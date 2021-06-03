Законопроєкт Зеленського внесено до ВР для піару. Документ створено не для того, щоб боротися з олігархами, - Рудик
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Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що законопроєкт Зеленського про деолігархізацію внесли для піару.
Про це вона заявила сьогодні журналістам перед початком засідання ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нардепки, цей законопроєкт нічого не вирішує, крім того, що РНБО тепер визначатиме, хто в Україні олігарх.
"Ми всі були президентами, а тепер будемо трохи олігархами. У законопроєкті є багато неточностей і незрозумілих речей. А також багато повноважень для членів РНБО ... РНБО зможе сказати, хто, по суті, є олігархом", - зазначила політик.
Рудик наголосила, що за тими критеріями, які прописані в законопроєкті, будь-яка людина, яка колись привозила їжу на Майдан, вже може вважатися тим, хто підтримував збори активістів і демонстрації.
"Друге. Якщо людина - глава політичної партії - це теж вважається олігарх за цими критеріями. Цей закон створений не для того, щоб боротися з олігархами", - резюмувала Рудик.
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Я не сомневаюсь, что он найдет правильное решение, но я не могу представить себе какое!?!?!?
Их хозяевам ничего не угрожает - они не собираются баллотироваться в президенты.
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