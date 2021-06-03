Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник

Приєднання України до НАТО та Європейського Союзу дозволить покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та уникнути нової великомасштабної війни в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю головному німецькому журналу у сфері безпеки ".loyal".

"Бо тільки так (завдяки приєднанню України до НАТО та ЄС. – Ред.) можна покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та все ж уникнути нової великомасштабної війни в Європі. Лише взяття України, яка звісно вноситиме свій вагомий внесок у спільну безпеку, під захист НАТО може відлякати Росію від нових воєнних вторгнень", - заявив Мельник.

Український посол вказав на те, що найкращими прикладами стабілізуючої та миротворчої ролі НАТО є вступ балтійських країн та Польщі.

"Москва тільки тоді наважиться здійснити новий збройний напад, коли буде впевнена, що зможе контролювати ініційований конфлікт. Допоки Україна не є членом Альянсу, допоки існує цей небезпечний вакуум сили, ми і надалі будемо залишатися жертвою російського експансіонізму - із небезпечними наслідками для усього континенту. Навряд чи такий сценарій відповідатиме інтересам і Німеччини, і США", - заявив він.

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Дипломат також зазначив, що наразі німецькі партнери не розділяють це бачення України, "бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна". Однак ця дилема є "притягнутою за вуха": "Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Європейського Союзу відповідає інтересам ФРН".

Мельник переконаний, що якби Україна невдовзі вступила до НАТО, "то це однозначно б стало важливим внеском у безпеку всієї Європи".

"Це було б також чітким сигналом Москві, тоді б Путін нарешті зрозумів, що йому не все дозволено, і тоді б нарешті зазнала краху і його злочинна стратегія – відділити Україну від решти Європи та розтоптати її чобітьми російських солдатів", - сказав він.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сигнал від НАТО стосовно підтвердження політики відкритих дверей для України та представлення сильного аргументу щодо того, що Росія не матиме голосу в Альянсі, нині як ніколи актуальний для Києва.