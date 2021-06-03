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Вранці на ринку "Столичний" спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві на ринку "Столичний" стався конфлікт на ґрунті з'ясування прав власності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Сьогодні на спецлінію поліції "102" надійшли звернення громадян щодо порушення публічного порядку на території ринку "Столичний", застосування димових пакетів та петард. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці", - йдеться в повідоиленні.

Зазначається, що поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Потерпілих наразі немає.

Вранці на ринку Столичний спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція 01

Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений.

Також повідомляється, що нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний".

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Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та ухвалено рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

Вранці на ринку Столичний спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція 02

У поліції також зазначили, що конфлікт відбувається на тлі з'ясування прав власності.

Вранці на ринку Столичний спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція 03
Вранці на ринку Столичний спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція 04
Вранці на ринку Столичний спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція 05
Фото: поліція Київської області/Facebook

Вранці на ринку Столичний спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція 06

Автор: Наталя Джума
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Ето тамошние банабаки свой южный характер проявляют.
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03.06.2021 10:04 Відповісти
- какой такой дымовой шашк?
- ми шашлик делали...
- хочишь иди попробуй...
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03.06.2021 10:09 Відповісти
 
 