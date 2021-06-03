Посол Мельник про небажання ФРН постачати зброю Україні: Шкода, що Німеччина стоїть осторонь і інсценує себе як "морального апостола"
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Україна шкодує, що Німеччина заблокувала поставки їй оборонного озброєння.
Про це заявив посол України в ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому військово-політичному журналу LOYAL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже шкода, що Німеччина стоїть осторонь та інсценує себе як такого собі "морального апостола". Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до найкращих у світі. Але через політичний опортунізм це є неможливим, і це дуже прикро", - заявив дипломат.
На його переконання, берлінське "табу на постачання зброї" має бути зламане.
"Так само, як і Ізраїль, Україна має повне право на самозахист. Йдеться ж про оборонну зброю. Німці постачають нам цінне обладнання у медичній сфері, а наші поранені військові проходять лікування у шпиталях Бундесверу. За все це ми дуже вдячні. Але підтримка нас – саме зараз - шляхом модернізації нашої оборони за допомогою нових військових систем повністю відповідала б німецьким інтересам", - сказав Мельник.
Інакше, як переконаний дипломат, Німеччина сама себе ізолює і "позбудеться можливості впливати будь-які процеси". Він також вказав на те, що "у британців стосовно цього інша думка, в принципі, як і в американців, турків та інших наших партнерів".
Окремо посол України в Німеччині прокоментував питання щодо можливого відновлення Україною статусу ядерної держави: "Тут я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів – на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному".
Водночас він нагадав, що Німеччина, поряд з ядерними державами, чинила потужний політичний тиск на Україну одразу ж після здобуття нею незалежності, "щоб ми позбулися свого ядерного арсеналу".
"Тому також і Федеративна Республіка Німеччина несе особливу історичну відповідальність за збереження суверенітету України, і вона мусить нам допомогти якомога скоріше стати членом НАТО", - сказав Мельник.
Будь ласка, зачекайте...
Чи ви мирно шукаєте щось в очах фуйла, чи заявляєте про опір рашистам.
Німеччина ловить рибку в каламутній воді. От і все.
Ліплять із Зе великого лідера. Молодого, прогресивного. Викривлюють статистичні дані буквально у всьому. Щоб народ повірив у брехню і не скаржився.
Все їм мало, хтось бідолашних обікрав та нажився. От на цьому і підловили. На банальних заздрощах та жлобстві.
Кто в курсе?
Мы ж не отказываемся.
Нам не дают.
Это две большие разницы.
Скорее всего "преобрести" Мельник трактует по своему.
По простому - бла-бла-бла.
перетрахает их фрау и отберет пиво и шницели....
Німеччина і особисто Меркель спільники путіна і Росії у газовій війні проти України. Північний потік - це спільна російсько-німецька спецоперація проти України.
На початку 2000-х українські ЗМІ, зокрема і "Дзеркало тижня" писали про німецько-російську змову, таємну угоду між цими країнами про те, що Німеччина буде блокувати рух України в Європейський союз і НАТО. Тоді посол Німеччина в Україні заперечував можливість такої змови, але поведінка керівництва Німеччини і німецьких політиків тільки підтверджує наявність такої змови.
Тому, за прикладом Ізраїлю треба на кожному кроці про це нагадувати і тикати носом фріцам, враховуючи факто, що Україна найбільше постраждала у другій світовій війні від фашистсько-німецької окупації.
-Так Ватсон.Вы элементарно правы.Не стоит забывать о странах Балтии,Польши,США и Грузии.А вы наш анлосаксонский горобець