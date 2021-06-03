Сенат Чехії розгляне питання імпічменту проросійського президента Земана через його позицію щодо вибухів у Врбетіце, - глава комітету Фішер
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану. Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з вибухами у Врбетіце.
Про це заявив глава комітету Павло Фішер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вибухи на складах зброї в моравській Врбетіце відбулися в жовтні 2014 року.
"Організована група сенаторів, яка сьогодні ухвалила рішення про нездатність Мілоша Земана обіймати пост президента, має змовницьку назву Комітету із закордонних справ, оборони і безпеки Сенату Парламенту Чеської Республіки", - написав Фішер.
Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
Будь ласка, зачекайте...
"боится убийцу убийцей назвать."
Единственный для Украины вариант возвращения утраченных территорий - дипломатический - мы не можем всерьез рассуждать о том, что разгромим ВС РФ. А ***** - тварь обидчивая. Байдену он отомстить никак не может, а вот Украине - может запросто. Потому сказать, что *****-убийца - это, конечно, хайпово, но позитивных последствий у этого хайпа никаких, а вот негативные - вполне могут быть. И если ***** в ответ на хайп может послать на донбасс еще с сотню снайперов - то провоцировать его на этот шаг - как минимум безответственно.
Твое зеля запретило открывать огонь по тварям, твари распоясались и лупушат по нашим парням почти безнаказанно. Это на языке отпетых ссыкунов называется "перемирие".
Тебе, ссыкливое дипломатическое создание, НИКОГДА не освободить Донбасс и Крым. И говнокамандывающий твой такой же ссыкун. ***** глубоко похер на ваши дипломатические потуги. Тем более, вся ваша дипломатия сводится к идее "втяну голову в плечи и не буду смотреть в глаза врагу". Запомни, ответственный ты наш: если в ответ на что угодно ***** отправит на Донбасс еще снайперов числом СТО, выехать они должны грузом 200. Все остальное на него не действует, ему похер все остальное. Либо санкций прилетит неподъемных. Так твоя бубочка простого "здрасте" на мировой арене не способна получить, не то что такой действенной помощи. Так что сиди тихо и не отсвечивай. В смысле не провоцируй! Откуда вы, такие чмошники ничтожные, только беретесь?!
Я так понял, те сраные зелины ботофермы, которые закрывали-закрывали, вновь всплыли и трудятся?
Значительно, в разы больше, чем сейчас. А кацапские прихвостни и сейчас дохнут.
"Я так понял, те сраные зелины ботофермы, которые закрывали-закрывали, вновь всплыли и трудятся?"
Не суди по себе, работник ботофермы. В отличие от тебя - я тут уже лет 10 зарегистрирован - с тех пор, как Корреспондент продали захарченке и читать его стало невозможно.
И еще: оказалось, чтобы стать в секунду порохоботом, достаточно иметь устойчивую проукраинскую позицию. А насчет ботоферм Пороха... тут я не уверен. Вряд ли они вообще существуют. Достаточно просто патриотов Украины, чтобы вас, плесень зеленую, напугать до икоты.
Я и все 10 лет и ранее - полностью проукраинско-патриотичный и противокоррупционный.
"чтобы стать в секунду порохоботом, достаточно иметь устойчивую проукраинскую позицию"
Чушь. Для этого тебе нужно иметь пророшеновскую позицию или промытые "безальтернативным" олигархом мозги.
" А насчет ботоферм Пороха... тут я не уверен. Вряд ли они вообще существуют"
Не смеши мои тапочки. Разумеется, у Рошена имеются пиар-отделы. Он всегда уделял серьезное внимание личному пиару. Более того - многие из вашей братии даже не скрывают, что работают пиар-менеджерами Порошенки.
"Достаточно просто патриотов Украины, чтобы вас, плесень зеленую"
Ты дурачек. Для вас все, кто вашу соевую пиар-брехню разоблачает - "зеленая плесень" вне зависимости от партийных предпочтений. "Патриот" Рошении нашелся тут очередной. Вот только Рошения - не Украина.
- плохо у чехов с памятью но ничего чекисты трошки освежили......
Свалилось зЕлёное чудо, не весть от куда и свинособачьи нацисты, вдруг стали "той стороной" и пошёл деребан Украины! Бомжи, тамады, фотографы и всякие #омики, внезапно стали миллионерами! Даже уже не скрывают что берут огромные взятки за тот или иной законопроект. А самое обидное что эта быдлота, решает нашу судьбу!
"Учёными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь."! =)
Що з нами не так?