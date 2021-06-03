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вибух (3750) імпічмент (264) Чехія (999) Земан (82)

Сенат Чехії розгляне питання імпічменту проросійського президента Земана через його позицію щодо вибухів у Врбетіце, - глава комітету Фішер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сенат Чехії розгляне питання імпічменту проросійського президента Земана через його позицію щодо вибухів у Врбетіце, - глава комітету Фішер

Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану. Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з вибухами у Врбетіце.

Про це заявив глава комітету Павло Фішер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вибухи на складах зброї в моравській Врбетіце відбулися в жовтні 2014 року.

"Організована група сенаторів, яка сьогодні ухвалила рішення про нездатність Мілоша Земана обіймати пост президента, має змовницьку назву Комітету із закордонних справ, оборони і безпеки Сенату Парламенту Чеської Республіки", - написав Фішер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Також читайте: Президент Чехії Земан виступив зі зверненням: Є дві основні версії щодо вибухів на складах у Врбетіце

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Подумаешь! Один раз где-то чё-то кацапы взорвали, так сразу импичмент прорасейскому земану. У нас вон только за время перемирия и только снайперским огнем 23 человека на фронте убито, и то прокацапского зелю никто импичментом не пугает. Ходит себе в косоворотке, кремлевскую тварь ермака холит и лелеет, боится убийцу убийцей назвать.
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03.06.2021 08:57
+6
Старый чешский ватник должен страдать.
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03.06.2021 09:02
+6
Я вообще-то про зелю, а не про земана. Не путайте гнилое с протухшим.
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03.06.2021 09:06
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Подумаешь! Один раз где-то чё-то кацапы взорвали, так сразу импичмент прорасейскому земану. У нас вон только за время перемирия и только снайперским огнем 23 человека на фронте убито, и то прокацапского зелю никто импичментом не пугает. Ходит себе в косоворотке, кремлевскую тварь ермака холит и лелеет, боится убийцу убийцей назвать.
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03.06.2021 08:57 Відповісти
тут не факт взрыва а факт публичного отношения президента страны к террористическому акту. Не путай теплое с мягким.
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03.06.2021 09:02 Відповісти
Я вообще-то про зелю, а не про земана. Не путайте гнилое с протухшим.
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03.06.2021 09:06 Відповісти
В статье про земана надо бздануть про зелю обязом?
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03.06.2021 09:19 Відповісти
потерпевший вiслюк просто сильно пахнет. То, что это ощущается и под статьёй про земана - заслуга гнилого нутра вiслюка.
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03.06.2021 09:24 Відповісти
Нет, не обязом. Просто так5ая же тварь прокацапская. Спорить будешь? Сильно не советую. Сразу говорю, начну с Ермака. И ты заткнешься, обосравшись. Так что не стремись особо.
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03.06.2021 10:05 Відповісти
Подумаешь! Один раз где-то чё-то кацапы взорвали, так сразу импичмент прорасейскому земану. У нас вон только за время правления пороха взорвано 5 крупнейших складов боеприпасов, и то прокацапского пороха никто импичментом не пугал. Ходил себе в вышиванке, кремлевскую тварь медведчука холил и лелеял, с убийцей по телефону мило сюсюкал.
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03.06.2021 09:28 Відповісти
Забавна логика работников рошеновского пиар-отдела: когда кацапы убивали наших защитников при президенте - Рошенке - это убивали кацапы и виноваты только кацапы (с чем я согласен), когда убивают при Зеле - это виноват Зеля, а не кацапы.

"боится убийцу убийцей назвать."

