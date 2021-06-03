Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського

Згідно із запропонованим Раді президентським законопроєктом про деолігархізацію, особи, включені до Реєстру олігархів, зіткнуться з низкою обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений на сайті ВР проєкт закону.

Так, статтею 7 законопроєкту "Правові наслідки включення особи до Реєстру" пропонується особам, які включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, заборонити:

- здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

- бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. 2. Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

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