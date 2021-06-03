До кінця року довідка про реєстрацію в усіх буде у смартфоні, - Федоров
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Проблема з довідкою про реєстрацію буде вирішена найближчим часом. До кінця року всі отримають можливість "носити" її в смартфоні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Громадське", передає Цензор.НЕТ.
Міністр пояснив, що в Україні понад тисячу громад, у кожної з яких є власний територіальний реєстр. І вони між собою не взаємодіють.
"Тобто просто потрібно було, коли ухвалювали законопроєкт, сказати, що тільки в демографічному реєстрі зберігається інформація про прописку", - зазначив Федоров.
Він додав, що з 1 квітня випустили спеціальну постанову.
"Громади мають підключатися до нашого реєстру, а якщо немає у них технологічних можливостей, ми надаємо інтерфейс від демографічного реєстру, де вони фіксують цю інформацію. Вже приєдналися 6 великих обласних центрів, і протягом найближчих декількох тижнів ще тисяча громад запрацює", - повідомив міністр.
Федоров обіцяє, що проблему з пропискою вирішать до кінця року.
"І вона у всіх буде в смартфоні. Ми перекладаємо цю відповідальність - носити цю довідку - на плечі держави", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Уже потихоньку осваиваю личный кабинет плательщика налога и личный кабинет Пенсионного фонда. А куда деваться? Глобализация. Дию ещё нет, но наверно заставят рано или поздно. И будет в реестрах в Киеве вся твоя жизнь как на блюде.
Я понимаю шо тяжело, но надо себя пересилить.
Через год получится 960 гривен.
Берём эти 960 гривен, заворачуем в платочек, берём палочку, и потихонечку топаем в блиижайший ломбард.
Там покупаем б/у китайский Улефон или Дуги.
Идём к соседу, если такие есть - то шоб был моложе 65 лет, просим шоб объяснил, как им пользоваться.
В принципе все.