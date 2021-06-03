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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 172,4 млн, жертв уже понад 3,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 172,4 млн, жертв уже понад 3,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 червня у світі зареєстрували 489 890 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 952 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 172 430 557 випадків інфікування, з них 489 890 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 706 682 особи, з них 10 952 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 172,4 млн, жертв уже понад 3,7 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 155 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція й Туреччина.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 172,4 млн, жертв уже понад 3,7 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 11-ту і 3-тю позицію відповідно.

Автор: Наталя Джума
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УРРАААА!!!!!!!
ВПЕРЁД НА БОРЬБУ С ЛОКДАУНАМИ И МАСКАМИ !!!!
только дауны способны орать за право ходить без масок...
ЛОКализировать ДАУНнов где ни будь на острове
что бы спокойно извести КОВИД на планете!
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03.06.2021 09:24 Відповісти
На данный момент болеет 13.6 млн. Это меньше, чем месяц назад. Число больных вообще сокращается с каждым месяцем. Но это не страшно, а надо пугать. Чтобы боялись сволочи...
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03.06.2021 09:43 Відповісти
Месяц назад в Украине умерших от ковмида было более на 8 тыс меньше, чем сегодня. Но Вам это абсолютго не страшно. Просто Вы очень смелый человаек, когда умирают незнакомые Вам люди.
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03.06.2021 10:34 Відповісти
172 миллиона делим на 6 милиардов населения = 2.9 % населения. Какая пандемия?!
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03.06.2021 11:45 Відповісти
 
 