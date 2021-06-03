Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов
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За даними поліції, увечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков не повертався.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"1 червня в 6.30 ранку вийшов зі свого дому в Одесі і зник начальник штабу Одеського загону морської прикордонної охорони капітан 1 рангу Олексій Чертков. Вдень його стали шукати, за даними поліції, ввечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков не повертався. Таким чином, інформація про виявлення Черткова, що надійшла ввечері 1 червня, не підтвердилася", - розповів він.
"Наразі ніхто не знає, куди зник високопоставлений офіцер Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю, в тому числі щодо самої річки. Слідство відпрацьовує різні версії, йде перевірка способу життя, контактів, пошук свідків, хто бачив або має інформацію про місцеперебування Черткова", - додав Бутусов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.
Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова.
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Нужно допрашивать жену. Странно всё это......
Это логично, так решил "мудрый нАрид"
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Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
ВСЕ ЯК НАВЕСНІ 2014 го У КРИМУ - КАЦАПИ ВИКРАДАЛИ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ
Контрозвідка України хромає на обидві ноги, та й ще при Зе клоуні.
Его зона ответственности.
Адже з усього видно, що в нього баба якась непевна...
Не верите?Посмотрите Гордона на Эхо Москвы и внимательно отнеситесь к словам Венедиктова !