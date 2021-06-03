Сенат Чехії розгляне питання імпічменту проросійського президента Земана через його позицію щодо вибухів у Врбетіце, - глава комітету Фішер

Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану. Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з вибухами у Врбетіце.

Про це заявив глава комітету Павло Фішер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вибухи на складах зброї в моравській Врбетіце відбулися в жовтні 2014 року.

"Організована група сенаторів, яка сьогодні ухвалила рішення про нездатність Мілоша Земана обіймати пост президента, має змовницьку назву Комітету із закордонних справ, оборони і безпеки Сенату Парламенту Чеської Республіки", - написав Фішер.

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Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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