Единственный для Украины вариант возвращения утраченных территорий - дипломатический - мы не можем всерьез рассуждать о том, что разгромим ВС РФ. А ***** - тварь обидчивая. Байдену он отомстить никак не может, а вот Украине - может запросто. Потому сказать, что *****-убийца - это, конечно, хайпово, но позитивных последствий у этого хайпа никаких, а вот негативные - вполне могут быть. И если ***** в ответ на хайп может послать на донбасс еще с сотню снайперов - то провоцировать его на этот шаг - как минимум безответственно.
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03.06.2021 09:42 Відповісти
Привет тебе и всему авторскому цеху Квартала 95! Это ты про горячую фазу войны вспомнить решил, чучело? Про этап освобождения Донбасса от оккупантов? Да, люди гибли. Освобождая свою землю, как герои.
Твое зеля запретило открывать огонь по тварям, твари распоясались и лупушат по нашим парням почти безнаказанно. Это на языке отпетых ссыкунов называется "перемирие".
Тебе, ссыкливое дипломатическое создание, НИКОГДА не освободить Донбасс и Крым. И говнокамандывающий твой такой же ссыкун. ***** глубоко похер на ваши дипломатические потуги. Тем более, вся ваша дипломатия сводится к идее "втяну голову в плечи и не буду смотреть в глаза врагу". Запомни, ответственный ты наш: если в ответ на что угодно ***** отправит на Донбасс еще снайперов числом СТО, выехать они должны грузом 200. Все остальное на него не действует, ему похер все остальное. Либо санкций прилетит неподъемных. Так твоя бубочка простого "здрасте" на мировой арене не способна получить, не то что такой действенной помощи. Так что сиди тихо и не отсвечивай. В смысле не провоцируй! Откуда вы, такие чмошники ничтожные, только беретесь?!
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03.06.2021 10:02 Відповісти
А давай сравнивать с не-горячей фазой - с 2016-2019 годами. По сколько там наших защитников ежегодно гибло от кацапских пуль, мин и снарядов?
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03.06.2021 10:05 Відповісти
Меньше, чем со стороны кацапов и их прихвостней. Часто в разы меньше. В память об этом в сраную армию дыныры до сих пор хрен кого калачом заманишь, палкой надо загонять.
Я так понял, те сраные зелины ботофермы, которые закрывали-закрывали, вновь всплыли и трудятся? Сенат Чехії розгляне питання імпічменту проросійського президента Земана через його позицію щодо вибухів у Врбетіце, - глава комітету Фішер - Цензор.НЕТ 7105
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03.06.2021 10:14 Відповісти
"Меньше, чем со стороны кацапов и их прихвостней. Часто в разы меньше."

Значительно, в разы больше, чем сейчас. А кацапские прихвостни и сейчас дохнут.

"Я так понял, те сраные зелины ботофермы, которые закрывали-закрывали, вновь всплыли и трудятся?"
Не суди по себе, работник ботофермы. В отличие от тебя - я тут уже лет 10 зарегистрирован - с тех пор, как Корреспондент продали захарченке и читать его стало невозможно.
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03.06.2021 10:33 Відповісти
И что, все десять лет ты такой помиркованый и зваженый? Я тут не десять лет. Я давил лахтинскую мразь и кацапскую погань на другом ресурсе, но там форум вообще прикрыли. Слишком горячо стало. Здесь я оказался, когда уже зеля был на Банковой. И знаешь, что меня расплющило в лепешку? Потрясающая схожесть мышления лахтинских бойцов и зелеботов.
И еще: оказалось, чтобы стать в секунду порохоботом, достаточно иметь устойчивую проукраинскую позицию. А насчет ботоферм Пороха... тут я не уверен. Вряд ли они вообще существуют. Достаточно просто патриотов Украины, чтобы вас, плесень зеленую, напугать до икоты.
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03.06.2021 10:49 Відповісти
"И что, все десять лет ты такой помиркованый и зваженый? "

Я и все 10 лет и ранее - полностью проукраинско-патриотичный и противокоррупционный.

"чтобы стать в секунду порохоботом, достаточно иметь устойчивую проукраинскую позицию"

Чушь. Для этого тебе нужно иметь пророшеновскую позицию или промытые "безальтернативным" олигархом мозги.

" А насчет ботоферм Пороха... тут я не уверен. Вряд ли они вообще существуют"
Не смеши мои тапочки. Разумеется, у Рошена имеются пиар-отделы. Он всегда уделял серьезное внимание личному пиару. Более того - многие из вашей братии даже не скрывают, что работают пиар-менеджерами Порошенки.

