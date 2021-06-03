Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Згідно із запропонованим Раді президентським законопроєктом про деолігархізацію, особи, включені до Реєстру олігархів, зіткнуться з низкою обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений на сайті ВР проєкт закону.
Так, статтею 7 законопроєкту "Правові наслідки включення особи до Реєстру" пропонується особам, які включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, заборонити:
- здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";
- бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. 2. Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
Будь ласка, зачекайте...
Зеленскийни Мадура, а просто какая-то Зеледура)
1. Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко
6.Поршенко.
7.Поршенко.
8.Поршенко.
9.Порошенко.
10.Порошенко.
Конец списка.
Не конец списка.
(а то совсем обнаглели! не стыда не совести...)
З чиїх рук ви тоді будете харчуватся . ? .
Ну это как у него с АЗС - оформлены на сотни фирм - клонов, год поработали и новая фирма на каждой АЗС.....
І ще одне, якщо це "хитросдєлане" думає, що Захід не має впливу, бо Україна знайшла як "обогататіться", випускаючи ьумажки "внутрєннєго займа" , а потім надіється покрити це грабування продажем державної землі, то "хітросдєлане" помиляється...Партнери, які економічно втратили мільярди дол. на санкціях, підтримуючи Україну у конфлікті з Росією, точно це робили не раді того, щоб Клоун у ручному режимі винищував опозицію і створював умови для процвітання лише тим "друзям", які завдяки своїм каналах привели його до влади, а тепер грабують країну просто відкрито...Захід вплив має, навіть якщо 🤡 переховує свої гроші в Оманах-катарах....