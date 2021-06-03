УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15653 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
537 7
вакцина (3528) карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 129 482 особи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"34 481 особа щеплена проти COVID-19 за добу від 2 червня 2021 р. Одну дозу отримали 28 899 осіб, повністю імунізовані - 5 582 людини.

Протягом доби працювали: 342 мобільні бригади, 406 пунктів вакцинації.

Станом на 3 червня 2021 р. в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 076 795 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 076 793 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 138 090 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 214 883 щеплення", - розповіли в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр вакцинації від COVID-19 у Черкасах почне працювати з наступного тижня, - міськрада

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ю.Корейська АстраЗенека вже закінчилась і у мусорку пішло аж 15 000 доз???????? жирно живеться!
показати весь коментар
03.06.2021 09:28 Відповісти
а ковішильд теж у мусорку через 20 днів піде.
показати весь коментар
03.06.2021 09:57 Відповісти
" За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав"

За сутки в Украине правдами и не правдами переловили и вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав.

Вопрос - какой вакциной? За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8039
показати весь коментар
03.06.2021 09:34 Відповісти
тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показати весь коментар
03.06.2021 09:51 Відповісти
спасибо За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7982
показати весь коментар
03.06.2021 10:30 Відповісти
і тут, але тут немає минулих днів, лише актуальні дані (кожен день нова таблиця, стару видаляють)
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
показати весь коментар
03.06.2021 10:40 Відповісти
те. що видаляють минулі показники - погано! Але нічого тут не вдієш. бо Мінздрав не бажає. що б людина могла аналізувати хід течіЇ хвороби. ...
показати весь коментар
03.06.2021 10:48 Відповісти
 
 