"Достаточно просто патриотов Украины, чтобы вас, плесень зеленую"

Ты дурачек. Для вас все, кто вашу соевую пиар-брехню разоблачает - "зеленая плесень" вне зависимости от партийных предпочтений. "Патриот" Рошении нашелся тут очередной. Вот только Рошения - не Украина.
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03.06.2021 14:18 Відповісти
Tierre - це не просто зелена пліснява... Воно косить під сявиного, і намагається розпалювати ворожнечу серед українських патріотів. А це - вірна ознака ольгінського бота
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03.06.2021 16:19 Відповісти
Старый чешский ватник должен страдать.
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03.06.2021 09:02 Відповісти
Давно пора.
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03.06.2021 09:06 Відповісти
Другими словами комитет по обороне сказал следующее-"Старому пропитому алкашу Земану больше не наливать." Сенат Чехии рассмотрит вопрос импичмента пророссийского президента Земана из-за его позиции по взрывам во Врбетице, - глава комитета Фишер - Цензор.НЕТ 2069
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03.06.2021 09:14 Відповісти
не пойму, что с чехией? ***** перестало рублишки засылать? или с чего эта вата возбудилась и стала так показательно катить бочку на своего кремлевского кумира?
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03.06.2021 09:26 Відповісти
Блиин... И нам бы так!
Свалилось зЕлёное чудо, не весть от куда и свинособачьи нацисты, вдруг стали "той стороной" и пошёл деребан Украины! Бомжи, тамады, фотографы и всякие #омики, внезапно стали миллионерами! Даже уже не скрывают что берут огромные взятки за тот или иной законопроект. А самое обидное что эта быдлота, решает нашу судьбу!
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03.06.2021 09:59 Відповісти
Тільки за одну позицію проросійського президента імпічмент в Чехії. А наші віддали "беркутят"- вбивць, Цемаха, терористок, які розстрілювали наших бійців, злили таємну операцію по захопленню терористів "вагнерівців", збивших наш літак, причетних до малазійського і збиття наших вертольотів з генерами і сотнями бійців. Які причетні дотерактів на військових скоадах і в містах України. Це був би незаперечний доказ для міжнародного суду про терористичні дії Росії. Але... А тепер і думай, на чию користь цей президент працює?
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03.06.2021 09:59 Відповісти
Ніяких Впанюша дострокових - це волевиявлення твоє і ще 73% таких же виборців. Насолоджуйтеся своїм розумом і вибором. Головне, через роки не брешіть своїм дітям, що за Зе не голосували.
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03.06.2021 10:15 Відповісти
Але, Впанюша, щоб ти зараз не волав, що мол хтось проти дострокових - то це неправда. Я думаю, що всі - за, але це ви, 73% його привели, то ви якось і вирішуйте ці питання. Ми в сімейні сварки не влазимо.
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03.06.2021 10:17 Відповісти
А Бойко, Медведчук, Коломойський, Новінський, Кучма, путін тебе Ваньок Косовороткович не цікавлять? Тільки Порошенко? Давай Ваньок, робіть дострокові, а там і подивимося. Тільки Ваньок читай Конституцію України, а не засрашки, бо при нормальному президенту все вирішує Верховна Рада, а не президент. То в росії Ваньок, президент все вирішує.
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03.06.2021 11:16 Відповісти
Приставить палец к виску! Правда вони после этого будет, что уборщицам надо будет доплачивать...
"Учёными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь."! =)
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03.06.2021 10:15 Відповісти
Нам так не жити. Ми не здатні карати ворогів України, ми їм взагалі всю владу віддаємо.

Що з нами не так? Сенат Чехії розгляне питання імпічменту проросійського президента Земана через його позицію щодо вибухів у Врбетіце, - глава комітету Фішер - Цензор.НЕТ 445
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03.06.2021 10:47 Відповісти
старого прорашского маразматика - наххх с пляжа!!!!)))
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03.06.2021 11:13 Відповісти
Дуже рідко вила і сокири беремо в руки, та рівень життя, ні як не впливає на заробітну плату наших слуг (не тільки зЕбілів)!
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03.06.2021 11:34 Відповісти
 
 