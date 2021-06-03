Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак: "Ми уважно вивчаємо це питання"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден заявив, що розглядає питання про можливу відповідь Росії у зв'язку з нещодавніми кібератаками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми уважно вивчаємо це питання", - сказав у середу Байден, відповідаючи на запитання журналіста.
Раніше в середу прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі повідомила, що адміністрація не відкидає варіанта заходів у відповідь щодо Росії.
"Ми не виключаємо будь-яких було варіантів", - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи на запитання про те, чи можуть США вжити заходів у відповідь на триваючі атаки хакерів.
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що компанія JBS USA - частина найбільшого виробника м'яса у світі бразильської JBS S.A. - 30 травня зазнала кібератаки, через що виникли серйозні збої в роботі інформаційних систем північноамериканського і австралійського підрозділів компанії, що обслуговуються серверами JBS USA. У результаті компанії довелося призупинити операції відразу в декількох штатах Австралії, до того ж представники фірми не змогли назвати терміни нормалізації ситуації в цьому регіоні.
У компанії зазначили, що врегулювання проблем потребує часу, а це може призвести до затримок у роботі з клієнтами і постачальниками JBS.
JBS веде діяльність в 15 країнах і має клієнтів приблизно у 100 державах світу.
Будь ласка, зачекайте...
Проспал.
Зачем тратить время, надо сразу проявить глубокую озабоченность!!!
Похоже, что Президенты не расстались с мозгами как комментаторы их действий!
- обрубите им СВИФТ и забудьте эти вопросы.
А ещё лучше -
- пустите им в розетки с 220 вольт 380 !!!
- НАСЫПЬТЕ ДРОЖЖИ ВО ВСЕ ИХНИЕ ТУАЛЕТЫ!!!
нА БОЛЬШЕЕ. за это упущенное время действий против россии. вы оказались не способны в результате чего она распоясалась до полного беспредела.!
Ещё немного подождать и она будет арестовывать авиапассажиров с посаженных самолётов летящих наД американской территорией! К О З Л Ы !!!