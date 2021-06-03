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Держприкордонслужба (4341) зникнення (127) Одеса (4024) Бутусов Юрій (3129) Чертков Олексій (5)

Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За даними поліції, увечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков не повертався.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 червня в 6.30 ранку вийшов зі свого дому в Одесі і зник начальник штабу Одеського загону морської прикордонної охорони капітан 1 рангу Олексій Чертков. Вдень його стали шукати, за даними поліції, ввечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков не повертався. Таким чином, інформація про виявлення Черткова, що надійшла ввечері 1 червня, не підтвердилася", - розповів він.

"Наразі ніхто не знає, куди зник високопоставлений офіцер Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю, в тому числі щодо самої річки. Слідство відпрацьовує різні версії, йде перевірка способу життя, контактів, пошук свідків, хто бачив або має інформацію про місцеперебування Черткова", - додав Бутусов.

Також читайте: Зниклий начштабу загону морської охорони Держприкордонслужби Чертков знайшовся, - джерело

Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
"полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался"
но у жены очевидно были причины соврать, надо копать...
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03.06.2021 10:13
+59
Одеса - дуже небеспечний регіон. Зайдіть в одеські групи на фейсбук та подивіться як там працюют бригади з фабрик тролей, а вата їм підспівує. Чому не закривають кураторів цих груп? І це тільки вершина айсберга
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03.06.2021 10:17
+57
Зато вся Украина наводнена диверсионными группами страны-агрессора. Наши продажные спецслужбы заняты дерибаном и делают вид, что ГУР МО РФ больше не существует. А зря.
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03.06.2021 10:12
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а с женой переговорить по душам не судьба следствию??? почему она намеренно ввела в заблуждение?? Это 10 минут времени вместо видимости работы уже 3 день
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03.06.2021 11:46 Відповісти
Вот поэтому и нужно забрать у СБУ экономику. Все занимаются только доением бизнеса. Контрразведкой заниматься некогда и неденежно. Только забрать экономич4скую безопасность-это посягнуть на святое. А граница? "Какая разница"!
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03.06.2021 11:54 Відповісти
Ну значит и граница на замке
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03.06.2021 12:11 Відповісти
В Севастополе ищите...
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03.06.2021 12:12 Відповісти
"приходил, но жена не пустила" - значит, шерше ля фам
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03.06.2021 12:15 Відповісти
Не понимаю я такой "жены". Чел пошёл на работу в 6.30, на работу не попал и, соответственно, пропал. Не на гульки же подался после работы и не вернулся ночевать! Так какого ляда ты его домой не пускаешь, если, по-хорошему, должна была волноваться и ждать каких-то известий и возвращения? Нелогичное поведение жены. Разве что они просто давно уже "соседи по квартире". Ну так смысл быковать и домой не пускать?

