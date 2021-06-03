Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов

За даними поліції, увечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков не повертався.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 червня в 6.30 ранку вийшов зі свого дому в Одесі і зник начальник штабу Одеського загону морської прикордонної охорони капітан 1 рангу Олексій Чертков. Вдень його стали шукати, за даними поліції, ввечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков не повертався. Таким чином, інформація про виявлення Черткова, що надійшла ввечері 1 червня, не підтвердилася", - розповів він.

"Наразі ніхто не знає, куди зник високопоставлений офіцер Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю, в тому числі щодо самої річки. Слідство відпрацьовує різні версії, йде перевірка способу життя, контактів, пошук свідків, хто бачив або має інформацію про місцеперебування Черткова", - додав Бутусов.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова.