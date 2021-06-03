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До кінця року довідка про реєстрацію в усіх буде у смартфоні, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До кінця року довідка про реєстрацію в усіх буде у смартфоні, - Федоров

Проблема з довідкою про реєстрацію буде вирішена найближчим часом. До кінця року всі отримають можливість "носити" її в смартфоні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

Міністр пояснив, що в Україні понад тисячу громад, у кожної з яких є власний територіальний реєстр. І вони між собою не взаємодіють.

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"Тобто просто потрібно було, коли ухвалювали законопроєкт, сказати, що тільки в демографічному реєстрі зберігається інформація про прописку", - зазначив Федоров.

Він додав, що з 1 квітня випустили спеціальну постанову.

"Громади мають підключатися до нашого реєстру, а якщо немає у них технологічних можливостей, ми надаємо інтерфейс від демографічного реєстру, де вони фіксують цю інформацію. Вже приєдналися 6 великих обласних центрів, і протягом найближчих декількох тижнів ще тисяча громад запрацює", - повідомив міністр.

Федоров обіцяє, що проблему з пропискою вирішать до кінця року.

"І вона у всіх буде в смартфоні. Ми перекладаємо цю відповідальність - носити цю довідку - на плечі держави", - сказав міністр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
и смартфоны будут тупо у всех?
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03.06.2021 08:43
+4
желательно ипхоне последней модели пусть слуги раздадут всем До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 7131
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03.06.2021 08:46
+3
это он с понтом что у него крутой смартафон есть
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03.06.2021 08:52
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и смартфоны будут тупо у всех?
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03.06.2021 08:43 Відповісти
у Меня еще на Java смартафон Самсунг , уже 10 лет
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03.06.2021 08:47 Відповісти
аккумулятор только щас начал садится
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03.06.2021 08:49 Відповісти
На Java гнусмус-смартфон?,это чудо)
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03.06.2021 09:23 Відповісти
Да ладно, не цепляйтесь к словам. Я так понимаю, что прописка будет в одном общем реестре и кому надо, тот и посмотрит, через свой компьютер Например в военкомате по паспорту через свой компьютер посмотрят, какая у вас прописка , Так что вам не обязательно свой смартфон предьявлять. А меняют в ЦНАПе.
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03.06.2021 08:52 Відповісти
Да, только не прописка а регистрация.
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03.06.2021 08:54 Відповісти
Верно, регистрация
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03.06.2021 08:56 Відповісти
Тебе необязательно смартфон. Сама информация будет в базе с доступом либо со смартфона либо с компьютера.
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03.06.2021 08:52 Відповісти
но доступ к этой инфе не может быть у любых пересичных людей через смартфон или компьютер, а только у тебя или чиновников, это приватная инфа
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03.06.2021 08:57 Відповісти
Вот потому и вводят цифровую подпись, чтобы в твой личный кабинет абы кто не вошел.
Уже потихоньку осваиваю личный кабинет плательщика налога и личный кабинет Пенсионного фонда. А куда деваться? Глобализация. Дию ещё нет, но наверно заставят рано или поздно. И будет в реестрах в Киеве вся твоя жизнь как на блюде.
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03.06.2021 09:08 Відповісти
кто хочет пользоваться цифровой подписью тот пусть пользуется, я не собираюсь ее заводить - это лишние громоздкие неудобные манипуляции и не доверяю ей, что ее трудно сымитировать, эти игры с цифровой подписью не могут быть принудительны для всех... максимум смска с кодом (скоропортящаяся), без которой не выдают лекарства в аптеке например или нельзя совершить банковский платеж в интернете....
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03.06.2021 09:18 Відповісти
тогда я стану кибер диссидентом - буду специально в разные реестры противоречивую информацию о себе скармливать. Дию не установлю никогда, ясен пень, но разные легенды о себе в разных реестрах завести придется, в прочем это было всегда, толшько на бумаге в разных ведоствах, т.к. правая рука государства не знала, что делает левая. Я не верю в цифровую универсальность при том что все имеет тенденцию к усложнению, тогда возникнут просто различные разветвленные матрицы и сети архивов, где инфа будет дублироваться, но не всегда) как было и с документами - в одном ведомстве одни документы о тебе, в другом - другие, а то хакерам легко будет все собрать о тебе в матрице и сделать твоего клона для себя))
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03.06.2021 09:25 Відповісти
Вспомнился фильм старый 1998 года с Уилом Смитом. Называется " Враг государства" Слоган фильма: Государсво знает все о тебе. И может изменить твою жизнь за секунду. У главного героя какие- то разногласия с государством и его исключили из всех реестров. И он не может получить свои деньги в банке с карточки, устроиться на работу, даже купить билет на самолет и т.д. И он становится изгоем. Интересный фильм, который рискует превратиться в реальность. Экшн.
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03.06.2021 09:54 Відповісти
Её вообще надо отменять. Этот норматив только на пост совке остался.
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03.06.2021 08:44 Відповісти
нет не только на постсовке, на Западе тоже есть штампик или вкладыш - адрес где зарегистрирован, город где выдавали паспорт соответственно, но никто не может обязать носить эту информацию в смартфоне вместе со всеми приватными данными
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03.06.2021 08:50 Відповісти
Так прописку как бы отменили. Осталась " регистрация"
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03.06.2021 08:54 Відповісти
просто переименовали одну и ту же вещью Требуют везде.
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03.06.2021 09:00 Відповісти
Но домовая книга уже не нужна.
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03.06.2021 09:03 Відповісти
Федя не подскажет где смартафон взять ?
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03.06.2021 08:44 Відповісти
желательно ипхоне последней модели пусть слуги раздадут всем До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 7131
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03.06.2021 08:46 Відповісти
APPLE iPhone 12 Pro 128GB
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03.06.2021 08:51 Відповісти
Надо в месяц откладывать с пенсии по 80 гривен.
Я понимаю шо тяжело, но надо себя пересилить.
Через год получится 960 гривен.
Берём эти 960 гривен, заворачуем в платочек, берём палочку, и потихонечку топаем в блиижайший ломбард.
Там покупаем б/у китайский Улефон или Дуги.
Идём к соседу, если такие есть - то шоб был моложе 65 лет, просим шоб объяснил, как им пользоваться.
В принципе все.
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03.06.2021 09:59 Відповісти
я не собираюсь носить у себя в смартфоне справку о регистрации, так что это чувак тупо лжет
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03.06.2021 08:46 Відповісти
так ты Алигатор , у тебя смартафон есть
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03.06.2021 08:54 Відповісти
ну прикинь, ага.. только я не скармливаю своему аллигатору что попало)
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03.06.2021 08:59 Відповісти
платежи вот тоже через смартфон лучше делать только по защищенному каналу, просто через общественный вай фай хакер прочитает твои банковские реквизиты и почувствует себя тобой на ближайшее будущее)
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03.06.2021 09:02 Відповісти
Так ты и не носишь у себя, она в общих реестрах в Киеве. А ты только посмотреть можешь, или кто-то другой со своего компьютера или смартфона. Я так понимаю с приложения Дия?
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03.06.2021 09:00 Відповісти
а вот другой смотреть не должен с моего телефона общие реестры.. пусть идет в общие реестры и смотрит там если имеет на это право
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03.06.2021 09:04 Відповісти
Только чиновники со своих программ. Хотя если у кого-то другого есть твоя цифровая подпись и возможно телефон( но не обязательео). Помните историю с регистрацией уже мертвого Кернеса на выборах. Или он был в коме. Вот так вот.
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03.06.2021 09:13 Відповісти
да да.. программа входа! программа входа... и только на рабочем месте чиновника!
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03.06.2021 09:32 Відповісти
а я сам и так знаю что обо мне где записано, в голове держу и не выдам это под пытками)... вдруг я не хочу говорить что-то о себе, кому знать это не обязательно, - а так смартфон твой - враг твой)) забрали смартфон из рук и все... человек больше не нужен
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03.06.2021 09:09 Відповісти
Поэтому надо чипироваться 😀
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03.06.2021 09:14 Відповісти
но это же не вопрос Федорова "до конца года")) или до конца того года)
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03.06.2021 09:31 Відповісти
это он с понтом что у него крутой смартафон есть
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03.06.2021 08:52 Відповісти
Интернет-мошенник Федоров, возглавляющий кибер-безопастность пообещал... До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 4897
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03.06.2021 08:53 Відповісти
ишаку оманскому справку на лоб приклейте
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03.06.2021 08:57 Відповісти
Лучше гвоздями прибить.)
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03.06.2021 09:33 Відповісти
какой смартфон? любимых собак попродавали на оплату за газ
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03.06.2021 09:00 Відповісти
Вот они и будут смотреть твою прописку со своих смартфонов.
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03.06.2021 09:01 Відповісти
поледних собак
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03.06.2021 09:02 Відповісти
Громада селища Блюдники знайшла технологічну можливість і підключила свій сервер до інтерфейсу демографічного реєстра. До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 921
До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 2449
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03.06.2021 09:04 Відповісти
Клондайк для хакерів.
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03.06.2021 09:08 Відповісти
И главное - ответственных никого. Какая- то ошибка, кто виноват? Компьютер
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03.06.2021 09:18 Відповісти
сбой программы... хех... дежавю)
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03.06.2021 09:38 Відповісти
Филь "Враг государства" посмотри, если ещё не смотрел. Никуда ты не денешься.
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03.06.2021 09:58 Відповісти
даже если тебя съели - у тебя есть два выхода! деться всегда есть куда)
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03.06.2021 10:01 Відповісти
Зеленский пообещал миллион тому хакеру, кто сломает Дию. А я думаю, что Путин даст 2 миллиона тому, кто сломает Дию и отдаст всю информацию в РФ.
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03.06.2021 10:15 Відповісти
Когда говорят "всех"...дальше идет ложь, так психологи утверждают.
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03.06.2021 10:40 Відповісти
Ты же обещал, что это чудо будет доступно уже в апреле!
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03.06.2021 11:00 Відповісти
А кому эти справки будут нужны к концу года? Они нужны сейчас, в сезон отпусков.
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03.06.2021 11:54 Відповісти
+++++++ МОЛОДЦІ !!!
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03.06.2021 13:15 Відповісти
 
 