Нужно допрашивать жену. Странно всё это......
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03.06.2021 12:25 Відповісти
А ты знаешь что на самом деле баба такое?
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04.06.2021 09:50 Відповісти
Ты, судя по всему, не знаешь. Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1518
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04.06.2021 13:54 Відповісти
круто контрразведка работает - "со слов жены"..... увеличьте им зарплату.
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03.06.2021 12:46 Відповісти
В М.о. Украіни сплошние предателі! І очолюе іх такі бездарі як мінистр оборони та начальник штабу!!!
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03.06.2021 13:00 Відповісти
При чому тут ЗСУ і МО? Прикордонники, аваківські підлеглі...
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03.06.2021 13:45 Відповісти
Цікаво, коли його призначили на цю посаду?
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03.06.2021 12:54 Відповісти
Коли і ким???
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03.06.2021 13:00 Відповісти
і яким чином?
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03.06.2021 13:48 Відповісти
Та яка різниця, суті це не міняє.
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03.06.2021 14:18 Відповісти
Какой_разніцєй часто прикривають чиюсь недбалість або й злочини.
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03.06.2021 14:28 Відповісти
Хоча, в даному випадку, як правильно написали вище призначення і знаходження на такій відповідальній посаді Черткова це відповідальність незмінного вже 7 років "найкращого міністра" Авакова.
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03.06.2021 14:31 Відповісти
ну дена ведь с какого-то йуха позвонила и такое ляпнула - кто-то ее попросил, не?
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03.06.2021 13:23 Відповісти
Позвнонить могли кто угодно
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04.06.2021 00:11 Відповісти
ТА ШО ВИ ВСІ НА ЖІНКУ НАРІКАЄТЕ??? ВИ ТУПІ ЧИ ШО??? ВОНА ТУТ НІ ДО ЧОГО!!!Може бути що хтось її позвонив і сказав так зробити, що би вона позвонила до чоловіка на роботу і повідомила той бред, шо вона і зробила! Її скоріше за все пригрозили вбивством, або її саму, або чоловіка, або когось із рідних. Це зроблено щоби всіх заспокоїти і перевести стрілки на те що Він утік із країни самостійно! А НА СПРАВДІ, Я ДУМАЮ, ЩО ЙОГО ВИКРАЛИ, ДОПИТАЮТЬ І МОЖУТЬ ЗНІЧТОЖИТИ!!! А ЗНАХОДИТЬСЯ ВІН В УКРАЇНІ, БО ВИВЕЗТИ ЙОГО ДУЖЕ ПРОБЛЕМАТИЧНО! ЙОГО ТРЕБА ШУКАТЬ, АЛЕ ЦЕ СКЛАДНО!
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03.06.2021 13:31 Відповісти
чауса ж вивезли чи ввезли...а то вже не проблєма, щоб вивезти прикордонника, який знає всі лазєйки
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03.06.2021 13:51 Відповісти
Попал Василий Иванович в плен к белым. Пришел его Петька навестить ,смотрит голова у него забинтована. Петька с участием спрашивает,-" что сильно пытали Василий Иванович ? " Да нет Петька ,сам головой об стену бился , ну ведь должен был я хоть что ни будь кроме баб запомнить?.
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03.06.2021 15:08 Відповісти
Ну как всегда, - женщина выгораживает женщину...
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03.06.2021 19:42 Відповісти
Думаю, просто свалил в орду, наобещали ему там безопасность при оккупации Украины. он же Чертков, не Иванюк, не Лисовый, не Задорожный. Просто Чертков, их пацан.
Это логично, так решил "мудрый нАрид"
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03.06.2021 14:06 Відповісти
не хочешь присесть за изменение границ /Украины? Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1990
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03.06.2021 20:28 Відповісти
может просто ****** затянулись ??? проверили б для начала......
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03.06.2021 14:09 Відповісти
Раз жена врала полиции - значит она явно причастна. Возможно, дело в любовнике. Как вариант: муж застал ее с любовником, потом ссора, слово за слово, любовник схватил что-то тяжелое, случайный удар - труп. Расчленили - выбросили. Чтоб отвести от себя подозрения, была выдумана история с якобы возвращением. Но не учили, что копы тоже не лохи и проверят камеры.
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03.06.2021 14:24 Відповісти
Ему 42 и он тоже не лох Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4020
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03.06.2021 15:11 Відповісти
Так копы- не лохи с таким же успехом могут по камерам проверить, выходил ли он в 6-30 из дому.
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03.06.2021 16:23 Відповісти
А может ее попросили так сказать. Гонгадзе тоже видели после исчезновение .
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03.06.2021 16:45 Відповісти
А військова контррозвідка чим займається? Непрофесіоналізм.......
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03.06.2021 14:29 Відповісти
Шукає доказів причетності Антоненка, Кузьменко і Дугар до вбивства ромадянина Білорусі Шеремета. Або сторожить Чауса, щоб не втік.
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03.06.2021 17:45 Відповісти
Днем его стали искать, по данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…

Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
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03.06.2021 14:39 Відповісти
Итак, Одесса: два погранца, один из которых якобы в озере утопился при перевертывании лодки, двое застрелились. В Египте умер глава разведки. На курорте умер еще один тип связанный с разведкой. Неделю назад предупредили что рашисты могут захватить о.Змеиный. а теперь вот эта пропажа. Тут даже тупому понятно что идет охота.
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03.06.2021 14:56 Відповісти
А еще на привозе грузчик три дня на работу не выходит ! Совпадение ? Не думаю!
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03.06.2021 15:16 Відповісти
Тут как говорится, лучше перебдить, чем недобдить.
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03.06.2021 16:11 Відповісти
А еще на привозе грузчик три дня на работу не выходит ! Совпадение ? Не думаю!
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03.06.2021 22:47 Відповісти
Менять на Медведчука будут или на отмену санкций, или воду в Крвм?
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03.06.2021 14:58 Відповісти
Та мабуть майнув до своїх. Кров та прізвище важко перебороти.
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03.06.2021 15:12 Відповісти
Закон природи -шакала тягне до своєі зграі. Висновок - украінці мають самі дбати про Украіну, а не довіряти іі всяким приблудам. Поки кацапи будуть мати вільний доступ до відповідальних посад і військовоі таємниці, доти буде зрада.
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03.06.2021 15:32 Відповісти
Олійник чистий українець з села, Колісниченко теж. Ви б призначили кого небудь з них головою прикордонної служби?
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03.06.2021 20:13 Відповісти
оЛійник помився теж мені подія, ви мабуть свічку тримали (при зачатті) бо такий впевнений Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5188
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03.06.2021 20:40 Відповісти
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ ! Делаем ставки господа Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8276
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03.06.2021 15:14 Відповісти
Біда. Україні потрібні не реформи в міліції, а воєнная контррозвідка. Нікому нормально запитати у людині, що він там бачило.
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03.06.2021 15:23 Відповісти
Чомусь геть не здивувало...
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03.06.2021 15:24 Відповісти
"На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Источник: https://censor.net/ru/n3269186

