Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник
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Збройний напад Росії на Україну можливий у будь-який момент.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Німеччині, про це в інтерв'ю журналу ".loyal" заявив посол Андрій Мельник.
На питання, чи бажає Путін захопити Україну, Мельник відповів: "Його план, як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави. Це і є його божевільна мета. Прозахідний і демократичний розвиток моєї батьківщини для Путіна - це як більмо на оці, тому що це загрожує його тоталітарному і корупційного режиму".
За словами посла, небезпека нового масштабного нападу на Україну залишається і до цього дня.
"Путін хотів не лише протестувати нову Адміністрацію США та Федеральний уряд Німеччини. Путін сконцентрував на нашому кордон від 100 до 120 тисяч солдатів, оснащених найновітнішою зброєю. Наша армія налічує лише 246 тисяч військових. На жаль, масований збройний напад Росії на Україну можливий у будь-який момент", - додав Мельник.
Будь ласка, зачекайте...
Балаган шутов представителей одной богоизбранной нации, которые безнаказаннл изгаляются над Украиной. И граждане Украины им за это еще платят.
Чтобы ты понимал, вася, почему путин не начал большую войну против нас. Он все еще надеется, что мы окажемся в составе его кацапстана. До тех пор, пока в нем жива эта надежда, мы, украинцы - ценный ресурс для него. Потенциальные рабы. Трудолюбивые, терпеливые, малопьющие. Засри нам голову "мышибратья адиннарот" и все, пользуйся. Их сраная империя без нас и трех копеек не стоит. Но однажды он потеряет надежду всосать нас в с вое болото и тогда наша кровь и наши потери перестанут его смущать. Ты понимаешь, что гражданское общество с автоматами не удержит орду? Только мощная армия, флот и, дай Бог, ядерное оружие. Больше нам ничего не поможет. Вступить в ЕС и НАТО с бубочкой у нас шансов нет от слова "абсолютно"
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Тепер йому то і робити нічого не треба, 73% довбо$обів вже все зробили у 2019 році. І зараз лише питання часу, коли квартальні остаточно все розвалять.
что бы за эти деньги убить кремлёвского карлика?
Будет ещё хуже, тогда война неминуема.
Надо готовится к войне, вооружаться и запускаться поддержкой других стран.
- все экономические промахи спишут на труп карлика. а воевать России не выгодно - не за что и всё равно она проиграет.
главное - НЕ ЗА ЧТО И НЕ НА ЧТО ...
Показують серіал про санкції та "боротьбу з олігархами", відволікаючи нарід від руйнування армії.
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Уряд урізає заплановані витрати на оборону в 2022 році Схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд замість 449 млрд передбачених Указом Президента від 25.04.2019 №167/2019 // #бюджет2022
Когда вы уничтожаете тараканов, для вас это безумная цель???? Нет? А почему????
Совершенно аналогично для него же, аналога Путина, в реальности самого Путина не существует( а это маленький зеленый, ДРУГОЙ!!!., другая форма жизни) уничтожить нас как вид, как форму, которая занимает территорию, занимает ресурсы. И Украина всего лишь ступенька, не более.
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
Не раз у мене по справах проходили учасники війни, зламані люди, які не здатні повернутися до мирного життя. Ось і сьогодні п'яний ветеран ридав переді мною, каючись. Закрив справу, не зміг по іншому. Будь проклята, росія, живу надією, що ти захлинешся кров'ю своїх жертв
Трапилась вона, за розповідями, восени 2014 року. Тоді, якраз, до міста приїхали численні представники африканських народів, переведених з донецьких вишів, бо перспектива завершувати навчання на місці і отримати диплом "молодої республіки" з юридичної точки зору виглядала страшенно сумнівно, вже не кажучи про те, що смертність на тій території, скажімо так, була куди вище середньої.
Але приїхати-то вони приїхали, проте довге перебування в середовищі, не надто привітному до українського, далося взнаки. Отож і привезли з собою сепаратистські та україножерські ідеї, а також палку нелюбов до т.зв. "западенців", які традиційно обвинувачувалися в усіх смертних гріхах.
Це вже не сподобалось не менш численному місцевому студентському племені з числа тих самих африканських народів - вони до того часу, хто рік, хто два, а хто й більше мешкали в Івано-Франківську і, в масі своїй, були перейняті прихильністю до України та гостро вираженою неприязню до Росії, яка в умовах війни, що тривала, переростала у відверту ненависть. Революція Гідності, анексія Криму, "русская вєсна" на Півдні та Сході, бойові дії на Донбасі - самі розумієте, які настрої це породжувало у Франику і який вплив мало навіть на іноземних студентів.
Оскільки муринські студенти жили компактно в гуртожитках, то до значної маси "місцевих" муринів додалася велика кількіть "прийшлих". І, незважаючи на спільне походження з одного континенту й на подібний колір шкіри, відразу з'явилася напруга, яка швидко переросла всі мислимі фази.
В умовах, коли кожна сторона затято стояла на своєму, розв'язати ситуацію міг тільки відкритий конфлікт. І він відбувся. В епічному махачі на Пасічній поміж афробандерівцями і афросепаратистами перемогу здобула проукраїнська партія. То так, з того часу в них усе заспокоїлося і більше значних конфліктів не було. Та й таке.
Назар Розлуцький
... Недавно, во время своей утреней молитвы, как всегда молясь и за Украину, и за Россию, я почувствовала сильное побуждение молиться за президента России В.Путина. Начав молитву, я просила Господа вразумить его, и Господь сказал: «Я ожесточаю сердце этого человека, как сердце фараона. Чтобы вы все узнали руку Мою, и больше ценили то, что Я даю вам: мир, радость, любовь, пищу, и друг друга».
Братья и сестры, давайте больше благодарить Бога за все, что имеем, и больше любить друг друга и окружающих нас людей.
апрель 2015 г.
http://www.bible-for-you.org/Propovedn/dejan.php