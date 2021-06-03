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Новини За кордоном
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Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак: "Ми уважно вивчаємо це питання"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак:

Президент США Джо Байден заявив, що розглядає питання про можливу відповідь Росії у зв'язку з нещодавніми кібератаками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми уважно вивчаємо це питання", - сказав у середу Байден, відповідаючи на запитання журналіста.

Раніше в середу прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі повідомила, що адміністрація не відкидає варіанта заходів у відповідь щодо Росії.

"Ми не виключаємо будь-яких було варіантів", - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи на запитання про те, чи можуть США вжити заходів у відповідь на триваючі атаки хакерів.

Також читайте: Кібератака зупинила роботу однієї з найбільших у світі компаній-постачальників м'ясної продукції. Підозрюють хакерів з РФ

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що компанія JBS USA - частина найбільшого виробника м'яса у світі бразильської JBS S.A. - 30 травня зазнала кібератаки, через що виникли серйозні збої в роботі інформаційних систем північноамериканського і австралійського підрозділів компанії, що обслуговуються серверами JBS USA. У результаті компанії довелося призупинити операції відразу в декількох штатах Австралії, до того ж представники фірми не змогли назвати терміни нормалізації ситуації в цьому регіоні.

У компанії зазначили, що врегулювання проблем потребує часу, а це може призвести до затримок у роботі з клієнтами і постачальниками JBS.

JBS веде діяльність в 15 країнах і має клієнтів приблизно у 100 державах світу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
щось с тым байденом не то,
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03.06.2021 08:48
+12
Пару месяцев назад Байден :Россия заплатит за всё,готовятся санкции из ада ещё несколько недель осталось,санкций из ада так и не наступили,сейчас кибер атаки,так же неделю ранее на нефтяные обьекты ,фбр указывает на россию а Байден не все так однозначно нужно разбираться,плюс Байден резко изменил мнение про поток2 и теперь защищает,удивлены все в том числе сенаторы США и наши европейские союзники
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03.06.2021 08:58
+6
Все эти байдены, обамы и др. - это безвольные и бесполезные слизняки. Только Дж. МакКейн был мужик. Он побывал в плену у лаптеногих и знал, что из себя представляют лишнехромосомные орки. Он бы их дрючил 24/7 круглогодично до полного уничтожения свинособак.
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03.06.2021 10:25
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щось с тым байденом не то,
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03.06.2021 08:48 Відповісти
А воно завжди було "не то".
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03.06.2021 09:53 Відповісти
Блин, кажись Байден еще не отошел от того испуга, который он пережил после того, как понял, что позволил себе сказать лишнего про Путина...
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03.06.2021 08:50 Відповісти
Он пересмотрел свою позицию,и сейчас понял что ошибся,нагрубил,сказал лишнего,но при встрече с Путиным он извиниться,и его простят.
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03.06.2021 09:35 Відповісти
Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак: "Мы внимательно изучаем этот вопрос" - Цензор.НЕТ 9579
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03.06.2021 08:57 Відповісти
Пару месяцев назад Байден :Россия заплатит за всё,готовятся санкции из ада ещё несколько недель осталось,санкций из ада так и не наступили,сейчас кибер атаки,так же неделю ранее на нефтяные обьекты ,фбр указывает на россию а Байден не все так однозначно нужно разбираться,плюс Байден резко изменил мнение про поток2 и теперь защищает,удивлены все в том числе сенаторы США и наши европейские союзники
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03.06.2021 08:58 Відповісти
А українські бідонобіли як почуваються ?
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03.06.2021 09:00 Відповісти
Мені соромно за Бідона і, звичайно, за себе. Я атзиваю свой голос.
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03.06.2021 09:37 Відповісти
бідон пишеЦЦя з маленької літери.
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03.06.2021 09:55 Відповісти
Мовчать, зусуеувши язики у сраки.
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03.06.2021 09:54 Відповісти
Ті, хто розуміє різницю між демократами та республіканцями, не здивований. Усе очікувано. Блаблаблабла. І нічого більше
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03.06.2021 09:30 Відповісти
глядя на байдена,похоже, что с кукушкой у него неполадки и это очень серьезно, ведет себя неадекватно
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03.06.2021 13:14 Відповісти
Политика кнута и пряника. Кнут Украине. Пряник *****.
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03.06.2021 08:59 Відповісти
Чисто технічна причина.
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03.06.2021 09:03 Відповісти
Эта новость здесь уже была.
Проспал. Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак: "Мы внимательно изучаем этот вопрос" - Цензор.НЕТ 2122
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03.06.2021 09:07 Відповісти
Уже как вчера ещё через пару часов всё заработало,немцы говорят о техническом момене котовй уладили
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03.06.2021 09:09 Відповісти
Ох и урод! Путлеров холуй.
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03.06.2021 09:07 Відповісти
Байден : "Мы внимательно изучаем этот вопрос"
Зачем тратить время, надо сразу проявить глубокую озабоченность!!!
Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак: "Ми уважно вивчаємо це питання" - Цензор.НЕТ 4093
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03.06.2021 09:24 Відповісти
Бідон виявився справжнім посміховищем. Порожній Бідон...
Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак: "Ми уважно вивчаємо це питання" - Цензор.НЕТ 6261
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03.06.2021 09:34 Відповісти
Байден з фрау багато спілкувався. Мо заразила його та стара баба?
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03.06.2021 09:36 Відповісти
Апяять не такой Президент в США! Да и в Украине "какой-то нитакой"!
Похоже, что Президенты не расстались с мозгами как комментаторы их действий!
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03.06.2021 09:41 Відповісти
соко можно изучать этот вопрос?
- обрубите им СВИФТ и забудьте эти вопросы.
А ещё лучше -
- пустите им в розетки с 220 вольт 380 !!!
- НАСЫПЬТЕ ДРОЖЖИ ВО ВСЕ ИХНИЕ ТУАЛЕТЫ!!!

нА БОЛЬШЕЕ. за это упущенное время действий против россии. вы оказались не способны в результате чего она распоясалась до полного беспредела.!
Ещё немного подождать и она будет арестовывать авиапассажиров с посаженных самолётов летящих наД американской территорией! К О З Л Ы !!!
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03.06.2021 09:58 Відповісти
Та то не росіяни, то Зінка. Не вірите? Запитайте у пуйла.
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03.06.2021 10:18 Відповісти
Все эти байдены, обамы и др. - это безвольные и бесполезные слизняки. Только Дж. МакКейн был мужик. Он побывал в плену у лаптеногих и знал, что из себя представляют лишнехромосомные орки. Он бы их дрючил 24/7 круглогодично до полного уничтожения свинособак.
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03.06.2021 10:25 Відповісти
"Все эти байдены, обамы и др. - это безвольные и бесполезные слизняки" - Атчиво же? Весьма и весьма полезные! Путлеру, осаду и др. людоедам.
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03.06.2021 11:32 Відповісти
Ждёт сколько ***** занесёт
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03.06.2021 13:01 Відповісти
 
 