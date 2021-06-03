За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 129 482 особи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"34 481 особа щеплена проти COVID-19 за добу від 2 червня 2021 р. Одну дозу отримали 28 899 осіб, повністю імунізовані - 5 582 людини.

Протягом доби працювали: 342 мобільні бригади, 406 пунктів вакцинації.

Станом на 3 червня 2021 р. в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 076 795 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 076 793 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 138 090 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 214 883 щеплення", - розповіли в МОЗ.

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