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Пандемія COVID-19: понад 100 млн працівників у всьому світі опинилися в умовах крайньої або помірної бідності, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пандемія COVID-19: понад 100 млн працівників у всьому світі опинилися в умовах крайньої або помірної бідності, - ООН

Пандемія коронавірусу призвела до того, що понад 100 мільйонів працівників у всьому світі опинилися на межі бідності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, яка є спеціалізованою установою ООН.

"Порівняно з 2019 роком, додатково 108 мільйонів робітників зараз живе в умовах крайньої або помірної бідності, а це означає, що вони та члени їхніх сімей мають жити менш ніж за 3,20 долара США (2,62 євро) на день за паритетом купівельної спроможності", - йдеться у щорічній доповіді МОП "Всесвітня зайнятість і соціальні перспективи", передає Euronews.

Як зазначається, різке зростання рівня бідності зумовлене втратою робочого часу, оскільки робочі години різко скоротилися, а доступ до якісної роботи зник.

У доповіді зазначається, що пандемія посилила існуючу нерівність на ринку праці, найбільш постраждали менш кваліфіковані працівники, жінки, молодь чи мігранти.

Зайнятість жінок минулого року впала на 5% порівняно з 3,9% серед чоловіків.

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Очікується, що рівень зайнятості повернеться на допандемічний не раніше 2023 року, йдеться в доповіді МОП.

Організація зазначає, що наприкінці цього року на планеті не вистачатиме 75 мільйонів робочих місць порівняно з тим, якби пандемії не було.

А до кінця наступного року на планеті буде на 23 мільйони робочих місць менше, ніж могло б бути.

За словами глави МОП Гая Райдера, COVID-19 "був не тільки кризою охорони здоров’я, а й кризою зайнятості і людських ресурсів".

"Без цілеспрямованих зусиль щодо прискорення створення гідних робочих місць, підтримки найбільш вразливих членів суспільства і відновлення найбільш постраждалих секторів економіки затяжні наслідки пандемії можуть залишитися з нами на довгі роки у вигляді втраченого людського та економічного потенціалу, зростання бідності та нерівності", - зауважив він.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 червня зафіксовано понад 172,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали більш як 155 млн осіб.

Автор: Наталя Джума
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03.06.2021 10:15 Відповісти
а наши зеленые - шо делают - зебилы - они принимают новые налоги , создают условия для того шоб повысились цены на все , уничтожают целые отрасли промышленности в кризис - увеличивают стоимость товара на границе - мы все платим больше и так далее - дебилы конченные
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03.06.2021 10:22 Відповісти
Пандемия COVID-19: более 100 млн работников во всем мире оказались в условиях крайней или умеренной бедности, - ООН - Цензор.НЕТ 4566
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03.06.2021 10:24 Відповісти
Пандемія COVID-19: понад 100 млн працівників у всьому світі опинилися в умовах крайньої або помірної бідності, - ООН - Цензор.НЕТ 5318
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03.06.2021 10:55 Відповісти
І тут клятий Зеленський винен Пандемія COVID-19: понад 100 млн працівників у всьому світі опинилися в умовах крайньої або помірної бідності, - ООН - Цензор.НЕТ 8481
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03.06.2021 12:21 Відповісти
 
 