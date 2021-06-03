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законопроєкт (1779) Зеленський (17450) олігарх (688) Рудик Кіра (104)

Законопроєкт Зеленського внесено до ВР для піару. Документ створено не для того, щоб боротися з олігархами, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Законопроєкт Зеленського внесено до ВР для піару. Документ створено не для того, щоб боротися з олігархами, - Рудик

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що законопроєкт Зеленського про деолігархізацію внесли для піару.

Про це вона заявила сьогодні журналістам перед початком засідання ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепки, цей законопроєкт нічого не вирішує, крім того, що РНБО тепер визначатиме, хто в Україні олігарх.

"Ми всі були президентами, а тепер будемо трохи олігархами. У законопроєкті є багато неточностей і незрозумілих речей. А також багато повноважень для членів РНБО ... РНБО зможе сказати, хто, по суті, є олігархом", - зазначила політик.

Рудик наголосила, що за тими критеріями, які прописані в законопроєкті, будь-яка людина, яка колись привозила їжу на Майдан, вже може вважатися тим, хто підтримував збори активістів і демонстрації.

"Друге. Якщо людина - глава політичної партії - це теж вважається олігарх за цими критеріями. Цей закон створений не для того, щоб боротися з олігархами", - резюмувала Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
У нее в слове "пиара" ошибка. Буквы "д" не хватает Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик - Цензор.НЕТ 2180
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03.06.2021 10:17
+6
Для Зелі піар понад усьо.
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03.06.2021 10:19
+3
шоу шоу.... побольше шоу
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03.06.2021 10:29
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У нее в слове "пиара" ошибка. Буквы "д" не хватает Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик - Цензор.НЕТ 2180
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03.06.2021 10:17 Відповісти
Ясный пень шо это гамно которое нарушает Конституцию никто не примет. Это для того шобы зетипиллам заявить - видите, я хочу бороться с Порошенко а Рада мне не дает. Они плохие и я их перевыберу.
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03.06.2021 10:18 Відповісти
Для Зелі піар понад усьо.
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03.06.2021 10:19 Відповісти
да, это показуха
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03.06.2021 10:29 Відповісти
Но что при этом всем теперь делать Пороху?????
Я не сомневаюсь, что он найдет правильное решение, но я не могу представить себе какое!?!?!?
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03.06.2021 10:26 Відповісти
шоу шоу.... побольше шоу
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03.06.2021 10:29 Відповісти
Слуги Коломойського, ЄСи Порошенка, Опоблоківці Медведчука, Голоса - Фіали, Сороса-Пінчука... Хто за нього проголосує там же одні партії олігархів. Накрали в 90-х на хвилі загального дерибану ,настворювали кишенькових партій і через такіж кишенькові ЗМІ пудрять мізки наївним українцям вже чверть віку набиваючи власні офшори.
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03.06.2021 10:30 Відповісти
Эти уроды всё проголосуют.
Их хозяевам ничего не угрожает - они не собираются баллотироваться в президенты.
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03.06.2021 10:32 Відповісти
san las. З цього списку особистим ворогом Х**ла є лише Порошенко.
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03.06.2021 10:35 Відповісти
З цього списку особистим ворогом Х**ЛА і КЛОУНА є лише Порошенко.
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03.06.2021 10:37 Відповісти
ЗАбьем Мике баки , напишем Киса и Ося были здесь
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03.06.2021 10:32 Відповісти
а шо вы хотели? развлекаться?
развлекайтесь
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03.06.2021 10:40 Відповісти
Как-то сильно намешано у барышни в голове. Или авторы статьи так процитировали. Факт, глупость, факт, глупость...
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03.06.2021 11:14 Відповісти
Ладно б я это сказал или Виктор Петрович из соседнего подъезда,-ты ж парламентарий - состряпай правильный законопроект.
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03.06.2021 11:52 Відповісти
 
 