ВСЕ ЯК НАВЕСНІ 2014 го У КРИМУ - КАЦАПИ ВИКРАДАЛИ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9946
Контрозвідка України хромає на обидві ноги, та й ще при Зе клоуні.
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03.06.2021 15:26 Відповісти
а как там у жены с психикой? может, она его убила? Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6409
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03.06.2021 15:28 Відповісти
А границы и море хоть перекрыли эти умники
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03.06.2021 15:34 Відповісти
Всегда было недоверие к персонажам с рузке фамилиями. Он уже в Крыму скорее всего и для рф его знания о системе охраны границы не представляют интереса.
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03.06.2021 15:37 Відповісти
Подключите екстрасенсов, они хотя бы что то скажут
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03.06.2021 15:38 Відповісти
Как говорил один генерал СБУ, фильтров отсева проросийских офицеров В Украине нет нигде¡!!!!!!!!
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03.06.2021 15:40 Відповісти
Вот поэтому и не руководят США индейцы....
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03.06.2021 16:22 Відповісти
Что-то странное здесь происходит, надо срочно брать его жену в оборот, она как видно, очень многое и важное знает, так что не будьте лошарами, прессуйте его жену...
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03.06.2021 17:04 Відповісти
Серьезное чп, а клоун молчит как рыба об лед. Ему хоть доложили?
Его зона ответственности.
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03.06.2021 17:47 Відповісти
Зекловану точно доложили , где пропавший офицер !!
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03.06.2021 19:28 Відповісти
Как я уже пару дней назад писала, его нет среди живых. Потом сообщение было, что нашёлся и мне понятно было, что это неправда.
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03.06.2021 17:49 Відповісти
Все зло от херових жен)
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03.06.2021 17:55 Відповісти
Всё зло идёт из кацапстана , там и надо искать пропавшего офицера Черткова !
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03.06.2021 19:27 Відповісти
Ну загуляв десь мужик. І що з цього?
Адже з усього видно, що в нього баба якась непевна...
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03.06.2021 19:41 Відповісти
Тю,ищите на расии
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03.06.2021 19:54 Відповісти
Куда пропал??? да очевидно куда - в РФ пропал и всю инфу им выложил уже подробно со всеми слабыми местами.
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03.06.2021 20:57 Відповісти
Так у нас, по соседству, так мужик вечером пошел в булочную за хлебом. Имел только майку, тапки и шорты на себе. И пропал. А потом жена случайно встретила его аж через 2 года на автобусной остановке в ихнем же микрорайоне. Проживал в соседней многоэтажке...с новой семьей.. Так-то...
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03.06.2021 21:38 Відповісти
"Потом жена случайно встретила аж через 2 года на автобусной остановке..." все в тій же майці, тапках, шортах і з хлібиною. Хліб правда був черствий. Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1133
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04.06.2021 09:03 Відповісти
Чисто сработали не чета Зебобикам с Чаусом!
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03.06.2021 22:23 Відповісти
ООни суки готовятся к войне а у нас оборонный бюджет уменьшают!Вместо ракет выстрелы для РПГ налаживают производство! Вместо оборонного заказа ловят контрабандистов! Законы про олигархов Принимают чтоб небыло у бабочки конкурентов на выборах ! Семимильными шагами идём по следам путлера к диктатуре!
Не верите?Посмотрите Гордона на Эхо Москвы и внимательно отнеситесь к словам Венедиктова !
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03.06.2021 22:37 Відповісти
А вот вам ссылочка https://www.youtube.com/watch?v=***********
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03.06.2021 22:39 Відповісти
Что то Украина очень сильно проигрывает, сколько полковников ГУРа взорвали, уже пропадают такого уровня офицеры, срываются операции, а президент и главнокомандующий качается, это не нормально!!!
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03.06.2021 23:14 Відповісти
Кому надо тот знает где этот тип !
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04.06.2021 00:27 Відповісти
Куда, куда.....Спросите у Ермака и Демченко.
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04.06.2021 02:48 Відповісти
Написанному верить? Серьёзно? Чтоб мужик в 21 веке ныл под дверями при наличии смартфона? Конечно он позвонил! А "пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения" и опять пукнули дружно в лужу...Источник: https://censor.net/ru/n3269186
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04.06.2021 07:53 Відповісти
Жена с любовником завалили мужа... Все как в плохих фильмах про любовь. Хотя может просто бухает пацан где то...
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04.06.2021 08:02 Відповісти
памятаете того генерала з альфи, який приймав заказ на террор в Німеччині. Його призвіще було таке ж тільки в мусульманській транскрипції. Хлопці з берегів річки Волга (яка течет долго, конца и края нет) тому бродять туди -сюди. Так просійте всіх цих уроженців і проблем не буде. Хто його взагалі бачив останнім - "кохана", хто бреше, що він стукав у двері -"кохана". А скільки в одесі особістів,тьма. А всяких дятлів з резидентами -тьма. А результат-похер.
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04.06.2021 08:45 Відповісти
Погоджуюсь на всі 100%.
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04.06.2021 08:58 Відповісти
Я знаю куди зник офіцер ДПСУ. Пройде деякий час і він випливе в Московії. Треба трішки зачекати. За логікою його дружина має, незабаром, почати збиратись в турпоїздку за кордон. Виявиться, що вона це планувала ще до зникнення чоловіка. Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9275
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04.06.2021 08:56 Відповісти
ого
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07.06.2021 22:02 Відповісти
думаю сбу его и замачило.... моряки думаю задумались.... у них есть чем ответить!
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07.06.2021 22:03 Відповісти
Не пишите ерунды. Он мёртв. Искать надо между водой и землёй. Камыши.
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07.06.2021 23:06 Відповісти
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