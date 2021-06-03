Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник
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Приєднання України до НАТО та Європейського Союзу дозволить покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та уникнути нової великомасштабної війни в Європі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю головному німецькому журналу у сфері безпеки ".loyal".
"Бо тільки так (завдяки приєднанню України до НАТО та ЄС. – Ред.) можна покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та все ж уникнути нової великомасштабної війни в Європі. Лише взяття України, яка звісно вноситиме свій вагомий внесок у спільну безпеку, під захист НАТО може відлякати Росію від нових воєнних вторгнень", - заявив Мельник.
Український посол вказав на те, що найкращими прикладами стабілізуючої та миротворчої ролі НАТО є вступ балтійських країн та Польщі.
"Москва тільки тоді наважиться здійснити новий збройний напад, коли буде впевнена, що зможе контролювати ініційований конфлікт. Допоки Україна не є членом Альянсу, допоки існує цей небезпечний вакуум сили, ми і надалі будемо залишатися жертвою російського експансіонізму - із небезпечними наслідками для усього континенту. Навряд чи такий сценарій відповідатиме інтересам і Німеччини, і США", - заявив він.
Дипломат також зазначив, що наразі німецькі партнери не розділяють це бачення України, "бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна". Однак ця дилема є "притягнутою за вуха": "Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Європейського Союзу відповідає інтересам ФРН".
Мельник переконаний, що якби Україна невдовзі вступила до НАТО, "то це однозначно б стало важливим внеском у безпеку всієї Європи".
"Це було б також чітким сигналом Москві, тоді б Путін нарешті зрозумів, що йому не все дозволено, і тоді б нарешті зазнала краху і його злочинна стратегія – відділити Україну від решти Європи та розтоптати її чобітьми російських солдатів", - сказав він.
Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сигнал від НАТО стосовно підтвердження політики відкритих дверей для України та представлення сильного аргументу щодо того, що Росія не матиме голосу в Альянсі, нині як ніколи актуальний для Києва.
Будь ласка, зачекайте...
И тебе в том числе.
Щодо ЄС, не факт що нам обов'язково вступати до клубу стурбованих із перспективою перетворення на халіфат чи джамахірію. Достатньо такого рівня партнерства, яке мають Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.
Имею возможность купить козу, но не имею желания." (С)
А я предпочитаю ставить перед собой реальные планы, исходя из своих желаний и возможностей.
І взагалі у нас тут своя ґатмосфера )))
Правильно .
Надо спокойно строить военные базы в Украине для НАТО и ВР принять постановление , по размещению этих баз в Украине - двери для НАТО открыты .
https://news.obozrevatel.com/abroad/v-nato-otpravili-poslanie-putinu-masshtabnyimi-manevrami-v-nebe-nad-evropoj-video.htm
такою корупцією, як в Україні, кому ми потрібні, крім того, з воєнним
конфліктом.
Для порівняння, США після 9/11 швидко й рішуче почали роздавати муслімам пзди, а не розсипатися у толерантності.
Негайно приберіть ґавтовподобайку!
Це, між іншим, один із топових новинних ресурсів України, а не кунсткамера патологічних збочень!
Вспомните кубу 60годы
Что делали сша чтобы захватить кубу
Помню день когда вся страна сидела у радиоприемников
ждали 13 часов
Начнется война или нет
Сколько было радости когда объявили /конфлик улажен /
Украина /куба для росии/ если будет в нато
И росия этого не допустит
А на конфлик никто не пойдет это надо понимать
Хотя будут ,,очень очень,, озабочены
Этот дебил хоть бы фамилию не позорил (Мельник на немецком - Müller). Сказано же ясно - "ЕС не готов к расширению в ближайшее время" (от слова - лет на тридцать). А за Северо-Атлантический Альянс недвусмысленно гаркнула пафосная бабища Витуля Нуланд - "Хрен вам, а не НАТО". Ну так чё зря канючить?