было радости когда объявили /конфлик улажен /
Украина /куба для росии/ если будет в нато
И росия этого не допустит
А на конфлик никто не пойдет это надо понимать
Хотя будут ,,очень очень,, озабочены
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03.06.2021 09:37 Відповісти
Ватничек ,пропаленный папЫроской беломор, Засраха сейчас практически НИКТО, недострана 3го мира с 1% ввп мирового за счет сырья ! Сказки про вЯличие и военную мощь Засрахи ,накатывая вату, будешь на срусайтах...
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03.06.2021 14:10 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"©
Этот дебил хоть бы фамилию не позорил (Мельник на немецком - Müller). Сказано же ясно - "ЕС не готов к расширению в ближайшее время" (от слова - лет на тридцать). А за Северо-Атлантический Альянс недвусмысленно гаркнула пафосная бабища Витуля Нуланд - "Хрен вам, а не НАТО". Ну так чё зря канючить?
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03.06.2021 09:55 Відповісти
Вони казали і кажуть: "Реформи. Боротьба з корупцією і Welcome !!!"
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03.06.2021 10:04 Відповісти
Еще один пердачило хрюсский порвала гражданка НАТА
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03.06.2021 14:12 Відповісти
Ты хоть знаешь, как слово "русский" переводится на украинский язык?
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03.06.2021 15:06 Відповісти
Нет никаких *русских* и не было до 1721 года ,пока ***** 1й не обозвал так основной этнос населяющий московию - татаромордву ! А Русь - это про Киевскую Русь- Украину, руськие,русины .Нет у вас никакой 1000летней истории ,вы- осколок Орды и основал Мац кву Менге хан
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03.06.2021 15:21 Відповісти
Так как слово "русский" переводится на украинский язык? Или не знаешь?
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03.06.2021 15:27 Відповісти
И ещё. По поводу Орды. Исторический факт: сам Данило Галицкий ездил в Орду за ярлыком на Галицкое княжение и пред ханом признал себя татарским подручным холопом. Что уж там говорить о территориях к востоку от Галичины? Такие были времена - "Татарщина". Так что сильно не зазнавайся.
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03.06.2021 16:14 Відповісти
Про це розумні люди казали ще в 2014. І робили, все для того, щоб це втілити.
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03.06.2021 10:01 Відповісти
Наші будуть красти а НАТО їх охраняти, непогано придумано.
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03.06.2021 10:19 Відповісти
..попутно разрушая обороноспособность Державы и уменьшая боеготовность ВСУ..Ведь в"зеленых"умах НАТО нам очень обязано помогать..
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03.06.2021 11:48 Відповісти
увы, но эвропа понять этого не желает.....
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03.06.2021 12:40 Відповісти
 
 